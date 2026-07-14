Αφροδίτη Νέστορα: Εξιτήριο από το νοσοκομείο- Μέτρα ασφαλείας στο σπίτι της

Η αποκατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί - Έχει εγκαύματα στο 19% του σώματος

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (14/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το Νοσοκομείο Παπανικολάου αύριο, μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας.
  • Υπέστη εγκαύματα στο 19% του σώματός της από βομβιστική επίθεση έξω από την κατοικία της.
  • Θα συνεχίσει να παρακολουθείται ιατρικά και να υποβάλλεται σε θεραπεία εκτός νοσοκομείου.
  • Τα μέτρα ασφαλείας στο σπίτι της θα ενισχυθούν με την επιστροφή της, λόγω του κινδύνου μολύνσεων.
  • Είναι προετοιμασμένη να κάνει δηλώσεις σχετικά με την υγεία της και την υπόθεση της επίθεσης.

Μετά από δύο εβδομάδες νοσηλείας στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο, σύμφωνα με πληροφορίες από το ιατρικό προσωπικό.

Όπως έγινε γνωστό, οι γιατροί ενημέρωσαν την ίδια ότι, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες μετά τη μία το μεσημέρι, θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι της. Η έξοδος από το νοσοκομείο δεν σημαίνει και το τέλος της θεραπείας της, καθώς η κ. Νέστορα θα συνεχίσει να παρακολουθείται στενά και να μεταβαίνει τακτικά για τις απαραίτητες ιατρικές πράξεις.

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Αφροδίτη Νέστορα: Εξιτήριο από το νοσοκομείο- Μέτρα ασφαλείας στο σπίτι της

Η πολιτεύτρια υπέστη εγκαύματα στο 19% του σώματός της, κυρίως στα χέρια και στα πόδια, μετά τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε έξω από την κατοικία της στην περιοχή της Κίμωνος Βόγα. Παρότι η κατάσταση της υγείας της παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και δεν κρίνεται πλέον αναγκαία η παραμονή της στο νοσοκομείο, η αποκατάσταση αναμένεται να είναι μακρά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Αφροδίτη Νέστορα είναι προετοιμασμένη να προχωρήσει αύριο σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, απαντώντας στα ερωτήματα που θα μπορέσει να σχολιάσει σχετικά με την πορεία της υγείας της αλλά και τις εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης.

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Αφροδίτη Νέστορα: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο σπίτι της 

Αφροδίτη Νέστορα: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο σπίτι της 

Έξω από την κατοικία της εξακολουθεί να βρίσκεται αστυνομική δύναμη, η οποία από την πρώτη στιγμή της επίθεσης έχει αναλάβει τη φύλαξη του χώρου. Από αύριο, με την επιστροφή της στο σπίτι, τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, ενώ θα εφαρμοστούν και ειδικές ρυθμίσεις για την παρουσία των δημοσιογράφων.

Οι αρχές επιδιώκουν να περιοριστεί η πρόσβαση μεγάλου αριθμού ατόμων κοντά στην πολιτεύτρια, καθώς παραμένει σημαντικός ο κίνδυνος μολύνσεων λόγω των εγκαυμάτων.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, η Αφροδίτη Νέστορα ενημερωνόταν συνεχώς για τις εξελίξεις στην υπόθεση. Παρακολούθησε τις συλλήψεις των υπόπτων, ενημερώθηκε για τις βαρύτατες διώξεις που ασκήθηκαν και περίμενε με ιδιαίτερη αγωνία τις απολογίες των τριών κατηγορουμένων.

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Παρά τη δύσκολη δοκιμασία που πέρασε, το επόμενο βήμα είναι η επιστροφή της στην καθημερινότητα και η συνέχιση της θεραπείας της εκτός νοσοκομείου, με τους γιατρούς να εμφανίζονται αισιόδοξοι για την περαιτέρω πορεία της υγείας της.

Η ίδια έχει ακόμη μια απαιτητική διαδρομή αποκατάστασης μπροστά της, ωστόσο το αυριανό εξιτήριο αποτελεί ένα σημαντικό και ενθαρρυντικό ορόσημο στην πορεία της ανάρρωσής της.

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