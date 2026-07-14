Mόνικα Μπελούτσι: Η κόρη της, Λεονί για πρώτη φορά στην πασαρέλα

H κόρη της Μόνικας ασχολείται με τον χώρο της μόδας

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Επιμέλεια STAR.GR
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Τι είχε πει ο Βενσάν Κασέλ για τη σύζυγό του Μόνικα Μπελούτσι/ βίντεο από ΕΡΤ

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To ντεμπούτο της στην πασαρέλα έκανε η μικρότερη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι και του Βενσάν Κασέλ, Λεονί Κασέλ.Η 16χρονη άνοιξε την επίδειξη Alta Moda των Dolce & Gabbana, η οποία έγινε στο Βοτανικό Πάρκο Radicepura, στην Ταορμίνα της Σικελίας. 

Ο Βλάσσης Μπονάτσος στα stories της Μπελούτσι

 

 

Η Λεονί, λίγους μήνες νωρίτερα, φωτογραφήθηκε μαζί με τη μητέρα της για το εξώφυλλο της ιταλικής Vogue επέλεξε μία φλοράλ τουαλέτα και λαμπερά κοσμήματα.

Το λουλουδένιο λουκ της ολοκλήρωσε με λουλούδια που τοποθέτησε στην κοτσίδα της.Στις πρώτες θέσεις για να την καμαρώσει βρισκόταν η μητέρα της Μόνικα Μπελούτσι, η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Κρίστιαν Μπέιλ.

 

 

 

Η Λεονί έχει ακόμα μία αδερφή, την  21χρονη Ντέβα Κασέλ, η οποία ασχολείται με την υποκριτική και τη μόδα. 


 

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