Γαλλία: Με υπερηφάνεια άγημα του ΓΕΕΘΑ στην παρέλαση και ζεύγος Rafale

Η παρουσία Μητσοτάκη και  τo διπλό μήνυμα Δένδια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συμμετοχή ελληνικού αγήματος του ΓΕΕΘΑ στην παρέλαση της Εθνικής Ημέρας της Γαλλίας στο Παρίσι, 107 χρόνια μετά την πρώτη παρέλαση το 1919.
  • Ο Διακλαδικός Λόχος του ΓΕΕΘΑ, 21 ατόμων, υπάγεται στο Ειδικό Τάγμα Ασφάλειας και συμμετέχει σε εθνικές επετειακές εκδηλώσεις.
  • Ζεύγος ελληνικών Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας πέταξε πάνω από το Παρίσι κατά τη διάρκεια της παρέλασης.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε από τη Μπριζίτ Μακρόν και τον Γάλλο πρωθυπουργό.
  • Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε τη σημασία της ελληνο-γαλλικής συμμαχίας και αναφέρθηκε σε γαλλικές εταιρείες που συνεργάζονται με την Τουρκία.

Μετά το 1919,  όταν ελληνικό άγημα παρέλασε στην Αψίδα του Θριάμβου για τη νίκη της Αντάντ και των  συμμάχων της, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, κατά των Κεντρικών Αυτοκρατοριών και της Τουρκίας στον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο συμμετείχε στο ίδιο μάλιστα σημείο σε παρέλαση ο  Διακλαδικός Λόχος του ΓΕΕΘΑ, στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι για την Εθνική Εορτή της Γαλλίας.

 

Τo ελληνικo άγημα στο Παρίσι Ελληνικό άγημα στο Παρίσι
Ελληνικό άγημα στο Παρίσι  

Πρόκειται για  πεζοπόρο τμήμα 21 ατόμων που συγκροτήθηκε το 1992 και υπάγεται στο  Ειδικό Τάγμα Ασφάλειας και Φρούρησης, με έδρα την Αθήνα. Την ίδια ώρα πάνω από τη γαλλική πρωτεύουσα πετούσε ζεύγος ελληνικών Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας. 

Ο συγκεκριμένος διακλαδικός Λόχος  του ΓΕΕΘΑ συμμετέχει σε σημαντικές εθνικές επετειακές εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, όπως ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου και οι εκδηλώσεις μνήμης για την Έξοδο του Μεσολογγίου και φέρει τα διακριτικά και την ιστορική παράδοση του ηρωικού 14ου Συντάγματος Πεζικού.     

 

Υποδοχή Μητσοτάκη 

Εκεί ήταν και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον οποίο είχε υποδεχθεί νωρίτερα η Μπριζίτ Μακρόν μαζί με τον Γάλλο πρωθυπουργό Λεκορνύ, στην Place de la Concorde.

H υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη  

H υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Νίκος Δένδιας ανέφερε σε ανάρτησή του  για την ξεχωριστή ελληνική συμμετοχή στον εθνικό εορτασμό της Γαλλίας: 

«107 χρόνια μετά την παρέλαση του ελληνικού αγήματος στην Αψίδα του Θριάμβου, για τη νίκη των Συμμάχων στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έδωσαν και πάλι το «παρών» στο Παρίσι για τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας της Γαλλίας. Με υπερηφάνεια παρέλασε πεζοπόρο τμήμα του Διακλαδικού Λόχου Απόδοσης Τιμών του ΓΕΕΘΑ, ενώ στον ουρανό της γαλλικής πρωτεύουσας πέταξε ζεύγος μαχητικών Rafale της Πολεμικής μας Αεροπορίας. 

Μια παρουσία που συμβολίζει τη διαχρονική συμβολή της χώρας μας στην κοινή ευρωπαϊκή ασφάλεια, στην προστασία των αξιών της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας – Γαλλίας». 

Το διπλό μήνυμα Δένδια 

Προηγουμένως πάντως ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε φροντίσει να στείλει διπλό μήνυμα. Αναφέρθηκε μεν στο dna της ελληνο-γαλλικής συμμαχίας,  άφησε, όμως, και μια αιχμή για τις ιδιωτικές  γαλλικές εταιρείες -σαν την SAFRAN- που κάνουν deals για drones με την Τουρκία: 

Η ανάρτηση Δένδια Η ανάρτηση Δένδια 

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