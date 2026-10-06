Τζένη Μπότση: Η μεγάλη απώλεια κιλών και οι αλλαγές στο σώμα της

Όσα είπε η ηθοποιός για την εμμηνόπαυση

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τζένη Μπότση μίλησε για τις αλλαγές στο σώμα της λόγω εμμηνόπαυσης και την επιστροφή του μεταβολισμού της.
  • Ακολουθεί αυστηρή διατροφή κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, επιτρέποντας κάποιες ατασθαλίες το Σαββατοκύριακο.
  • Η εμμηνόπαυση είχε αρνητική επίδραση στην ψυχολογία και το βάρος της, προκαλώντας της δυσκολίες.
  • Η ηθοποιός και ο Αλέξανδρος Μιχαλάς χώρισαν φιλικά μετά από 12 χρόνια σχέσης, διατηρώντας καλές σχέσεις για την κόρη τους.
  • Τονίζει τη σημασία της διατροφής για την υγεία και την ομορφιά κατά την εμμηνόπαυση.

Γα την εμμηνόπαυση, τις αλλαγές στο σώμα της και τη σχέση της με τη διατροφή μίλησε η Τζένη Μπότση, σε δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες. 

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Όπως είδαμε στο Happy Day, η ηθοποιός εξήγησε ότι το τελευταίο διάστημα νιώθει πως ο οργανισμός της έχει επανέλθει, έπειτα από τη φάση της εμμηνόπαυσης που, όπως είπε, είχε επηρεάσει το βάρος και τη διάθεσή της.

Η Τζένη Μπότση είναι πιο ανανεωμένη από ποτέ! 

Η Τζένη Μπότση είναι πιο ανανεωμένη από ποτέ! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η διατροφή κι ο μεταβολισμός

«Ακολουθώ διατροφή, δε σταμάτησα ποτέ να κάνω. Συνήλθε ο μεταβολισμός μου από την περίοδο της εμμηνόπαυσης και τώρα είμαι μια χαρά. Τη διατροφή μου δεν την επηρέασε η εμμηνόπαυση, αλλά είχα ανωμαλίες στο βάρος και τη διάθεσή μου. Δευτέρα με Παρασκευή είμαι “στρατιώτης” στη διατροφή και το Σαββατοκύριακο θα τη φάω την πατάτα την τηγανητή», δήλωσε η Τζένη Μπότση στην πρεμιέρα της ταινίας Η Βαλίτσα.

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Η δύσκολη περίοδος της εμμηνόπαυσης για την Τζένη Μπότση

Η Τζένη Μπότση έχει μιλήσει και παλαιότερα δημόσια για τις συνέπειες που είχε η εμμηνόπαυση στην καθημερινότητα και την ψυχολογία της, περιγράφοντας μια περίοδο με έντονη επιβάρυνση.

Η Τζένη Μπότση με την Τόνια Σωτηροπούλου στην πρεμιέρα της ταινίας Η Βαλίτσα

Η Τζένη Μπότση με την Τόνια Σωτηροπούλου στην πρεμιέρα της ταινίας Η Βαλίτσα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Όπως είχε πει: «Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα θέλω να σας πω, ειδικά μπαίνοντας. Έπαιρνα κιλά για πλάκα. Είχα γίνει ένας αγνώριστος άνθρωπος. Με επηρέασε πάρα πολύ ψυχολογικά, με έριξε πάρα πολύ. Δεν ήθελα να με βλέπω. Δεν άντεχα, δεν ήθελα να με βλέπω στον καθρέφτη».

Για τη διαχείριση της νέας αυτής φάσης, είχε συμπληρώσει: «Η γυναίκα που μπαίνει στην εμμηνόπαυση πρέπει για μια ζωή να προσέχει τη διατροφή της, όχι μόνο για την ομορφιά αλλά και για την υγεία της. Να μην τρομάζει, γιατί είναι ένα διάστημα που περνάει». 

Τζένη Μπότση: Μετά από 12 χρόνια σχέσης, χώρισαν με τον Αλέξανδρο Μιχαλά

Η δημόσια εμφάνιση και η αναφορά στην προσωπική ζωή

Στο υλικό που δημοσιεύθηκε για τη συγκεκριμένη εμφάνισή της, έγινε επίσης αναφορά στην προσωπική της ζωή. Ειδικότερα, καταγράφηκε ότι, όπως είχε αποκαλύψει τον περασμένο Ιανουάριο, η Τζένη Μπότση και ο Αλέξανδρος Μιχαλάς είχαν αποφασίσει να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους ύστερα από 12 χρόνια κοινής πορείας.

Η Τζένη Μπότση με τον πρώην σύντροφό της, Αλέξανδρο Μιχαλά

Η Τζένη Μπότση με τον πρώην σύντροφό της, Αλέξανδρο Μιχαλά /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η ηθοποιός κι ο επιχειρηματίας είχαν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους ζωή κι ο χωρισμός τους είχε γίνει σε φιλικό κλίμα, έπειτα από συζητήσεις, με βασικό στόχο να διατηρηθούν οι ισορροπίες στην οικογένειά τους.

Η Τζένη Μπότση και ο Αλέξανδρος Μιχαλάς είχαν γνωριστεί αρκετά χρόνια πριν και μαζί απέκτησαν την κόρη τους, Αλίκη.

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ΤΖΕΝΗ ΜΠΟΤΣΗ
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ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ
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Η ΒΑΛΙΤΣΑ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΛΑΣ
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