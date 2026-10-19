Έντονη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, προκαλούν πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τον θέλουν να έχει υποστεί σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία και να βρίσκεται σε κώμα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun, υπάρχουν φήμες ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Κίνα για να λάβει επείγουσα ιατρική περίθαλψη.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές. Ούτε η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας ούτε οι κινεζικές αρχές έχουν προχωρήσει σε ανακοινώσεις.

Οι φήμες ενισχύθηκαν έπειτα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τις οποίες ο ηγέτης της Πιονγιάνγκ αντιμετώπισε αιφνίδιο πρόβλημα υγείας και χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτός της χώρας. Οι σχετικοί ισχυρισμοί αναφέρουν ότι οι ιατρικές υποδομές στη Βόρεια Κορέα δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν την απαραίτητη εξειδικευμένη περίθαλψη σε μια τόσο σοβαρή περίπτωση.

Κιμ Γιονγκ Ουν: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση και τα σενάρια για νοσηλεία στο Πεκίνο

H τελευταία δημόσια εμφάνιση του Κιμ Γιονγκ Ουν πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου, όταν επισκέφθηκε μουσείο αφιερωμένο στην άμυνα στην Πιονγιάνγκ.

Η απουσία του από τις δημόσιες δραστηριότητες αποτέλεσε αφορμή για νέες εικασίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. Στο επίκεντρο των «σεναρίων» βρίσκεται το ότι έχει μεταφερθεί στο Πεκίνο, με ορισμένες αναφορές να κατονομάζουν το νοσοκομείο Peking Union Medical College ως το ίδρυμα όπου νοσηλεύεται.

Η μυστικοπάθεια που χαρακτηρίζει το πολιτικό σύστημα της Βόρειας Κορέας δυσκολεύει διαχρονικά την ανεξάρτητη εξακρίβωση πληροφοριών για την ηγεσία της χώρας.

Παρόμοια σενάρια είχαν κυκλοφορήσει και το 2020, όταν ο ηγέτης της χώρας είχε απουσιάσει για ένα διάστημα από δημόσιες εκδηλώσεις. Τότε είχαν διατυπωθεί ισχυρισμοί ακόμη και για τον θάνατό του, οι οποίοι δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο ίδιος επανεμφανίστηκε αργότερα δημόσια.

Κιμ Γιονγκ Ουν: Στο προσκήνιο η διαδοχή - Η αδελφή του και η κόρη του

Παράλληλα με τις φήμες για την υγεία του, επανέρχεται στο προσκήνιο το ερώτημα της διαδοχής στην ηγεσία της Βόρειας Κορέας, σε περίπτωση που ο Κιμ Γιονγκ Ουν αδυνατούσε να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Η αδερφή του Κιμ Γιονγκ Ουν / AP (Ahn Young-joon)

Ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι η αδελφή του, Κιμ Γιο Τζονγκ. Διατηρεί σημαντική πολιτική επιρροή και έχει εμφανιστεί επανειλημμένα στο προσκήνιο με δηλώσεις για κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.

Η παρουσία της στον στενό κύκλο της εξουσίας τροφοδοτεί τις εκτιμήσεις ότι θα μπορούσε να αναλάβει κεντρικό ρόλο σε μια ενδεχόμενη μεταβατική περίοδο. Δεν υπάρχει, ωστόσο, επίσημη απόφαση ή επιβεβαιωμένη πληροφορία που να δείχνει ότι έχει οριστεί ως διάδοχος του αδελφού της.

Η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν / AP

Ενδιαφέρον προκαλεί και η αυξανόμενη δημόσια παρουσία της κόρης του Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Τζου Αέ, η οποία έχει συνοδεύσει τον πατέρα της σε σημαντικές στρατιωτικές και επίσημες εκδηλώσεις τα τελευταία χρόνια. Η συχνότερη εμφάνισή της έχει οδηγήσει αναλυτές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να προετοιμάζεται για μελλοντικό ρόλο στην ηγεσία της χώρας.

Προς το παρόν, το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας παραμένει στραμμένο στην Πιονγιάνγκ, εν αναμονή επίσημων πληροφοριών που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην κατάσταση της υγείας του Κιμ Γιονγκ Ουν.