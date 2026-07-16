Παναγοπούλου: Η φωτογραφία από το πρώτο καλοκαίρι με τον Κώστα Χαρδαβέλλα

Το ζευγάρι ήταν μαζί, 33 χρόνια

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
H Mαρία Παναγοπούλου πριν έναν χρόνο είχε συγκινηθεί όταν αναφέρθηκε στον Κώστα Χαρδαβέλλα

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Ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατο του Κώστα Χαρδαβέλλα, η σύζυγός του Μαρία Παναγοπούλου η οποία ήταν μαζί με τον σπουδαίο δημοσιογράφο 33 ολόκληρα χρόνια θυμήθηκε το πρώτο καλοκαίρι που πέρασαν. 

Μαρία Παναγοπούλου: «Ο Κώστας Χαρδαβέλλας μου έδινε μαθήματα αγάπης»

Κώστας Χαρδαβέλλας και Μαρία Παναγοπούλου/ φωτογραφία από NDP

Κώστας Χαρδαβέλλας και Μαρία Παναγοπούλου/ φωτογραφία από NDP

Η συνεργάτιδα της Ζήνας Κουτσελίνη, ανέφερε πως εκείνο, το πρώτο τους καλοκαίρι, το 1992, είχε EURO και εκείνος είχε έρθει με το σημειωματάριό του.

Μαρία Παναγοπούλου και Κώστας Χαρδαβέλλας/ φωτογραφία από NDP

Μαρία Παναγοπούλου και Κώστας Χαρδαβέλλας/ φωτογραφία από NDP
Μαρία Παναγοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Κώστα Χαρδαβέλλα

Όπως, έγραψε χαρακτηριστικά στα social media της η δημοσιογράφος, ο Κώστας της, την είχε ρωτήσει αν την πειράζει να βλέπουν τις ζωντανές μεταδόσεις του αγώνα και εκείνη, χωρίς να την πειράζει, είπε πως την πειράζει.

 

 

 

«Το πρώτο μας καλοκαίρι με τον Κώστα, το περάσαμε το 1992. Δεν είχαμε παντρευτεί ακόμη, δεν υπήρχε ο Κωνσταντίνος μας και ήμασταν στη φάση που ανακαλύπταμε ο ένας τις συνήθειες του άλλου, καλές και καλές. 

Όταν έφτασε η ώρα να κανονίσουμε τις διακοπές μας, έμαθα για εκείνον δύο πράγματα που μας ακολούθησαν για τα επόμενα 32 χρόνια. Πρώτον, ότι έπαιρνε άδεια πάντα τον Ιούλιο. Δεύτερον, ότι όταν είχε αθλητική διοργάνωση (Ολυμπιάδα, Euro, Μουντιάλ, Στίβο, Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ κλπ) δεν υπήρχε καμία περίπτωση να την στερηθεί.

Εκείνο, το πρώτο μας καλοκαίρι μαζί, είχε EURO (ή όπως αλλιώς το λέγανε τότε) και αμέσως μετά Ολυμπιακούς αγώνες. Ήρθε λοιπόν με το χειρόγραφο πρόγραμμα του, στο οποίο αναγράφονταν οι μέρες και οι ώρες που θα παρακολουθούσε τηλεόραση και με αφοπλιστική ειλικρίνεια με ρώτησε: "Σε πειράζει να κάνουμε διακοπές στο ενδιάμεσο των αθλητικών μεταδόσεων;» αποκάλυψε η Μαρία Παναγοπούλου και πρόσθεσε:
«Δεν ξέρω τι θα έκανε αν του απαντούσα "ναι με πειράζει" ούτε ζήτησα ποτέ να το μάθω, γιατί η αλήθεια ήταν ότι δεν με πείραζε. Θεωρούσα από τότε πως το "μαζί" δεν σημαίνει "γινόμαστε ένα" αλλά "βρίσκουμε και οι δύο τρόπους να εξελίξουμε το εγώ μας σε εμείς".

Ακούγοντας τυχαία σήμερα έναν καυγά που κατέληξε με τη φράση "αν με αγαπούσες δεν θα έβλεπες Μουντιάλ κάθε βράδυ" θέλησα να μοιραστώ αυτή την (καρατσεκαρισμένη) θεωρία μου. Μπορεί να μην βοηθήσει κανέναν. Μπορεί και να βοηθήσει» 

Κώστας Χαρδαβέλλας, Μαρία Παναγοπούλο, Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας/ φωτογραφία από NDP

Κώστας Χαρδαβέλλας, Μαρία Παναγοπούλο, Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας/ φωτογραφία από NDP

Το ζευγάρι ήταν από τα πιο αγαπημένα της showbiz, όταν ο δημοσιογράφος το καλοκαίρι του 2009, διαγνώσθηκε με επιθετικό καρκίνο στις αμυγδαλές και μεταστάσεις στους λεμφαδένες, η Μαρία στάθηκε «βράχος» δίπλα του και δε λύγισε ποτέ.

 

«Τον τελευταίο καιρό ο Κώστας έχει χάσει τη φωνή του, μιλάει ψιθυριστά. Ξεκίνησε σαν μια απλή φαρυγγίτιδα, έτσι νομίζαμε, άρχισε να βραχνιάζει ξαφνικά μέχρι που έφτασε στο σημείο να σβήσει η φωνή του. Ανησυχήσαμε πάρα πολύ, γιατί ο Κώστας είχε δώσει και μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο πριν από 15 χρόνια, συνεχίζουμε να κάνουμε πολλές εξετάσεις. Τελικά υπάρχει ένα θέμα στις φωνητικές του χορδές, το οποίο αντιμετωπίζεται, θέλει όμως πάρα πολλή προσπάθεια και αφωνία» είχε πει η Μαρία Παναγοπούλου σε συνέντευξή της στο Happy Day. 

 

 

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ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
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ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑΣ
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