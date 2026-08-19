Αγρίνιο: Αντιδήμαρχος έπιασε «στα πράσα» απατεώνες

Τα κοσμήματα εντοπίστηκαν - Τα χρήματα έκαναν «φτερά»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.08.26 , 23:30 Σάντρα Μπούλοκ για Μπράιαν Ράνταλ: «Είχα αρχίσει να πενθώ 4 χρόνια πριν»
19.08.26 , 23:11 Ζήνα Κουτσελίνη: «Δε θα πω κανένα “θα”…» – Όσα έγραψε μετά το trailer
19.08.26 , 22:55 Έγκλημα Σύρος: Στο Star ο πατέρας της διασώστριας - «Τη μαχαίρωσε με μίσος»
19.08.26 , 22:51 Η Μυριέλλα Κουρεντή εξομολογείται : «Μου έστειλε την απάντηση η Παναγιά»
19.08.26 , 22:37 Αγρίνιο: Αντιδήμαρχος έπιασε «στα πράσα» απατεώνες
19.08.26 , 22:27 Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό των ΑΠΕ
19.08.26 , 22:15 Αχαΐα: Ολονύχτια Επιχείρηση Διάσωσης Για Δύο Αδέλφια
19.08.26 , 22:15 Σίσσυ Χρηστίδου: Οι νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες με μαγιό από την Κέρκυρα
19.08.26 , 21:50 Βούλα: Εγκεφαλικά νεκρός ο 39χρονος - Η οικογένεια δωρίζει τα όργανά του
19.08.26 , 21:50 Δούκισσα Νομικού: Ο προσωπικός απολογισμός από ένα ονειρεμένο καλοκαίρι!
19.08.26 , 21:25 Βίκυ Κάβουρα - Γιώργος Τζαβέλλας: Το τρυφερό ενσταντανέ με την κορούλα τους
19.08.26 , 20:56 Γνωστός Έλληνας ηθοποιός μετά το πρόσφατο διάζυγιό του: «Είμαι σε σχέση»
19.08.26 , 20:44 Σίφνος: Στις κάμερες του Μαρκόπουλου οι «απαντήσεις» της μοιραίας πτήσης
19.08.26 , 20:20 Αλέξης Γεωργούλης: Οι νέες του φωτογραφίες στη θάλασσα χωρίς μπλουζάκι!
19.08.26 , 20:08 Σε επαγρύπνηση η Αθήνα για ενδεχομένα χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους
Γιώργος Πατούλης - Νάνσυ Κοιλού: Το ξέγνοιαστο καλοκαίρι με τον γιο τους
Ανέστης Ευαγγελόπουλος: Η φωτογραφία αγκαλιά με την κόρη της Καινούργιου
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
Έλληνας καρδιοκατακτητής ανακοίνωσε τον χωρισμό από τη σύντροφό του!
Έγκλημα Σύρος: Στο Star ο πατέρας της διασώστριας - «Τη μαχαίρωσε με μίσος»
Βούλα: Εγκεφαλικά νεκρός ο 39χρονος - Η οικογένεια δωρίζει τα όργανά του
Μιμή Ντενίση: Η ηλικία, ο μεγάλος της έρωτας, οι γάμοι και η κόρη της
Ελένη Ράντου: Η ανάρτηση-ξέσπασμα μετά τη φωτογραφία με μπικίνι
Χρηστίδου: Επέστρεψε στην Κέρκυρα για χάρη του συντρόφου της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (19/8/2026)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αντιδήμαρχος και αστυνομικός συνέλαβε έναν από τους δύο απατεώνες που εξαπάτησαν 65χρονο στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου.
  • Οι δράστες προσποιήθηκαν τους λογιστές και πείσανε τον ηλικιωμένο να ασφαλίσει τα κοσμήματά του έξω από το σπίτι του.
  • Ο αντιδήμαρχος υποψιάστηκε τους δράστες και ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ κατάφερε να αφαιρέσει τα κλειδιά της μοτοσικλέτας τους.
  • Ο συνεργός του δράστη διέφυγε και αναζητείται, ενώ τα κοσμήματα βρέθηκαν και επιστράφηκαν στον 65χρονο.
  • Οι δύο άνδρες είναι σεσημασμένοι και προέρχονται από το Ζευγολατιό.

Μια απάτη σε βάρος ενός 65χρονου στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου πήρε απρόσμενη τροπή, όταν η παρατηρητικότητα αντιδημάρχου και εν ενεργεία αστυνομικού, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, οδήγησε στη σύλληψη ενός από τους δύο φερόμενους δράστες. Οι δύο άνδρες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον 65χρονο και, προσποιούμενοι τους λογιστές, κατάφεραν να τον πείσουν ότι, βάσει ενός δήθεν νέου νόμου, θα έπρεπε να ασφαλίσει τα κοσμήματά του και τα χρήματά του έξω από το σπίτι του για να τα πάρουν. Τα σχέδιά τους όμως χάλασαν.

