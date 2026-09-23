Βάνα Μπάρμπα: «Θέλω να πάψουμε οι γυναίκες να τρομάζουμε με το γήρας»

«Έλεγα "Παναγία μου, θα δείχνω ένα τέρας στο κοντινό πλάνο"»

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: NDP
Βάνα Μπάρμπα: «Ο πλατωνικός έρωτας είναι μια δικαιολογία - Χάνουμε την ομορφιά και τη νεότητα» / Βίντεο: ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βάνα Μπάρμπα επιστρέφει στην τηλεόραση με τη σειρά «Μπλε Ώρες» και μιλά για τη σχέση της με το γήρας.
  • Δηλώνει ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να τρομάζουν με την ηλικία τους και να αποδέχονται τον εαυτό τους.
  • Αναφέρεται στον φόβο της για την εμφάνιση της στην τηλεόραση, αλλά αποφάσισε να αποδεχτεί τον εαυτό της.
  • Σχολιάζει τις αισθητικές επεμβάσεις και παραδέχεται ότι έκανε λάθη στην νεότητα της.
  • Το είδωλό της ήταν η Ειρήνη Παπά, που την ενέπνευσε να αποδεχτεί τη φυσική γήρανση.

Η Βάνα Μπάρμπα με αφορμή την επιστροφή της στους τηλεοπτικούς δέκτες και τη συμμετοχή της στη σειρά «Μπλε Ώρες», παραχώρησε μία εφόλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ.

Η 60χρονη ηθοποιός εξήγησε, μεταξύ άλλων, τους λόγους που τόσο καιρό έμεινε μακριά από την τηλεόραση, ενώ μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια και για τη σχέση της με το χρόνο. 

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Όσον αφορά στη σχέση της με το χρόνο, η Βάνα Μπάρμπα δήλωσε ότι: «Καταρχάς θέλω να σπάσω το ταμπού. Θέλω να πάψουμε οι γυναίκες να τρομάζουμε με το γήρας. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα που μπορούμε και μεγαλώνουμε. Πέρα από τον φόβο τού πώς θα δείχνω, γιατί κι εγώ γι’ αυτό δεν έβγαινα στην τηλεόραση. Έλεγα "Παναγία μου, θα δείχνω ένα τέρας στο κοντινό πλάνο". Αυτό με κρατούσε μακριά. O φόβος. Λοιπόν, εγώ έσπασα τα αυγά, είπα ok, είμαι αυτή που είμαι και μου αρέσει ο εαυτός μου. Και θέλω να πω και σε άλλες γυναίκες στην ηλικία μου ότι είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα να μεγαλώνεις. Δηλαδή, οι μεγάλες γυναίκες πρέπει να πέσουν στον Καιάδα; Ε, όχι!», εξομολογήθηκε η δημοφιλής ηθοποιός.

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Για τις αισθητικές επεμβάσεις η Βάνα Μπάρμπα αποκάλυψε ότι ήταν 22 χρόνων όταν μπήκε στον πειρασμό να κάνει μία θεραπεία ομορφιάς. Όπως αποκάλυψε η Βάνα Μπάρμπα: «Δεν μπορεί ένα παιδί 22 χρόνων, όπως εγώ, όμορφο με ένα υπέροχο σωματάκι, να πηγαίνω να κάνω αισθητική επέμβαση και να μου λέει ο γιατρός "ναι, θα σου την κάνω", αντί να μου πει "φεύγεις όπως είσαι"». Εγώ παραδέχομαι τους γιατρούς που λένε στα νέα κορίτσια"«δεν σε κάνω πάπια, δεν σε κάνω ροφό". Κάναμε λάθη μέσα σε αυτή την αγωνία της ομορφιάς και της επιβίωσης, και τα κάναμε μικροί που δεν είχαμε καμία ανάγκη. Ναι, όλοι έχουμε κάνει λάθη, αλλά στα χρόνια που ακολούθησαν πάντα το ένστικτό μου με κρατούσε μακριά».

 

 

Επίσης, η 60χρονη ηθοποιός δήλωσε στη συνέντευξή της, ότι το είδωλό της ήταν η Ειρήνη Παπά: «Είχα σαν είδωλο την Ειρήνη Παπά. "Κοίτα τι ωραία που μεγάλωσε, ρε παιδί μου, δεν έκανε τίποτα", έλεγα. "Μείνε λίγο έτσι, Βάνα". Φοβόμουν ότι θα με χαλάσουν, όπως έκαναν σε άλλα είδωλα. Εντάξει, εγώ μπορεί να μην είμαι είδωλο για τον εαυτό μου, αλλά ο κόσμος με γνωρίζει χρόνια. Αν με παραμόρφωναν, δεν θα το άντεχα. Αυτή η αγωνία της ομορφιάς είχε γίνει και ταινία στο Χόλιγουντ».

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