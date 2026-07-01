Επέστρεψε η Ανθή Βούλγαρη: «Υποδεχόμαστε το ξεπρησμένο περιστέρι»

«Ποιος δουλεύει κάθε μέρα; Σήμερα είναι Τετάρτη. Τετάρτη ήρθες δουλειά»

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Επέστρεψε η Ανθή! Ι. Χασαπόπουλος: «Υποδεχόμαστε το ξεπρησμένο περιστέρι»/ MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» μετά από δύο ημέρες απουσίας λόγω αδιαθεσίας.
  • Η επιστροφή της συνοδεύτηκε από χιούμορ και πειράγματα με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.
  • Συζητήθηκε η γιορτή των Αγίων Αναργύρων και η σημασία τους ως γιατροί χωρίς αμοιβή.
  • Η Βούλγαρη ανέφερε ότι το ανοσοποιητικό της σύστημα είναι εξασθενημένο, ενώ ο Χασαπόπουλος την πείραξε για την απουσία της.
  • Η στιχομυθία τους περιλάμβανε αστεία σχετικά με την εργασία και τα «ξεπρησμένα» περιστέρια.

Mετά από δύο ημέρες απουσίας λόγω αδιαθεσίας η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και τόσο η ίδια όσο και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ήταν σε μεγάλα κέφια με την επιστροφή της. 

«Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, 5:49 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε. Καλό μήνα να έχουμε. Σήμερα είναι Τετάρτη 1η Ιουλίου παρακαλώ και υποδεχόμαστε το ξεπρησμένο περιστέρι», είπε αρχικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με χιούμορ.

«Ξεπρησμένο δεν λες τίποτα. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα να έχουμε, με υγεία να πω να έχουμε όλο το καλοκαίρι και μεγάλη γιορτή σήμερα» απάντησε η παρουσιάστρια γελώντας.

«Των Αγίων Αναργύρων. Βέβαια, ποιος είναι σήμερα χωρίς λεφτά... Όλοι με λεφτά είναι... Οπότε οι Άγιοι Ανάργυροι... Δεν τους γιορτάζουμε και πολύ», ανέφερε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με την Ανθή Βούλγαρη να εξηγεί: «Οι Ανάργυροι ήταν γιατροί».

«Χωρίς λεφτά δούλευαν, γι’ αυτό τους έλεγαν Ανάργυρους". Σήμερα ποιος δουλεύει χωρίς λεφτά;», τόνισε ο Χασαπόπουλος για να πει η παρουσιάστρια:

«Αυτό μας έλειπε, να δουλεύουμε και χωρίς λεφτά. Δε φτάνει που δουλεύουμε όλη μέρα σαν τα σκυλιά από το πρωί μέχρι το βράδυ και παίρνουμε και μικρούς μισθούς».

Σε εκείνο το σημείο ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος άρχισε να βήχει ψεύτικα, θέλοντας να την πειράξει που έλειπε δύο ημέρες από την εκπομπή.

ΒΟΥΛΓΑΡΗ

Στη συνέχεια ακολούθησε μία απολαυστική στιχομυθία:

Χασαπόπουλος: Ποιος δουλεύει κάθε μέρα; Ποιος; Σήμερα είναι Τετάρτη. Τετάρτη ήρθες δουλειά. Τι κάθε μέρα;

Βούλγαρη: Έχουμε και δικαιώματα, αναρρωτική.

Χασαπόπουλος: Έπρεπε, παιδιά, να το καταλάβω εγώ αυτό το πράγμα. Την προηγούμενη εβδομάδα που είπες έβγαλα κάτι σπυράκια, έπρεπε να το καταλάβω. Ήταν προάγγελος αυτό.

Βούλγαρη: Μα έβγαλα στ' αλήθεια. Μισό λεπτό. Άκου τώρα. θα σου πω τι γίνεται. Έχει πέσει το ανοσοποιητικό μου σύστημα εκεί κάτω και δεν σηκώνεται.

Χασαπόπουλος: Για σήκωσέ το λίγο. Παιδιά, τι μου ‘πε το πρωί; Προσέξτε τι μου ‘πε το πρωί, δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου. Δεν μπορώ πια, δηλαδή ειλικρινά, ευτυχώς μείναν δέκα μέρες, ευτυχώς. Λέει, δυο μέρες κάθισα στο σπίτι, δεν ξύπνησα το πρωί και ξεπρήστηκα. Τι λες, ρε φίλε; Οι ξεπρησμένοι δεν γιορτάζουνε ποτέ, κατάλαβες; Εμείς τι είμαστε, ρε φίλε, εδώ πέρα που ξυπνάμε κάθε πρωί και είμαστε τύμπανο;

Βούλγαρη: Εσύ, εσύ είσαι πρησμένος, η αλήθεια είναι αυτή.

Χασαπόπουλος: Δηλαδή σε αυτή τη ζωή μόνο εσύ έχεις δικαιώματα; Καταλάβατε τι τραβάω;

Βούλγαρη: Θα πάρεις και εσύ. Αλλά να σου πω κάτι; Έχω να σου πω ένα πράγμα: Εγώ θα το ξαναπώ. Αυτό το 6 παρά είναι για το ανοσοποιητικό… 

Χασαπόπουλος: Και για το πρήξιμο είναι… Καλά, να σου πω κάτι. Άμα με κολλήσεις, την άλλη εβδομάδα δεν θα 'ρθω καθόλου. Την τελευταία εβδομάδα μόνη σου θα την κλείσεις, στο λέω, και μετά θα 'ρθώ την Παρασκευή και θα πω: "Κοιτάξτε πόσο ξεπρησμένος είμαι".

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