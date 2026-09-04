Σταύρος Φλώρος: «Ένιωθα ότι αργοπεθαίνω, το πόδι μου είχε κοπεί»

Παρακάλεσα τον θεό να μου δώσει δεύτερη ευκαιρία

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Τα πρώτα βήματα του Σταύρου Φλώρου μετά τον ακρωτηριασμό

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σταύρος Φλώρος, πρώην παίκτης του Survivor, τραυματίστηκε σοβαρά από την προπέλα ταχύπλοου κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου στον Άγιο Δομίνικο στις 11 Μαΐου 2026.
  • Ακρωτηριάστηκε το αριστερό του πόδι από το γόνατο και κάτω, καθώς και το δεξί πόδι γύρω από τον αστράγαλο.
  • Πέρασε 61 ημέρες στο νοσοκομείο και περιέγραψε τον πόνο και το σοκ που ένιωσε μετά το ατύχημα.
  • Ζήτησε από τον φίλο του να ενημερώσει τη μητέρα του για τα τελευταία του λόγια, πιστεύοντας ότι θα πεθάνει.
  • Αναφέρει ότι οι μέρες αυτές ήταν οι χειρότερες της ζωής του, με έντονο πόνο και πολλές χειρουργικές επεμβάσεις.

«Είχαμε όλα όσα μας είχε πει η παραγωγή να έχουμε. Όπως το μπαλόνι για να μας βλέπουν, για να μπορούν να μας δουν τα σκάφη. Ήμασταν δύο άτομα. Είχαμε ψαροντούφεκο, τα είχαμε όλα και τότε το σκάφος πλησίασε πολύ κοντά στην ακτή. Δεν υπήρχε κανείς από την παραγωγή για την ασφάλειά μας και τότε συνέβη αυτό», δήλωσε στην εκπομπή Μiami Herald ο Σταύρος Φλώρος.

 

 

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Ο πρώην παίκτης του Survivor, στις 11 Μαΐου 2026 στον Άγιο Δομίνικο, έκανε ψαροντούφεκο στη θάλασσα και χτυπήθηκε από την προπέλα ενός ταχύπλοου τουριστικού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο αριστερό πόδι και να κριθεί απαραίτητα να του το ακρωτηριάσουν από το γόνατο και κάτω.

 

 

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Ο Σταύρος τέσσερις μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του που τον καθήλωσε  για 61 ημέρες σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου, περιέγραψε αισθάνθηκε τη στιγμή που η προπέλα τον χτύπησε στο πόδι. 

«Το σκάφος πήγαινε πολύ γρήγορα. Δεν τους νοιάζουν τα όρια ή οτιδήποτε… Ακούω τον φίλο μου τον Μάνο να μου φωνάζει “Σταύρο, το σκάφος! Το σκάφος”. Τότε γυρίζω το κεφάλι μου και το σκάφος ήταν ήδη περίπου ένα – δύο μέτρα μακριά μου. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα εκείνη τη στιγμή. Με χτύπησαν, το σκάφος με χτύπησε και μετά η προπέλα με έκοψε. Το πρώτο χτύπημα ήταν στην πλάτη και στο κεφάλι μου. Με αυτόν τον τρόπο το σκάφος με έσπρωξε, μετά βούτηξα και η προπέλα έκοψε το αριστερό μου πόδι πάνω από το γόνατο και έκοψε και το δεξί πόδι γύρω από τον αστράγαλο. Τα μάτια μου ήταν ανοιχτά, ήμουν ξύπνιος όλη την ώρα. Βγαίνω από το νερό. Λέω “τι μου συνέβη; Τι έγινε τώρα;”. Κοιτάζω τον εαυτό μου. Νομίζω ότι όλα είναι καλά και μετά κοιτάζω το πόδι μου. Το πιάνω. Κοιτάζω, το πόδι μου είχε κοπεί” δήλωσε και πρόσθεσε:

«Κοιτάζω τον φίλο μου, τον Μάνο, και του λέω “Φίλε, πέθανα. Πέθανα πραγματικά”. κοιτάζω ψηλά και λέω “Θεέ μου, σε παρακαλώ δώσε μου μια δεύτερη ευκαιρία”. Όταν το είδα, έπαθα σοκ. Σκέφτηκα “θα πεθάνω σίγουρα, 100%”. Το ένιωσα, καθώς το σκάφος πήγαινε, ένιωθα ότι αργοπεθαίνω» ανέφερε σε δηλώσεις που μετέφερε η εκπομπή του MEGA. 

Μάλιστα, όπως φέρεται να είπε, ο ίδιος ζήτησε από τον φίλο του τον Μάνο να πάρει τηλέφωνο τη μαμά του για να της πει τα τελευταία λόγια “Φίλε, σε παρακαλώ βρες ένα τηλέφωνο. Θέλω να πω στη μαμά μου τα τελευταία μου λόγια”», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην παίκτης του Survivor που πλέον έχει αρχίσει να κάνει τα πρώτα του βήματα ισχυρίστηκε πως αυτές ήταν οι χειρότερες μέρες της ζωής του.

“ Τόσο πολύς πόνος. Οι γιατροί είναι καλοί. Με προσέχουν. Αλλά ο πόνος ήταν κάτι άλλο. Κάτι άλλο κάθε μέρα. Πονούσα τόσο πολύ. Πόνος φάντασμα. Πραγματικός πόνος. Χειρουργείο μετά το χειρουργείο» τόνισε. 

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