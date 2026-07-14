Μαρία Αντωνά: «Υπάρχει μια περηφάνια που δεν γεννιέται από τα λόγια...»

Η αινιγματική ανάρτηση στο Instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Αντωνά μοιράζεται καθημερινές στιγμές στα social media και έκανε μια αινιγματική ανάρτηση στο Instagram.
  • Η ανάρτηση αναφέρεται στην περηφάνια που προέρχεται από την προσπάθεια και το αποτέλεσμα, όχι από λόγια ή αναγνώριση.
  • Περνά το καλοκαίρι με τον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα, ταξιδεύοντας σε Ελούντα, Κύθνο και Τήνο.
  • Η Μαρία εκφράζει τρυφερά συναισθήματα για τον Γιώργο, τονίζοντας την ηρεμία και ισορροπία που της προσφέρει.
  • Διανύει μια όμορφη περίοδο σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, κρατώντας χαμηλούς τόνους για την προσωπική της ζωή.

Η Μαρία Αντωνά έχει πολύ έντονη παρουσία στα social media, όπου μοιράζεται καθημερινές στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το μεσημέρι της Τρίτης 14/7, η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός πραγματοποίησε μια αινιγματική ανάρτηση στο Instagram, αιφνιδιάζοντας τους followers της, οι οποίοι δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν τέτοιου είδους δημοσιεύσεις στο προφίλ της.

Μαρία Αντωνά: «Τίποτα δεν μπορεί να με τρομάξει όσο η απώλεια»

Συγκεκριμένα, ανήρτησε ένα Instagram Story γράφοντας: «Υπάρχει μια περηφάνια που δεν γεννιέται από τα λόγια ή την αναγνώριση… Γεννιέται από την προσπάθεια και το αποτέλεσμα. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή μου δεν είναι η επιτυχία. Είναι ότι έμεινα πιστή σε αυτό που ονειρεύτηκα».

Το μήνυμα της Μαρίας Αντωνά

Το μήνυμα της Μαρίας Αντωνά

Αυτό είναι άλλο ένα καλοκαίρι που η Μαρία Αντωνά περνά με τον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα, συνδυάζοντάς το παράλληλα με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Το ζευγάρι ταξίδεψε αρχικά στην Ελούντα, στη συνέχεια στην Κύθνο και πλέον βρίσκεται στην Τήνο, το αγαπημένο νησί του παρουσιαστή, όπου περνά σχεδόν κάθε καλοκαίρι.

Η Μαρία Αντωνά πιο sexy από ποτέ - Ξεκίνησαν διακοπές με τον Γιώργο Λιάγκα

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μαρία Αντωνά μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για τον Γιώργο Λιάγκα, λέγοντας: «Είμαι με έναν άνθρωπο που είναι πολύ γλυκός, πάρα πολύ σκεπτόμενος. Τον συμβουλεύομαι γενικά στις σκέψεις που μπορεί να έχω», ενώ αποκάλυψε πως η σχέση τους της προσφέρει ηρεμία και ισορροπία.

Η ίδια έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική της ζωή, ωστόσο δεν κρύβει ότι διανύει μία ιδιαίτερα όμορφη περίοδο, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

 

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