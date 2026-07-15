Την παραίτησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν ο βουλευτής Μαγνησίας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η βουλευτής Τρικάλων, Μαρίνα Κοντοτόλη.

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής ο κ. Μεϊκόπουλος γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσει ως ανεξάρτητος βουλευτής ενώ το ίδιο ανέφερε και η επιστολή του κ. Μαμουλάκη αλλά και της κυρίας Κοντοτόλη, με τις τρεις αποχωρήσεις να κατεβάζουν τον αριθμό της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος σε 17.

Την αρχή έκανε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Φοίβος Τσικλιάς που έκανε λόγο για «εσωστρέφεια» «περιχαράκωση», «προσωπικές στρατηγικές, φιλοδοξίες και καταστατικές ακροβασίες» και ακολούθησε ο διευθυντής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Μπάκης, γράφοντας στην επιστολή του για «προσωπικές στρατηγικές» και ότι «βλέπουμε συμπεριφορές και πρακτικές που δεν συνάδουν με τις θεμελιώδεις αξίες της Αριστεράς και που απέχουν από τις αρχές του σεβασμού και της συλλογικότητας».

Την ίδια ώρα η Μυρτω Κοροβέση που πήρε την βουλευτική έδρα του παραιτηθέντα Γιώργου Καραμέρου ορκίστηκε το πρωί στην Ολομέλεια και αμέσως μετά ανεξαρτητοποιήθηκε από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Πλέον ο αριθμός των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να γίνει μονοψήφιος, αφού η μεγάλη πλειοψηφία τους αναμένεται να απομακρυνθεί από το κόμμα τις αμέσως επόμενες ώρες, με την «μεγάλη έξοδο» να κορυφώνεται σήμερα, σηματοδοτώντας την μετάβασή του στην επόμενη φάση.

Έτσι, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελείται από τους:

Ρένα Δούρου

Νίκος Παππάς

Παύλος Πολάκης

Έλενα Ακρίτα

Γιώργος Παπαηλιού

Χρήστος Γιαννούλης

Γιάννης Αμανατίδης

Θεόφιλος Ξανθόπουλος