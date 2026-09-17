Γιώργος Μαζωνάκης: Οριστική ματαίωση της συναυλίας στην Τεχνόπολη

Η εταιρεία παραγωγής ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει ειδική εκδήλωση στο μέλλον

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.26 , 11:05 Γιώργος Μαζωνάκης: Η άγνωστη βοήθεια σε γνωστό ηθοποιό και το μεγάλο ποσό
17.09.26 , 11:00 Το Full Circle προσφέρει μια ξεχωριστή βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής
17.09.26 , 10:52 Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Η μεγάλη διάκριση
17.09.26 , 10:40 Έξαλλη η Χριστίνα Παππά με δημοσιεύματα: «Κατεβάστε τα τώρα!»
17.09.26 , 10:33 Γιώργος Μαζωνάκης: Οριστική ματαίωση της συναυλίας στην Τεχνόπολη
17.09.26 , 10:08 Η Ζήνα Κουτσελίνη είναι έτοιμη και για το GNTM: Δείτε την προετοιμασία της
17.09.26 , 10:00 Κλασική ιταλική συνταγή «για οσομπούκο αλά μιλανέζ» με κοφτό μακαρονάκι
17.09.26 , 09:53 Η Κατερίνα Παπουτσάκη μάς ξεναγεί στο cozy σαλόνι του σπιτιού της
17.09.26 , 09:49 Ταξί: Αυξάνονται οι χρεώσεις από και προς αεροδρόμιο σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη
17.09.26 , 09:42 Βουρκωμένος ο Σάκης Ρουβάς: Τα συγκινητικά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη
17.09.26 , 09:25 Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
17.09.26 , 09:09 BMW M και BMW Motorrad: Γιορτάζουν τα 100 χρόνια του Nürburgring
17.09.26 , 09:06 «Δεν μπορώ να το πιστέψω»: Ο Κιάμος «λύγισε», μιλώντας για τον Μαζωνάκη
17.09.26 , 09:03 Ντέμης Νικολαΐδης: Η ηλικία, το διαζύγιο και η απώλεια της συντρόφου του
17.09.26 , 08:53 Κακοκαιρία στην Ισπανία: Σφοδρές πλημμύρες με έναν νεκρό στη Βαρκελώνη
Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
Ιωάννα Τούνη: Οι εργαζόμενοί της στη Θεσσαλονίκη έχουν πέσει σε...κατάθλιψη
Η Κατερίνα Παπουτσάκη μάς ξεναγεί στο cozy σαλόνι του σπιτιού της
Θάνατος Μαζωνάκη: Μόνοι, σε ειδικά κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού οι γιατροί
Τραγωδία στην Ποσειδώνος: Τρεις νεκροί από τροχαίο στην παραλιακή
Βουρκωμένος ο Σάκης Ρουβάς: Τα συγκινητικά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Έξαλλη η Χριστίνα Παππά με δημοσιεύματα: «Κατεβάστε τα τώρα!»
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
Βρετανία: Βρέθηκε σορός 3χρονου στη λίμνη που έψαχναν τον Νόα
Θάνατος Μαζωνάκη: Η προειδοποίηση αστυνομικού - «Πείτε την αλήθεια»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Μαζωνάκης Τεχνόπολη
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ακυρώθηκε οριστικά η συναυλία που είχε προγραμματιστεί στην Τεχνόπολη για τα «33 Χρόνια μουσικής πορείας του Γιώργου Μαζωνάκη», η οποία επρόκειτο να γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.

Γιώργος Μαζωνάκης: Οριστική ματαίωση της συναυλίας στην Τεχνόπολη

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Η Live2 Entertainment ανακοίνωσε την ματαίωση της εκδήλωσης και την αυτόματη επιστροφή των εισιτηρίων

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Με βαθιά θλίψη και σεβασμό στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, η εταιρεία παραγωγής Live2 Entertainment ανακοινώνει την οριστική ακύρωση της προγραμματισμένης συναυλίας για τα «33 Χρόνια» στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη. Ο τραγικός και απροσδόκητος χαμός του Γιώργου καθιστά αδύνατη, σε αυτή τη χρονική στιγμή, την οποιαδήποτε άμεση μετατροπή της συναυλίας σε αφιέρωμα στη μνήμη και την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Γιώργος Μαζωνάκης: Οριστική ματαίωση της συναυλίας στην Τεχνόπολη

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Πιστεύουμε πως ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη με τη διαδρομή και την προσφορά του Γιώργου Μαζωνάκη οφείλει να πραγματοποιηθεί με τον χρόνο, τη φροντίδα και τον σεβασμό που αρμόζουν στη μνήμη και το έργο του και όχι υπό το βάρος και την αμεσότητα αυτής της τραγικής απώλειας. 

Η επιστροφή του αντιτίμου των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της More, με τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τους κατόχους των εισιτηρίων. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.»
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΟΔΟΣ
 |
ΜΟΥΣΙΚΗ
 |
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Full Circle
Εξοδος
Το Full Circle προσφέρει μια ξεχωριστή βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής
CAMACHO Και Z-CAT Στις 19 Σεπτεμβρίου Στο BOTOXΕ
Εξοδος
Οι CAMACHO και Z-CAT έρχονται στις 19 Σεπτεμβρίου, στο BOTOXE Athens
The black tabasco
Εξοδος
The Black Tabasco – «Animal Love»: Δείτε το νέο τους video
Γαϊτανάκι Της Ζωρζ Σαρή
Εξοδος
To «Γαϊτανάκι» της Ζωρζ Σαρή, έρχεται από τον Οκτώβριο στο Θέατρο Βρετάνια
«Πολίτες β' κατηγορίας» Θέατρο Καρέζη
Εξοδος
«Πολίτες β' κατηγορίας» από τις 5 Οκτωβρίου στο Θέατρο Τζένη Καρέζη
Οι KARD για πρώτη φορά στην Αθήνα
Εξοδος
KARD: Το διάσημο συγκρότημα της K-pop σκηνής για πρώτη φορά στην Αθήνα
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στο Καλλιμάρμαρο
Εξοδος
Η Δωρεάν συναυλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού απόψε στο Καλλιμάρμαρο
«Πέρσες» Του Αισχύλου
Εξοδος
«Πέρσες» του Αισχύλου, στο Θέατρο Φούρνος, από τις 14 Οκτωβρίου 2026
Η Οδός Αθηνάς «Αλλάζει Πρόσωπο»
Εξοδος
Δήμος Αθηναίων: Η οδός Αθηνάς «αλλάζει πρόσωπο» στις 19 & 20 Σεπτεμβρίου
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top