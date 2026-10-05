Συναγερμός σήμανε σε πτήση της British Airways με προορισμό το Σικάγο, όταν το αεροσκάφος παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα ενώ βρισκόταν πάνω από την Ιρλανδία και πραγματοποίησε απότομη κάθοδο χιλιάδων ποδιών μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Η πτήση BA295 είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο O’Hare. Το Boeing 777-200ER είχε ανέβει στο προβλεπόμενο ύψος πτήσης, περίπου 36.000 με 37.000 πόδια, όταν καταγράφηκε η σοβαρή μεταβολή στην πορεία του.

THAT WAS INSANE 36000ft to 9000ft in few minutes British Airways BA295 Squak 7700 General Emergency https://t.co/kKeG1yzkao — The Fault Line (@faultlineworld) October 5, 2026

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης, το αεροσκάφος κατέβηκε περίπου στα 9.000 πόδια μέσα σε επτά λεπτά, έχοντας χάσει σχεδόν 27.000-28.000 πόδια ύψους. Παράλληλα, το πλήρωμα ενεργοποίησε τον διεθνή κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700, ενημερώνοντας έτσι τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας ότι απαιτούνταν άμεση προτεραιότητα και συνδρομή.

Οι πληροφορίες που έγιναν γνωστές ανέφεραν πιθανό πρόβλημα σχετικό με την πίεση της καμπίνας, χωρίς ωστόσο η British Airways να έχει επιβεβαιώσει επισήμως τη συγκεκριμένη αιτία. Αναφορές για ενεργοποίηση των μασκών οξυγόνου ενίσχυσαν τα ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Οι πιλότοι αποφάσισαν τελικά να εγκαταλείψουν την πορεία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και να επιστρέψουν στη Βρετανία. Το αεροσκάφος παρέμεινε για αρκετές ώρες στον αέρα, πραγματοποιώντας επαναλαμβανόμενους κύκλους πάνω από την περιοχή του Μπρίστολ, πριν κατευθυνθεί ξανά προς το Χίθροου. Η παραμονή στον αέρα συνδέθηκε με την ανάγκη να μειωθεί το βάρος του καυσίμου πριν από την προσγείωση.

🚨After 4hrs 51 minutes airborne, British Airways BA295 has landed at London Heathrow following a pressurization problem.✈️ https://t.co/Y3BBF44EMp — Aviation Reporter (@TripppleSeven7) October 5, 2026

Τελικά, το Boeing προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Χίθροου περίπου στις 17:00 τοπική ώρα. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά, ενώ η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι οι ομάδες της θα φρόντιζαν για την επαναδρομολόγηση των ταξιδιωτών προς τον τελικό τους προορισμό.

Η British Airways επιβεβαίωσε ότι η επιστροφή του αεροσκάφους οφειλόταν σε τεχνικό ζήτημα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της βλάβης.

