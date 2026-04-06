Μακρόπουλος: «Είμαι πολύ περίεργος, παράξενος και δύστροπος χαρακτήρας»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη» ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος.

Ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε για τη δουλειά του αλλά και την προσωπική του ζωή και παραδέχτηκε ότι είναι ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος, ενώ χαρακτήρισε «ήρωα» τον αδελφό του, Λορέντζο που είναι και συνεργάτης του και καταφέρνει να συντονίζει τα πάντα και να υπομένει και τον ίδιο που είναι «δύστροπος» - όπως είπε - χαρακτήρας.

«Με τον αδελφό μου, τον Λορέντζο, αν και έχουμε τέσσερα χρόνια διαφορά, είμαστε σαν σιαμαίοι στη ζωή μας γενικότερα, πόσω μάλλον στη δουλειά μας. Είναι ένας αφανής ήρωας για τον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι της δουλειάς μας, ξέρουν πολύ καλά. Επίσης, με σταματάνε στο δρόμο άσχετοι και με ρωτάνε τι κάνει ο αδελφός μου. Είναι απίστευτο το πόσες γνωριμίες έχει. Πολλοί περισσότερες από μένα. Έχει πολλούς γνωστούς. Δεν του έκανα καμία χάρη που τον έχω στη δουλειά μου.

Άλλωστε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δε χαρίστηκα σε κανέναν ποτέ στη ζωή μου και στη δουλειά μου. Είμαι ένας άνθρωπος πολύ περίεργος και παράξενος, είμαι δύστροπος χαρακτήρας γιατί είμαι απόλυτος και τελειομανής. Δε συμβιβάζομαι εύκολα σε ό,τι μου προσφέρουν και ό,τι μου λένε, αν δεν μου το τεκμηριώσουν και δεν το δικαιολογήσουν. Άρα, δε θα έκανα ποτέ κανέναν συνεργάτη αν δεν ήμουν σίγουρος ότι αυτό που κάνει, συνάδει με τα δικά μου δεδομένα, τον δικό μου τρόπο σκέψεις, τα δικά μου θέλω, πρότυπα και σταθμά… Σκέψου ότι κάθε φορά ξέρω μόνο την πόλη που παίζω, όλα τα υπόλοιπα τα διαχειρίζεται εκείνος… Είναι ήρωας» είπε ο Νίκος Μακρόπουλος.

Λορέντζο Μακρόπουλος-Ανδρέας Γιατράκος-Νίκος Μακρόπουλος-Βασίλης Λιάτσος το 2018/ ndp