Αγρίνιο: Αντιδήμαρχος έπιασε «στα πράσα» απατεώνες

Ο αντιδήμαρχος Αγρινίου και αστυνομικός Λάμπρος Σκουφής επέστρεφε στο σπίτι του όταν είδε δύο άνδρες πάνω σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού. Η συνολική συμπεριφορά τους του κίνησε την υποψία, με τα χειμωνιάτικα μπουφάν μέσα στον Αύγουστο να ενισχύουν την εντύπωσή του ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Τους πλησίασε, τους έδειξε την αστυνομική του ταυτότητα και ειδοποίησε ΔΙΑΣ και Ασφάλεια. Οι αντιδράσεις τους επιβεβαίωσαν τις υποψίες του: ο ένας το έβαλε στα πόδια, ενώ ο δεύτερος επιχείρησε να φύγει με τη μηχανή, αλλά ο αστυνομικός με μια αστραπιαία κίνηση κατάφερε να αφαιρέσει τα κλειδιά από τη μίζα.

«Είχαν βγάλει το κουτί με τα κοσμήματα και άρχισαν να τα διαλέγουν για να δουν τι θα κρατήσουν και πως θα τα μοιράσουν. Αφήνει κάτι το οποίο δεν μπόρεσα να διακρίνω από μακριά, αλλά φαινόταν ότι ήταν ένα κουτί. Το αφήνει πίσω από το δέντρο ακριβώς εδώ και ξαναέρχεται στη μηχανή. Τους πλησίασε, τους έδειξε την αστυνομική του ταυτότητα και ειδοποίησε ΔΙΑΣ και ασφάλεια. Ο ένας κατεβαίνει από την μηχανή και αρχίζει να τρέχει ο άλλος και το χέρι του στο μπουφάν. Το άλλο μου επιτίθεται με το κράνος, μου το πετάει. Ευτυχώς δε με πετυχαίνει και προσπαθεί να ανέβει πάνω στη μηχανή για να φύγει. Τον προλαβαίνω τρέχοντας και αυτό που κάνω. Του κλείνω τον διακόπτη που έχει τα κλειδιά. Του τραβάω τα κλειδιά και τα πετάω. Ταυτόχρονα έχει έρθει και η ομάδα ΔΙΑΣ. Κάναμε αναζήτηση στην περιοχή και σε κοντινή απόσταση από εδώ. Καταφέραμε και συλλάβαμε τον έναν», λέει χαρακτηριστικά. 

Λίγο αργότερα έφτασε η ΔΙΑΣ και ο ένας άνδρας συνελήφθη. Ο συνεργός του διέφυγε πεζός και αναζητείται. Και τότε ήρθε η αποκάλυψη: οι δύο άνδρες είχαν λίγο νωρίτερα εξαπατήσει τον κ. Γιώργο στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Παριστάνοντας τους λογιστές, τον έπεισαν ότι ένας δήθεν νέος νόμος απαιτούσε να ασφαλίσει τα κοσμήματά του και τα χρήματά του.

Αγρίνιο: Αντιδήμαρχος έπιασε «στα πράσα» απατεώνες

Τα κοσμήματα βρέθηκαν από τις Αρχές και επιστράφηκαν, ενώ τα 5.500 ευρώ φαίνεται ότι ήταν στην τσέπη αυτού που διέφυγε. Οι δύο δράστες έχουν απασχολήσει τις Αρχές και θεωρούνται σεσημασμένοι και προέρχονται από το Ζευγολατιό.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΙΝΙΟ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΛΗΣΤΕΣ
 |
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 |
ΑΠΑΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έγκλημα Σύρος: Στο Star Ο Πατέρας Της Διασώστριας
Ελλαδα
Έγκλημα Σύρος: Στο Star ο πατέρας της διασώστριας - «Τη μαχαίρωσε με μίσος»
Νέα Πρόκληση Τουρκίας: Αμφισβητεί Το Ελληνικό Χωροταξικό ΑΠΕ
Ελλαδα
Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό των ΑΠΕ
Βούλα: Εγκεφαλικά Νεκρός Ο 39χρονος - Θα Γίνει Δωρεά Οργάνων
Ελλαδα
Βούλα: Εγκεφαλικά νεκρός ο 39χρονος - Η οικογένεια δωρίζει τα όργανά του
Σίφνος: Οι Κάμερες Του Μαρκόπουλου Θα Δώσουν Απαντήσεις
Ελλαδα
Σίφνος: Στις κάμερες του Μαρκόπουλου οι «απαντήσεις» της μοιραίας πτήσης
Σε Εγρήγορση Η Αθήνα Για Χτυπήματα Σε Αμερικανικούς Στόχους
Ελλαδα
Σε επαγρύπνηση η Αθήνα για ενδεχομένα χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους
Ρόδος: Ανησυχία Για Την Αύξηση Κρουσμάτων Γαστρεντερίτιδας
Ελλαδα
Ρόδος: Ανησυχία για την κατακόρυφη αύξηση στα περιστατικά γαστρεντερίτιδας
Βαθιά Θλίψη Στην Κηδεία Του Ζευγαριού Που Έχασε Τη Ζωή Του
Ελλαδα
Βαθιά θλίψη στην κηδεία του ζευγαριού που έχασε τη ζωή του στη Σαλαμίνα
Φωτιά Τώρα Στον Γέρακα, Δίπλα Στην Αττική Οδό – Ήχησε Το 112
Ελλαδα
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Γέρακα
Φωτιά τώρα στο Ζαγόρι Ιωαννίνων
Ελλαδα
Φωτιά στο Ζαγόρι Ιωαννίνων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top