Το incharge της Motor Oil «οδηγεί» την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές

Συνεργασία με την Ελληνικός Χρυσός για το πρώτο «πράσινο» δρομολόγιο

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Το incharge, το δίκτυο με τους πιο γρήγορους ταχυφορτιστές στην Ελλάδα, αποδεικνύει στην πράξη τον ηγετικό του ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας, υποστηρίζοντας μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα επένδυση ηλεκτροκίνησης στις βαριές μεταφορές μεταλλεύματος. Σε μια στρατηγική συνεργασία με την Ελληνικός Χρυσός, το incharge αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη της φόρτισης και της ενεργειακής διαχείρισης του νέου, υπερσύγχρονου στόλου ηλεκτρικών οχημάτων βαρέως τύπου.

Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες του καθημερινού δρομολογίου μεταφοράς μεταλλεύματος από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας προς τον λιμένα του Στρατωνίου, το incharge προμήθευσε την Ελληνικός Χρυσός με δύο υπερσύγχρονους ταχυφορτιστές ισχύος 180kW. Οι υποδομές αυτές εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη, γρήγορη και ασφαλή φόρτιση των δύο νέων πλήρως ηλεκτρικών φορτηγών Mercedes-Benz Actros e600 Pro Cabin, τα οποία αντικαθιστούν τα συμβατικά οχήματα, μετατρέποντας τη διαδρομή σε ένα σχεδόν αθόρυβο δρομολόγιο μηδενικών εκπομπών CO₂.

incharge

Παράλληλα, η συνεργασία επεκτείνεται σε ψηφιακές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης του incharge, παρέχοντας στην Ελληνικός Χρυσός τη δυνατότητα να παρακολουθεί την κατανάλωση ενέργειας των οχημάτων και να προσφέρει δεδομένα για την ανάλυση των δεικτών βιωσιμότητας. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία του στόλου και αποτυπώνεται με μετρήσιμα δεδομένα η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ως αποτέλεσμα της επένδυσης.

Ο κ. Νίκος Κουκουλόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής του incharge δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Ελληνικός Χρυσός αποτελεί ορόσημο για την ελληνική αγορά, καθώς αποδεικνύει ότι το incharge διαθέτει την τεχνογνωσία και τις κορυφαίες υποδομές για να υποστηρίξει ακόμα και τις πιο απαιτητικές, βαριές βιομηχανικές μεταφορές. Δεν προσφέρουμε απλώς ενέργεια, αλλά ένα ολοκληρωμένο, έξυπνο οικοσύστημα διαχείρισης που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να κάνουν την πράσινη μετάβαση πράξη. Είμαστε περήφανοι που οδηγούμε τις εξελίξεις προς ένα βιώσιμο εμπορικό και βιομηχανικό μέλλον».

Η συμμετοχή του incharge σε αυτό το πρωτοποριακό έργο υπογραμμίζει τη δυνατότητα του δικτύου να ανταποκρίνεται στις πιο απαιτητικές επαγγελματικές, ακόμη και βιομηχανικές εφαρμογές συνεχούς λειτουργίας, ανοίγοντας «νέους δρόμους» για το μέλλον των εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα.

Σχετικά με το incharge

incharge

Το incharge, μέλος του ομίλου Motor Oil, προσφέρει ένα σύνολο από ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτροκίνησης, σχεδιασμένο να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τόσο του σύγχρονου οδηγού όσο και της επιχείρησης.

Σήμερα, το incharge αποτελεί το δίκτυο με τους πιο γρήγορους ταχυφορτιστές στην Ελλάδα, καθώς και το δίκτυο με τους περισσότερους ταχυφορτιστές σε εθνικές οδούς και αυτοκινητοδρόμους.  Με την προσθήκη ταχυφορτιστών έως και 600kW, το incharge παρέχει πλέον τη δυνατότητα κάλυψης των εβδομαδιαίων αναγκών ενός ηλεκτρικού οχήματος σε μόλις 10 λεπτά. Αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο του ομίλου Motor Oil, το incharge έχει τοποθετήσει τους φορτιστές του στα πρατήρια Shell και AVIN, διασφαλίζοντας την άμεση πρόσβαση για φόρτιση σε κομβικά σημεία. Με περισσότερα από 400 σημεία ταχυφόρτισης, εκ των οποίων τα 120 βρίσκονται στρατηγικά τοποθετημένα σε Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), το incharge καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού οδικού δικτύου.

Παράλληλα, ενισχύεται διαρκώς η παρουσία του incharge και στα αστικά κέντρα, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των οδηγών σε κάθε τους μετακίνηση. Συνολικά το δίκτυο φιλοξενεί περισσότερα από 1.900 σημεία φόρτισης (AC και DC) πανελλαδικά.

Με στόχο την ολοκληρωμένη και βέλτιστη εξυπηρέτηση των οδηγών το incharge διατηρεί ισχυρή παρουσία σε αλυσίδες retail μέσα από συνεργασίες και συμμαχίες, όπως με τις αλυσίδες My Market και Μασούτης. Οι συνεργασίες εκτείνονται και σε άλλους κλάδους επιχειρήσεων, όπως ξενοδοχεία από όλη την Ελλάδα (Costa Navarino, Grecotel), επιχειρήσεις με στόλους οχημάτων και χώρους στάθμευσης.

Συνδυάζοντας την τεχνολογία με την εμπειρία του οδηγού, το incharge κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά, διαμορφώνοντας ενεργά το παρόν και το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.

Επισκεφθείτε :

www.incharge.gr
https://www.linkedin.com/company/incharge-evc/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61582637048198&locale=el_GR
https://www.instagram.com/incharge.evc/?hl=el

Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία:

Communication EFFECT
Σαβίνα Παπάζογλου
Email: s.papazoglou@communicationeffect.com 
Τηλ: 210 6898300
 

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