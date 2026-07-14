Μπάγια Αντωνοπούλου: Η πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου της

Η πρώτη ανάρτηση της δημοσιογράφου ως μαμά

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Μπάγια Αντωνοπούλου: Τι είχε πει στη Super Κατερίνα στις 19/6/26- Απόσπασμα από τη συνέντευξή της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης έγιναν γονείς με τον ερχομό του γιου τους στις 12 Ιουλίου.
  • Ο τοκετός πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό μαιευτήριο από τον μαιευτήρα Στέλιο Παπαδόπουλο.
  • Η δημοσιογράφος ανήρτησε φωτογραφία του νεογέννητου γιου τους στα social media, με τα πατουσάκια του.
  • Ο γιος τους θα ονομαστεί Γιώργος – Μάριος, όπως είχαν ανακοινώσει κατά τη διάρκεια του γάμου τους.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου τέσσερα χρόνια και παντρεύτηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2026.

Μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους διανύουν η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης, καθώς κρατούν πλέον στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Μπάγια Αντωνοπούλου: Μαμά για πρώτη φορά - Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι!

Η γνωστή δημοσιογράφος έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι την Κυριακή 12 Ιουλίου σε ιδιωτικό μαιευτήριο με τον τοκετό να πραγματοποιείται από τον διακεκριμένο μαιευτήρα - γυναικολόγο Στέλιο Παπαδόπουλο.

Μπάγια Αντωνοπούλου: Ανοίγει το... πιο ξεχωριστό δωμάτιο του σπιτιού της!

Λίγες ώρες μετά τον ερχομό του γιου τους, η Μπάγια Αντωνοπούλου έκανε την πρώτη της ανάρτηση από το μαιευτήριο.

Η δημοσιογράφος αναδημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μια φωτογραφία που είχε ανεβάσει ο σύζυγός της, Νίκος Κώτσης, στην οποία πρωταγωνιστούν τα μικροσκοπικά πατουσάκια του νεογέννητου.

Ευτυχισμένη μαμά η Μπάγια Αντωνοπούλου

Στο τρυφερό στιγμιότυπο, ο μικρός βρίσκεται στο κρεβατάκι του μαιευτηρίου, ενώ διακρίνεται και το χαρακτηριστικό βραχιολάκι του νεογέννητου. Ο Νίκος Κώτσης επέλεξε να κρατήσει τη δημοσίευση λιτή, γράφοντας μόνο την ημερομηνία γέννησης του γιου τους και προσθέτοντας μια μπλε καρδιά.

Την ανάρτηση «έντυσε» μουσικά με το τραγούδι «Θα σ' αγαπώ αιώνια» των Γιάννη Βαρδή και Ευδοκίας Καδή, δίνοντας ακόμη πιο συγκινητικό τόνο στη στιγμή.

 

Υπενθυμίζεται ότι η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης είναι ζευγάρι περίπου τέσσερα χρόνια και ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 22 Φεβρουαρίου 2026.

 

Την ίδια ημέρα είχαν μοιραστεί με τους καλεσμένους τους τη χαρμόσυνη είδηση ότι περιμένουν αγοράκι, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως θα του δώσουν το όνομα Γιώργος – Μάριος.

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ΜΠΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
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ΝΙΚΟΣ ΚΩΤΣΗΣ
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