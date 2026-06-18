Μαρία Σολωμού: Sexy, λαμπερή και πιο εντυπωσιακή από ποτέ στα Mad

Η εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.06.26 , 10:32 Οι Encardia στον Κήπο του Μεγάρου, το Σάββατο 4 Ιουλίου
18.06.26 , 10:15 Audi Q7: Αυτό είναι το νέο μοντέλο
18.06.26 , 10:10 ΗΠΑ: Οργή για τη δολοφονία μωρού ενός έτους από πυρά αστυνομικού!
18.06.26 , 10:07 Ρία Ελληνίδου - Mad VΜΑ 2026: Η αντίδρασή της σε ερώτηση για τον Αλεξάνδρου
18.06.26 , 10:03 Μαρία Σολωμού: Sexy, λαμπερή και πιο εντυπωσιακή από ποτέ στα Mad
18.06.26 , 09:54 Στο νοσοκομείο η Μίνα Καραμήτρου μετά από έκρηξη κλιματιστικού
18.06.26 , 09:53 Βραβεία Ίρις 2026: Oι λαμπερές εμφανίσεις της βραδιάς
18.06.26 , 09:37 Έκπληξη επί σκηνής για την Dara: Η χρυσή βράβευση που έκλεψε τα βλέμματα
18.06.26 , 09:33 Ford: Τι είναι οι... «μπλε» ημέρες της Velmar
18.06.26 , 09:28 Καιρός: Αστάθεια με μπόρες, καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές
18.06.26 , 09:03 Συζυγοκτόνοι: 4+1 εγκλήματα που συγκλόνισαν το Πανελλήνιο
18.06.26 , 08:44 Ανάγκη Αναγνώρισης της Μαστολογίας ως Ανεξάρτητης Ειδικότητας
18.06.26 , 08:12 Ιστορική συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Τέλος στον πόλεμο, άρση κυρώσεων
18.06.26 , 07:34 Δράμα: «Ήταν χειριστικός, της είχα πει να πάρει τα μέτρα της»
18.06.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Ιουνίου
Χριστόφορος Παπακαλιάτης για Maestro: «Ηταν όλη μου η ζωή, 5 χρόνια τώρα»
MasterChef: Ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Τάσου στον μεγάλο τελικό;
Βικτώρια Δέλλα: Η νέα ανάρτηση μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα
Στο νοσοκομείο η Μίνα Καραμήτρου μετά από έκρηξη κλιματιστικού
MAD VMA 2026: Οι επώνυμοι που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί!
Μαρία Σολωμού: Sexy, λαμπερή και πιο εντυπωσιακή από ποτέ στα Mad
Γιώργος ή Φίλιπ; Ποιος αποχώρησε οριστικά από το MasterChef;
H εντυπωσιακή εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στα Mad VMA 2026
Καινούργιου: Το γλυκό στιγμιότυπο από το babysitting του νονού της Ξένιας
MAD VMA 2026: Η Έλενα Παπαρίζου ευδιάθετη παρουσίασε το νέο της τραγούδι
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Η Μαρία Σολωμού έβαλε το little black dress και έκλεψε την παράσταση/ STARGR

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Σολωμού εντυπωσίασε στα Mad VMA με το καλοκαιρινό της look.
  • Φ wore a black strapless mini dress that highlighted her silhouette.
  • Συνδύασε το outfit της με ψηλοτάκουνα πέδιλα και εντυπωσιακά κοσμήματα.
  • Η εμφάνισή της ισορροπούσε μεταξύ διακριτικής πολυτέλειας και sexiness.
  • Η φυσική κομψότητα και αυτοπεποίθηση της την καθιστούν μία από τις πιο stylish παρουσίες της ελληνικής showbiz.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της βραδιάς των Mad VMA ήταν αναμφίβολα η Μαρία Σολωμού. Η αγαπημένη ηθοποιός έκανε την εμφάνισή της στα παρασκήνια της διοργάνωσης και κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με το απόλυτα καλοκαιρινό και άκρως θηλυκό look της.

Επιλέγοντας ένα μαύρο strapless mini φόρεμα που αναδείκνυε τη σιλουέτα της, η Μαρία Σολωμού απέδειξε για ακόμη μία φορά πως γνωρίζει καλά τα μυστικά του glamour.

Μαρία Σολωμού: Sexy, λαμπερή και πιο εντυπωσιακή από ποτέ στα Mad

Το outfit, όπως κατέγραψε το star.gr, συνδύασε με ψηλοτάκουνα πέδιλα και εντυπωσιακά κοσμήματα, δημιουργώντας μία εμφάνιση που ισορροπούσε ιδανικά ανάμεσα στη διακριτική πολυτέλεια και το sexiness.

Με χαμόγελο και ανεπιτήδευτη διάθεση, η ηθοποιός κινήθηκε στους χώρους των βραβείων, συγκεντρώνοντας τα φλας των φωτογράφων και τα θετικά σχόλια των παρευρισκομένων.

Η φυσική της κομψότητα και η αυτοπεποίθηση που αποπνέει ήταν για ακόμη μία φορά τα στοιχεία που έκαναν τη διαφορά.

Μαρία Σολωμού: Sexy, λαμπερή και πιο εντυπωσιακή από ποτέ στα Mad

Η Μαρία Σολωμού απέδειξε πως παραμένει μία από τις πιο stylish γυναίκες της ελληνικής showbiz, χαρίζοντας μία από τις πιο συζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΡΑΒΕΙΑ MAD
 |
ΒΡΑΒΕΙΑ MAD 2026
 |
ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top