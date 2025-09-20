Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 20 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος και συνοδείας: Θεοπίστης Αγαπίου και Θεοπίστου.

Μεγαλομάρτυρας της χριστιανικής εκκλησία, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 20 Σεπτεμβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ευστάθιος και Ευσταθία.

Ο Ευστάθιος ονομαζόταν αρχικά Πλακίδας και ήταν ανώτερος αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού. Μία μέρα καθώς κυνηγούσε ένα ελάφι, είδε στα κέρατά του να φέρει σταυρό και άκουσε μία φωνή που τον καλούσε να γίνει χριστιανός. Με αυτό το όραμα πίστεψε στη νέα θρησκεία και βαπτίστηκε χριστιανός με το όνομα Ευστάθιος. Χριστιανοί βαπτίστηκαν και η γυναίκα του Τατιανή, που έλαβε το όνομα Θεοπίστη και τα δύο παιδιά του που έλαβαν τα ονόματα Αγάπιος και Θεόπιστος.

Όταν ο αυτοκράτορας Τραϊανός πληροφορήθηκε ότι αξιωματικός του ασπάσθηκε το χριστιανισμό, τον καθαίρεσε και τον εξόρισε μαζί με την οικογένειά του. Στη συνέχεια, η τιμωρία του περιλάμβανε χωρισμό από την οικογένειά του, γεγονός, που πίκρανε πολύ τον Ευστάθιο.

Μετά από χρόνια, ο Τραϊανός θυμήθηκε τον ικανότατο αξιωματικό του Ευστάθιο, όταν βρέθηκε σε δυσχέρεια, και τον επανέφερε στο στράτευμα. Στην πορεία, ξαναβρήκε την οικογένειά του κι ένοιωσε μεγάλη χαρά.

Ο διάδοχος, όμως, του Τραϊανού, Αδριανός, απαίτησε από τον Ευστάθιο να προσκυνήσει και πάλι τα είδωλα. Ο Ευστάθιος αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να βασανιστεί αυτός και η οικογένεια του μέχρι θανάτου.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ευστάθιος, Στάθης, Σταθάς, Σταθάκος

Ευσταθία, Σταθούλα, Σταθία, Ευσταθούλα

Θεόπιστος

Θεοπίστη, Πίστη, Θεόπιστος

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:11 και θα δύσει στις 19:25. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 14 λεπτά.

Σελήνη 28.2 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών

Το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί να εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών (World Marrow Bone Donor Day), με πρωτοβουλία της Bone Marrow Donors Worldwide, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που εδρεύει στο Λάιντεν της Ολλανδίας.

Στόχος αυτής της ημέρας δεν είναι μόνο να ευχαριστήσει τον κάθε δότη μυελού των οστών, αλλά και να ενημερώσει σωστά την παγκόσμια κοινή γνώμη για τη σημασία της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών που σώζει ζωές.

Η παγκόσμια κοινότητα αριθμεί περί τους 45 εκατομμύρια δότες (περί τους 45.000 στην Ελλάδα), αριθμός που φαντάζει μεγάλος, αλλά είναι πολύ μικρός για κάποιο συνάνθρωπό μας που αγωνιά να βρει τον συμβατό του δότη με 1 πιθανότητα στις 100.000.

Ο μυελός των οστών είναι μία μαλακή λιπώδης ουσία που γεμίζει τον αυλό των διαφύσεων και τις κυψέλες της σπογγώδους ουσίας των διαφόρων οστών και είναι το κύριο αιματοποιητικό όργανο του ανθρώπου. Κάθε μέρα παράγει 100 έως 250 δισεκατομμύρια ερυθρά αιμοσφαίρια, αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια πολυμορφοπύρηνα λευκά αιμοσφαίρια και 70 έως 150 δισεκατομμύρια αιμοπετάλια.