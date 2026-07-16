Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και σημαντικές διακρίσεις έζησε ο Νίκος Μακρόπουλος, ο οποίος γιόρτασε την τεράστια επιτυχία του νέου του άλμπουμ «Σε σένα μιλάω», που κυκλοφορεί από τη Sonar Music.

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 14 Ιουλίου, ο δημοφιλής λαϊκός ερμηνευτής παρέλαβε την πλατινένια διάκριση για το νέο του μουσικό εγχείρημα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυνατή σχέση που διατηρεί όλα αυτά τα χρόνια με το κοινό του.

Στην απονομή βρέθηκαν φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον χώρο της μουσικής, των media, του αθλητισμού και της πολιτικής, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» για να συγχαρούν τον καλλιτέχνη για τη νέα του επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Νίκος Μακρόπουλος ευχαρίστησε τους δημιουργούς, τους συνεργάτες του και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία του άλμπουμ, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το κοινό που αγκάλιασε τα νέα του τραγούδια από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας τους.

Η βραδιά έκρυβε ακόμη μία ευχάριστη έκπληξη για τον τραγουδιστή, καθώς εκτός από την πλατινένια απονομή, παρέλαβε και diamond single για το τραγούδι «Έχω έρωτα μαζί σου», το οποίο σημείωσε εντυπωσιακή απήχηση και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό.

Η διπλή αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί στις πολλές επιτυχίες της πορείας του Νίκου Μακρόπουλου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του στην κορυφή της ελληνικής δισκογραφίας.

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