Μαρία Σολωμού: «Δεν το έχω ξαναπεί, αλλά το σταματάω»

Η απρόσμενη ανακοίνωση στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Βασάλου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Σολωμού ανακοίνωσε ότι σταματά τις διαδικτυακές εκπομπές της από τη νέα σεζόν.
  • Δηλώνει ότι μετάνιωσε που μετέφερε το podcast "Μαρία τη Νύχτα" στην τηλεόραση.
  • Εξήγησε ότι η κριτική σε κλειστούς χώρους την επηρεάζει ως ηθοποιό.
  • Η Σολωμού έχει επιτυχημένη πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, με χαρακτηριστικό ρόλο στη σειρά "Singles".
  • Τα τελευταία χρόνια εστίασε στο YouTube, κερδίζοντας μεγάλο κοινό.

Σε μια απρόσμενη ανακοίνωση προχώρησε η Μαρία Σολωμού στη διαδικτυακή εκπομπή του Κωνσταντίνου Βασάλου, όπου βρέθηκε καλεσμένη.

Μιλώντας για την πορεία της στο θέατρο, την τηλεόραση και το YouTube, η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως από τη νέα σεζόν σταματά τις διαδικτυακές εκπομπές της.

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«Το μετάνιωσα φριχτά που πήγα κάποια επεισόδια του podcast "Μαρία τη Νύχτα" στην τηλεόραση. Από το πρώτο επεισόδιο. Δεν υπήρχε περίπτωση να μη δεχτώ εγώ κριτική σε έναν χώρο που είναι κλειστός. Είμαι ηθοποιός, δεν έχω να κάνω με αυτό. Δεν είναι ότι παρουσιάζω κάτι, δεν πήγα να πάρω τη δουλειά κανενός. Αυτό που πήγα να κάνω είναι δικό μου, δεν είναι κάτι που τρεντάρει», είπε αρχικά η Μαρία Σολωμού.

«Εγώ πήγα late night γιατί θεωρώ ότι τότε μπορούν να γίνουν άλλες συζητήσεις. Μπορεί να έβλεπες άλλη Μαρία στα γυρίσματα και άλλη σε αυτό που έβλεπες στην τηλεόραση. Γι' αυτό δεν ήθελα. Φέτος θα το σταματήσω το YouTube, δεν το έχω ξαναπεί, αλλά το σταματάω», εξομολογήθηκε η Μαρία Σολωμού.

Μαρία Σολωμού: Sexy, λαμπερή και πιο εντυπωσιακή από ποτέ στα Mad

Η Μαρία Σολωμού μετρά πολλά χρόνια επιτυχημένης πορείας στο θέατρο και την τηλεόραση, ενώ ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της ήταν στη σειρά «Singles».

Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει στροφή στην καριέρα της, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο YouTube. Εκεί παρουσιάζει podcasts και βίντεο με θέματα γύρω από τις σχέσεις και την καθημερινότητα, κερδίζοντας ένα μεγάλο και πιστό κοινό.

Η επιτυχία αυτή την οδήγησε ξανά στην τηλεόραση, καθώς η δημοφιλής εκπομπή της, «Μαρία τη Νύχτα», μεταφέρθηκε και στους τηλεοπτικούς δέκτες.

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ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ
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