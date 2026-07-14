Μπάγια Αντωνοπούλου: Τι είχε πει στη Super Κατερίνα στις 19/6/26- Απόσπασμα από τη συνέντευξή της

Μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους διανύουν η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης, καθώς κρατούν πλέον στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Η γνωστή δημοσιογράφος έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι την Κυριακή 12 Ιουλίου σε ιδιωτικό μαιευτήριο με τον τοκετό να πραγματοποιείται από τον διακεκριμένο μαιευτήρα - γυναικολόγο Στέλιο Παπαδόπουλο.

Λίγες ώρες μετά τον ερχομό του γιου τους, η Μπάγια Αντωνοπούλου έκανε την πρώτη της ανάρτηση από το μαιευτήριο.

Η δημοσιογράφος αναδημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μια φωτογραφία που είχε ανεβάσει ο σύζυγός της, Νίκος Κώτσης, στην οποία πρωταγωνιστούν τα μικροσκοπικά πατουσάκια του νεογέννητου.

Στο τρυφερό στιγμιότυπο, ο μικρός βρίσκεται στο κρεβατάκι του μαιευτηρίου, ενώ διακρίνεται και το χαρακτηριστικό βραχιολάκι του νεογέννητου. Ο Νίκος Κώτσης επέλεξε να κρατήσει τη δημοσίευση λιτή, γράφοντας μόνο την ημερομηνία γέννησης του γιου τους και προσθέτοντας μια μπλε καρδιά.

Την ανάρτηση «έντυσε» μουσικά με το τραγούδι «Θα σ' αγαπώ αιώνια» των Γιάννη Βαρδή και Ευδοκίας Καδή, δίνοντας ακόμη πιο συγκινητικό τόνο στη στιγμή.

Υπενθυμίζεται ότι η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης είναι ζευγάρι περίπου τέσσερα χρόνια και ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 22 Φεβρουαρίου 2026.

Την ίδια ημέρα είχαν μοιραστεί με τους καλεσμένους τους τη χαρμόσυνη είδηση ότι περιμένουν αγοράκι, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως θα του δώσουν το όνομα Γιώργος – Μάριος.