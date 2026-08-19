Αγρίνιο: Αντιδήμαρχος έπιασε «στα πράσα» απατεώνες

Μια απάτη σε βάρος ενός 65χρονου στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου πήρε απρόσμενη τροπή, όταν η παρατηρητικότητα αντιδημάρχου και εν ενεργεία αστυνομικού, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, οδήγησε στη σύλληψη ενός από τους δύο φερόμενους δράστες. Οι δύο άνδρες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον 65χρονο και, προσποιούμενοι τους λογιστές, κατάφεραν να τον πείσουν ότι, βάσει ενός δήθεν νέου νόμου, θα έπρεπε να ασφαλίσει τα κοσμήματά του και τα χρήματά του έξω από το σπίτι του για να τα πάρουν. Τα σχέδιά τους όμως χάλασαν.

Ο αντιδήμαρχος Αγρινίου και αστυνομικός Λάμπρος Σκουφής επέστρεφε στο σπίτι του όταν είδε δύο άνδρες πάνω σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού. Η συνολική συμπεριφορά τους του κίνησε την υποψία, με τα χειμωνιάτικα μπουφάν μέσα στον Αύγουστο να ενισχύουν την εντύπωσή του ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Τους πλησίασε, τους έδειξε την αστυνομική του ταυτότητα και ειδοποίησε ΔΙΑΣ και Ασφάλεια. Οι αντιδράσεις τους επιβεβαίωσαν τις υποψίες του: ο ένας το έβαλε στα πόδια, ενώ ο δεύτερος επιχείρησε να φύγει με τη μηχανή, αλλά ο αστυνομικός με μια αστραπιαία κίνηση κατάφερε να αφαιρέσει τα κλειδιά από τη μίζα.

«Είχαν βγάλει το κουτί με τα κοσμήματα και άρχισαν να τα διαλέγουν για να δουν τι θα κρατήσουν και πως θα τα μοιράσουν. Αφήνει κάτι το οποίο δεν μπόρεσα να διακρίνω από μακριά, αλλά φαινόταν ότι ήταν ένα κουτί. Το αφήνει πίσω από το δέντρο ακριβώς εδώ και ξαναέρχεται στη μηχανή. Τους πλησίασε, τους έδειξε την αστυνομική του ταυτότητα και ειδοποίησε ΔΙΑΣ και ασφάλεια. Ο ένας κατεβαίνει από την μηχανή και αρχίζει να τρέχει ο άλλος και το χέρι του στο μπουφάν. Το άλλο μου επιτίθεται με το κράνος, μου το πετάει. Ευτυχώς δε με πετυχαίνει και προσπαθεί να ανέβει πάνω στη μηχανή για να φύγει. Τον προλαβαίνω τρέχοντας και αυτό που κάνω. Του κλείνω τον διακόπτη που έχει τα κλειδιά. Του τραβάω τα κλειδιά και τα πετάω. Ταυτόχρονα έχει έρθει και η ομάδα ΔΙΑΣ. Κάναμε αναζήτηση στην περιοχή και σε κοντινή απόσταση από εδώ. Καταφέραμε και συλλάβαμε τον έναν», λέει χαρακτηριστικά.

Λίγο αργότερα έφτασε η ΔΙΑΣ και ο ένας άνδρας συνελήφθη. Ο συνεργός του διέφυγε πεζός και αναζητείται. Και τότε ήρθε η αποκάλυψη: οι δύο άνδρες είχαν λίγο νωρίτερα εξαπατήσει τον κ. Γιώργο στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Παριστάνοντας τους λογιστές, τον έπεισαν ότι ένας δήθεν νέος νόμος απαιτούσε να ασφαλίσει τα κοσμήματά του και τα χρήματά του.

Τα κοσμήματα βρέθηκαν από τις Αρχές και επιστράφηκαν, ενώ τα 5.500 ευρώ φαίνεται ότι ήταν στην τσέπη αυτού που διέφυγε. Οι δύο δράστες έχουν απασχολήσει τις Αρχές και θεωρούνται σεσημασμένοι και προέρχονται από το Ζευγολατιό.