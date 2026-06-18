Μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της βραδιάς των Mad VMA ήταν αναμφίβολα η Μαρία Σολωμού. Η αγαπημένη ηθοποιός έκανε την εμφάνισή της στα παρασκήνια της διοργάνωσης και κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με το απόλυτα καλοκαιρινό και άκρως θηλυκό look της.

Επιλέγοντας ένα μαύρο strapless mini φόρεμα που αναδείκνυε τη σιλουέτα της, η Μαρία Σολωμού απέδειξε για ακόμη μία φορά πως γνωρίζει καλά τα μυστικά του glamour.

Το outfit, όπως κατέγραψε το star.gr, συνδύασε με ψηλοτάκουνα πέδιλα και εντυπωσιακά κοσμήματα, δημιουργώντας μία εμφάνιση που ισορροπούσε ιδανικά ανάμεσα στη διακριτική πολυτέλεια και το sexiness.

Με χαμόγελο και ανεπιτήδευτη διάθεση, η ηθοποιός κινήθηκε στους χώρους των βραβείων, συγκεντρώνοντας τα φλας των φωτογράφων και τα θετικά σχόλια των παρευρισκομένων.

Η φυσική της κομψότητα και η αυτοπεποίθηση που αποπνέει ήταν για ακόμη μία φορά τα στοιχεία που έκαναν τη διαφορά.

Η Μαρία Σολωμού απέδειξε πως παραμένει μία από τις πιο stylish γυναίκες της ελληνικής showbiz, χαρίζοντας μία από τις πιο συζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς.