«Δεν μπορώ να το πιστέψω»: Ο Κιάμος «λύγισε», μιλώντας για τον Μαζωνάκη

«Είχαμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση»

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1
Ο Πάνος Κιάμος βαθιά συγκινημένος στο τελευταίο αντίο του Γιώργου Μαζωνάκη/BINTEO ANT1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος Κιάμος συγκινήθηκε κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξης, μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Αναφέρθηκε στη βαθιά και αληθινή σχέση που είχαν, παρά την περιορισμένη επικοινωνία τους.
  • Ο Κιάμος τόνισε ότι ο Μαζωνάκης είχε ξεχωριστή θέση στην καρδιά πολλών ανθρώπων, χαρακτηρίζοντάς τον 'ψυχούλα'.
  • Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κληρονομιά του Μαζωνάκη θα παραμείνει ζωντανή μέσω της μουσικής του.
  • Ο Κιάμος υπογράμμισε την ευθύνη των καλλιτεχνών να διατηρούν τη μνήμη των συναδέλφων τους.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που ο Πάνος Κιάμος μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξης. Ο τραγουδιστής δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του, μιλώντας για την απώλεια του συναδέλφου του και για τη σχέση που είχαν δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια.

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Με αφορμή τη συζήτηση για το πόσο σύντομη είναι η ζωή και πόσο σημαντικό είναι να μη γεμίζει με αρνητισμό και κακία, η κουβέντα οδηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Πάνος Κιάμος, ο οποίος είχε συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν, λύγισε στον αέρα όταν κλήθηκε να μιλήσει για εκείνον.

«Δεν μπορώ, εντάξει; Εγώ είναι... με τον Γιώργο είχαμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση», είπε εμφανώς συγκινημένος στο Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, με τους παρουσιαστές να του ζητούν συγγνώμη για τη δύσκολη στιγμή.

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«Όχι, δε θέλω να μου ζητάτε συγγνώμη. Είναι μια ανθρώπινη στιγμή, ρε παιδιά. Γι' αυτό είναι! Αυτό που λέγαμε και πριν: είμαστε άνθρωποι, εντάξει;», απάντησε ο Πάνος Κιάμος.

Στη συνέχεια, μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη σχέση που είχε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, εξηγώντας πως μπορεί να μην επικοινωνούσαν συχνά, όμως κάθε φορά που συναντιούνταν υπήρχε μια βαθιά και αληθινή σύνδεση.

«Δεν μπορείς να το πιστέψεις αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ, ε, και είχα συνεργαστεί με τον Γιώργο, αλλά... και γενικά, ας πούμε, υπήρχε μια... μια πολύ όμορφη σχέση που δεν τη λες... δεν ήταν ούτε φιλία ούτε κάτι απόμακρο. Ήταν όμως πάρα πολύ αληθινό που είχαμε αυτό το πράγμα», ανέφερε.

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«Δηλαδή, μπορεί να μιλούσαμε 3 φορές τον χρόνο. Δε μιλούσαμε παραπάνω. Εκτός από τη σεζόν που συνεργαστήκαμε μαζί, ας πούμε, που ήμασταν στο Fever. Αλλά αυτές οι 3 φορές ήταν τόσο αληθινές. Και τόσο, έτσι, όλα αυτά που είχαμε πει και που μοιραζόμασταν και που... και που λέγαμε», πρόσθεσε.

Ο Πάνος Κιάμος περιέγραψε με τον δικό του τρόπο αυτή τη σπάνια σχέση που μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, ακόμη κι όταν δεν υπάρχει συχνή επαφή.

«Είναι αυτές οι στιγμές που λες... Υπάρχουν κάποιες στιγμές, ρε παιδιά, εσάς, που κάποιος  μπορεί να μην τον βλέπετε κάθε μέρα  να σας βγάζει όμως κάτι αληθινό. Να μπορείτε να... Είναι αυτές οι στιγμές που μπορεί να κάνουμε να βρεθούμε μήνες, αλλά είναι σαν να βρεθήκαμε χθες. Αυτή τη σχέση είχαμε με τον Γιώργο», είπε.

Μάλιστα, ο τραγουδιστής στάθηκε και στην ξεχωριστή θέση που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην καρδιά τόσο τη δική του όσο και πολλών ανθρώπων που τον γνώρισαν.

«Πολύς κόσμος την είχε αυτή τη σχέση με τον Γιώργο, γιατί ο Γιώργος ήταν ψυχούλα. Ήταν ψυχούλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του. Και χαίρομαι... χαίρομαι γιατί έχει αφήσει τόσο παρακαταθήκη πίσω του, που ο Γιώργος δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από κοντά μας. Δε θα φύγει από κοντά μας με τίποτα. Και όσο θα περνάει ο καιρός, πιστεύω ότι θα είναι τόσο και πιο ενεργά μέσα μας», συμπλήρωσε.

Ο Πάνος Κιάμος είχε αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη και μέσα από τα social media, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου του, γράφοντας σε ανάρτησή του: «Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο… Δεν μπορώ να το πιστέψω!!! Η φωνή, η ψυχή και τα τραγούδια σου θα μείνουν για πάντα στις καρδιές μας. Καλό παράδεισο…»

 

Ο τραγουδιστής είχε βρεθεί και στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, εμφανώς συντετριμμένος από την απώλεια του συναδέλφου και φίλου του.

Κλείνοντας τη συνέντευξή του, ο Πάνος Κιάμος αναφέρθηκε και στην ευθύνη των καλλιτεχνών να κρατούν ζωντανή τη μνήμη ανθρώπων που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη μουσική.

«Και θα κάνουμε κι εμείς οι καλλιτέχνες ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας, για να μένουν όλοι οι καλλιτέχνες ζωντανοί», είπε.

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ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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