BMW M και BMW Motorrad: Γιορτάζουν τα 100 χρόνια του Nürburgring

Εννέα αποκλειστικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων

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Αυτοκινητο
BMW M και BMW Motorrad: Γιορτάζουν τα 100 χρόνια του Nürburgring
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Με αφορμή την 100ή επέτειο του Nürburgring, η BMW M και η BMW Motorrad παρουσιάζουν την κοινή επετειακή έκδοση «100 Jahre Nürburgring». Αποτελούμενη από έξι αυτοκίνητα BMW M και τρία μοντέλα BMW Motorrad M, η έκδοση αυτή αποτίει φόρο τιμής σε μια πίστα που, περισσότερο από κάθε άλλη, είναι συνώνυμη της οδηγικής δυναμικής, της ακρίβειας και των κορυφαίων επιδόσεων.

Τα μοντέλα της έκδοσης συνδυάζουν πρωτοποριακή τεχνολογία υψηλών επιδόσεων με μια μοναδική σχεδιαστική φιλοσοφία και κορυφαίο εξοπλισμό. Τα αυτοκίνητα BMW M βασίζονται στις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις της BMW M GmbH, ενώ τα μοντέλα με εξακύλινδρο εν σειρά κινητήρα διαθέτουν BMW M Ignite. Η επετειακή έκδοση διατίθεται για τις BMW M2, BMW M3 Sedan, BMW M3 Touring, BMW M4 Coupé, BMW M5 Sedan και BMW M5 Touring. Από πλευράς BMW Motorrad, οι BMW M 1000 RR, BMW M 1000 R και BMW M 1000 XR διαμορφώνουν μια ξεχωριστή πρόταση.

BMW M και BMW Motorrad: Γιορτάζουν τα 100 χρόνια του Nürburgring

Ένα κοινό χαρακτηριστικό και των εννέα επετειακών εκδόσεων είναι η βαφή «Nürburgring Green» που αναπτύχθηκε αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, σε συνδυασμό με σχεδιαστικά στοιχεία που διαφοροποιούν την κάθε μία από αυτές.  Το tagline της έκδοσης «Born on the Racetrack. Made for the Streets.» συνοψίζει τη φιλοσοφία της: η τεχνογνωσία του μηχανοκίνητου αθλητισμού μεταφέρεται σε οχήματα δρόμου υψηλών επιδόσεων.

BMW M και BMW Motorrad: Γιορτάζουν τα 100 χρόνια του Nürburgring
Η έκδοση «100 Jahre Nürburgring» βασίζεται στα αντίστοιχα μοντέλα υψηλών επιδόσεων της BMW M GmbH. Μια κομβική καινοτομία για όσα εξοπλίζονται με εξακύλινδρο εν  σειρά κινητήρα είναι η τεχνολογία BMW M Ignite. Η νέα διαδικασία ανάφλεξης σε προθάλαμο (pre-chamber ignition), για την οποία η BMW έχει κατοχυρώσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ενσωματώνεται στους κινητήρες των BMW M2, BMW M3 και BMW M4 από το καλοκαίρι του 2026. Αυξάνει την αποδοτικότητα, ιδιαίτερα υπό υψηλό φορτίο, μειώνει την κατανάλωση καυσίμου σε συνθήκες πίστας και συμβάλλει στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου Euro 7 – χωρίς καμία απώλεια επιδόσεων. Η τεχνολογία BMW M Ignite αποτελεί έτσι χαρακτηριστικό παράδειγμα άμεσης μεταφοράς τεχνολογίας από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η «Πράσινη Κόλαση» ως σημείο αναφοράς για την εξέλιξη.
Η μήκους 20,8 χιλιομέτρων Nordschleife, με τις 73 στροφές, τις έντονες υψομετρικές διακυμάνσεις και τα ποικίλα χαρακτηριστικά της, θεωρείται μία από τις πιο απαιτητικές πίστες στον κόσμο. Η σχέση της BMW Motorrad με το Nürburgring χρονολογείται από το 1927, όταν η μάρκα πέτυχε εκεί την πρώτη της νίκη.

 

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BMW MOTORRAD.
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100 ΧΡΟΝΙΑ
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NÜRBURGRING
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