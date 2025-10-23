Κιμ Καρντάσιαν: «Διαγνώστηκα με μικρό ανεύρυσμα στον εγκέφαλο»

Μία από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές στιγμές της μοιράστηκε η Κιμ Καρντάσιαν, στην πρεμιέρα της νέας, 7ης σεζόν του δημοφιλούς ριάλιτι «The Kardashians». Η 43χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα αποκάλυψε ότι πρόσφατα διαγνώστηκε με ένα μικρό ανεύρυσμα στον εγκέφαλο, το οποίο, σύμφωνα με τους γιατρούς, ενδέχεται να σχετίζεται με υπερβολικό στρες.

Η αποκάλυψη on camera και η αντίδραση της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν

Κατά τη διάρκεια μιας ειλικρινούς συζήτησης με την αδερφή της Κόρτνεϊ, η Κιμ αποκάλυψε πως το πρόβλημα εντοπίστηκε τυχαία, ύστερα από μαγνητική τομογραφία που έκανε στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου. Η Κόρτνεϊ, φανερά σοκαρισμένη και συγκινημένη, προσπάθησε να στηρίξει την αδερφή της, η οποία, αν και προσπάθησε να παραμείνει ψύχραιμη, δάκρυσε μπροστά στην κάμερα.

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μου συμβεί κάτι τέτοιο. Νιώθω πως όλο αυτό το άγχος με έχει καταβάλει σωματικά», είπε η Κιμ, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά.

Το στρες μετά το διαζύγιο και οι επιπτώσεις στην υγεία

Η Καρντάσιαν δεν έκρυψε ότι τα τελευταία χρόνια έχει βιώσει έντονο άγχος και ψυχική πίεση, ιδιαίτερα μετά το διαζύγιό της από τον Κάνιε Γουέστ, με τον οποίο έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Όπως αποκάλυψε, το διάστημα εκείνο ένιωθε συναισθηματικά εξαντλημένη, ενώ συχνά πάλευε με αισθήματα φόβου και απογοήτευσης.

«Μετά το διαζύγιο, ένιωθα ότι δεν μπορούσα να ξεφύγω. Ήταν σαν να ζούσα κάτι παρόμοιο με το “Σύνδρομο της Στοκχόλμης” — δυσκολευόμουν να αποδεσμευτώ συναισθηματικά από μια κατάσταση που με πονούσε», εξομολογήθηκε η ίδια.

Οι γιατροί, σύμφωνα με όσα είπε, θεωρούν πως η παρατεταμένη έκθεση στο στρες μπορεί να συνέβαλε στην εμφάνιση του μικρού ανευρύσματος, τονίζοντας ότι χρειάζεται στενή ιατρική παρακολούθηση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει άμεσος κίνδυνος.

Τα προβλήματα υγείας που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κιμ Καρντάσιαν μιλά ανοιχτά για ζητήματα υγείας. Η σταρ έχει ιστορικό ψωρίασης και ψωριασικής αρθρίτιδας, παθήσεις που, όπως έχει δηλώσει, επιδεινώνονται σε περιόδους έντονου στρες.

Το 2022, είχε μοιραστεί δημόσια ότι υπέστη σοβαρή έξαρση της ψωρίασης, όταν ακολούθησε αυστηρή δίαιτα για να χάσει βάρος και να φορέσει το ιστορικό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε στο Met Gala.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των εγκυμοσυνών της είχε αντιμετωπίσει σοβαρές επιπλοκές, όπως διεισδυτικό πλακούντα, μια επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει έντονη αιμορραγία μετά τον τοκετό.

Η δημόσια εξομολόγηση που άγγιξε τους θαυμαστές της

Η αποκάλυψη για το ανεύρυσμα προκάλεσε έντονη συζήτηση στα social media, με πολλούς θαυμαστές να εκφράζουν τη στήριξη και τη συγκίνησή τους. Η Κιμ Καρντάσιαν, που μετρά εκατοντάδες εκατομμύρια ακολούθους παγκοσμίως, έδειξε για ακόμη μια φορά ότι πίσω από τη λάμψη, τις επιχειρήσεις και τα εξώφυλλα, κρύβεται μια γυναίκα που βιώνει φόβους και αγωνίες όπως κάθε άλλος άνθρωπος.

Η στάση της, να μοιραστεί δημόσια ένα τόσο προσωπικό ζήτημα, θεωρήθηκε πράξη θάρρους, αλλά και μήνυμα υπενθύμισης για τη σημασία της πρόληψης και της ψυχικής υγείας, ακόμη και σε ανθρώπους που φαίνονται «άτρωτοι».