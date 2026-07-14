Η Μαρία Αντωνά έχει πολύ έντονη παρουσία στα social media, όπου μοιράζεται καθημερινές στιγμές με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το μεσημέρι της Τρίτης 14/7, η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός πραγματοποίησε μια αινιγματική ανάρτηση στο Instagram, αιφνιδιάζοντας τους followers της, οι οποίοι δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν τέτοιου είδους δημοσιεύσεις στο προφίλ της.

Συγκεκριμένα, ανήρτησε ένα Instagram Story γράφοντας: «Υπάρχει μια περηφάνια που δεν γεννιέται από τα λόγια ή την αναγνώριση… Γεννιέται από την προσπάθεια και το αποτέλεσμα. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή μου δεν είναι η επιτυχία. Είναι ότι έμεινα πιστή σε αυτό που ονειρεύτηκα».

Το μήνυμα της Μαρίας Αντωνά

Αυτό είναι άλλο ένα καλοκαίρι που η Μαρία Αντωνά περνά με τον σύντροφό της, Γιώργο Λιάγκα, συνδυάζοντάς το παράλληλα με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Το ζευγάρι ταξίδεψε αρχικά στην Ελούντα, στη συνέχεια στην Κύθνο και πλέον βρίσκεται στην Τήνο, το αγαπημένο νησί του παρουσιαστή, όπου περνά σχεδόν κάθε καλοκαίρι.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μαρία Αντωνά μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για τον Γιώργο Λιάγκα, λέγοντας: «Είμαι με έναν άνθρωπο που είναι πολύ γλυκός, πάρα πολύ σκεπτόμενος. Τον συμβουλεύομαι γενικά στις σκέψεις που μπορεί να έχω», ενώ αποκάλυψε πως η σχέση τους της προσφέρει ηρεμία και ισορροπία.

Η ίδια έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική της ζωή, ωστόσο δεν κρύβει ότι διανύει μία ιδιαίτερα όμορφη περίοδο, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.