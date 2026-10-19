«Σας αξίζει ένας καλός πρέσβης που να χαίρει της εμπιστοσύνης του Προέδρου Τραμπ». Αυτή ήταν η πρώτη δήλωση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η ίδια, πάντως, παραμένει στην πρεσβευτική κατοικία. Έχει διορία έως το τέλος του μήνα να μετακομίσει.

Ρούμπιο: «Σας αξίζει ένας καλός πρέσβης»

«Η Ελλάδα αξίζει έναν ισχυρό και καλό πρέσβη, ο οποίος να έχει πρόσβαση στον Πρόεδρο και την εμπιστοσύνη του. Προφανώς, είμαστε σε αρχικό στάδιο. Στο μεταξύ, θα φροντίσουμε να έχουμε μια καλή ομάδα εκεί» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, εννοώντας τον έμπειρο Τζος Χακ, που ανέλαβε το «τιμόνι» της πρεσβείας μέχρι νεωτέρας.

Αυτή ήταν η πρώτη δήλωση του Μ. Ρούμπιο μετά την «έξωση» της Κ. Γκίλφοϊλ.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οτιδήποτε από αυτά να θεωρηθεί υποβάθμιση της σχέσης με την Ελλάδα. Θέλουμε να δώσουμε στην Ελλάδα τον πρέσβη που της αξίζει, που να ανταποκρίνεται στο επίπεδο της σχέσης που έχουμε», συμπλήρωσε.

Στις ΗΠΑ, ο «τυφώνας» Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συνεχίζεται.

Ουσιαστικά, η Γκίλφοϊλ είχε γίνει ένας «πονοκέφαλος» και ντροπή για τον Λευκό Οίκο, ανέφερε το CNN.

Η επόμενη μέρα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, η Κιμπερλι Γκίλφοϊλ παραμένει στην πρεσβευτική κατοικία, απομονωμένη.

Έχει διορία έως το τέλος του μήνα να μετακομίσει.

Ωστόσο, δεν έχει αποκαλύψει πού θα πάει. Φαίνεται πως σκέφτεται να παραμείνει στην Ευρώπη και να μην πάει αμέσως στις ΗΠΑ. Τουλάχιστον μέχρι να καταλαγιάσει ο «θόρυβος» γύρω από το όνομά της και να αλλάξει το κλίμα.

Άνθρωποι του κύκλου της και του ευρύτερου περιβάλλοντος της πρεσβείας δήλωσαν στη Daily Mail:

«Οι άνθρωποι στην πρεσβεία δεν τη φοβούνται πλέον. Κανείς δεν την ακούει ούτε εκτελεί τις εντολές της. Είναι ολομόναχη σε εκείνο το σπίτι, φωνάζει στο πρώην προσωπικό της, αποκαλώντας τους χαφιέδες, και περιμένει να την πετάξουν έξω. Είναι μια παράλογη κατάσταση.

Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εντελώς γοητευμένοι από εκείνη και αγνόησαν τα προειδοποιητικά σημάδια έχουν πλέον διαγράψει τις φωτογραφίες τους μαζί της, έχουν εξαφανιστεί από το προσκήνιο και ισχυρίζονται ότι δεν ήθελαν ποτέ να έχουν σχέση μαζί της. Είναι αξιολύπητο».

Σύμφωνα με τη βρετανική Daily Mail, η κ. Γκίλφοϊλ αναζήτησε υποστήριξη από τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, και τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, Ρούπερτ Μέρντοχ. Μάταια, όπως αποδείχθηκε.

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