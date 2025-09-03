Υπερθέαμα η παρέλαση στην Κίνα: Μαχητικά stealth, πύραυλοι και όπλα λέιζερ 

Από έναν αναβαθμισμένο πύραυλο με πυρηνική γόμωση και σχεδόν παγκόσμια εμβέλεια μέχρι τα λέιζερ αντιαεροπορικής άμυνας, τα υπερηχητικά όπλα και τα μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα που θα μπορούσαν να κατακλύσουν τις γύρω θάλασσες, η Κίνα έστειλε σήμερα ένα ευρύ μήνυμα αποτροπής με τη μεγαλύτερη παρέλαση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ, σημειώνει το Ρόιτερς.

The nuclear missiles on display in China's military parade now that will have the likes of "Taiwan independence" force and anti-China hawks panic. The weapons include JL-1, JL-3, DF-61 and DF-31BJ, and are for land, air and sea operations. pic.twitter.com/lPRNKJp7x2 — Patrick in China (@PatrickZhengCHN) September 3, 2025

Στρατιωτικοί αναλυτές και διπλωμάτες λένε πως ο ηγέτης της Κίνας Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε με την παρέλαση ένα μήνυμα με πολλαπλούς παραλήπτες - τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, τους γείτονες της Κίνας, συν τις περιφερειακές δυνάμεις της Ινδίας και της Ρωσίας καθώς και χώρες που θα μπορούσαν να αγοράσουν κινεζική τεχνολογία.

Η μεγαλοπρεπής στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα / AP (Ng Han Guan)

«Παρ' όλα τα επιχειρησιακά ερωτήματα που περιβάλλουν μερικά απ' αυτά τα νέα στοιχεία, η Κίνα έστειλε ένα μήνυμα τεχνολογικής προόδου και στρατιωτικής ισχύος σε όλα τα μέτωπα - είναι πράγματι πολλά αυτά που θα πρέπει να σκεφτούν οι αντίπαλοι αμυντικοί σχεδιαστές», λέει ο αναλυτής ζητημάτων ασφαλείας Αλεξάντερ Νιλ που έχει την έδρα του στη Σιγκαπούρη.

🇨🇳The Parade in Beijing in honour of the 80th anniversary of the end of WW II has passed



Nuclear triad. China has shown all its missiles with nuclear warheads at once for the first time. The video shows air-, submarine-, and land-based intercontinental missiles.



📌The new DF-61… pic.twitter.com/1Tn2s0QtvE — Tony (@Cyberspec1) September 3, 2025

Ο Τζέιμς Τσαρ, ερευνητής αμυντικών θεμάτων στο εκπαιδευτικό ίδρυμα S. Rajaratnam School of International Studies, λέει πως το βεληνεκές των νέων όπλων που επιδείχθηκαν υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων να μπορούν να ελέγξουν τις γύρω θάλασσες σε οποιαδήποτε σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Ο διηπειρωτικός στρατηγικός πυρηνικός πύραυλος υγρού καυσίμου DF-5C / AP (Andy Wong)

«Ο συνδυασμός των θαλάσσιων μη επανδρωμένων οχημάτων που διαθέτουν και επίσης των πυραύλων θα δημιουργήσει μια περιοχή στην οποία το πολεμικό ναυτικό άλλων χωρών δε θα μπορούσε καν να σκεφτεί να επέμβει σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη», δήλωσε ο Τσαρ.

Πύραυλος κατά πλοίων YJ-17, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης για τον εορτασμό της 80ής επετείου από την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο / AP (Andy Wong)

Συγκεκριμένα τα νέα μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα σε σχήμα τορπίλης και μια σειρά υπερηχητικών όπλων που μπορούν να εκτοξευθούν από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα θα αποτελούσαν σοβαρή απειλή για τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους - ιδιαίτερα αν συνδυασθούν με τον αυξανόμενο αριθμό των μέσου βεληνεκούς κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων DF-26 που μπορούν να πλήξουν πλοία και βάσεις, όπως το Γκουάμ.

Πέραν της επίδειξης ακρίβειας και πειθαρχίας κατά την παρέλαση, παραμένουν ερωτηματικά σχετικά με τις πλήρεις δυνατότητες των νέων όπλων, λέει ο Τσαρ.

Τεθωρακισμένα οχήματα συμμετέχουν στη στρατιωτική παρέλαση / AP (Ng Han Guan)

Αναλυτές έχουν επισημάνει πως η Κίνα θα πρέπει να εξασφαλίσει αποτελεσματικό έλεγχο στη Νότια και την Ανατολική Σινική Θάλασσα για να διασφαλίσει την επιτυχία σε οποιαδήποτε σύγκρουση για την Ταϊβάν - κάτι που δεν είναι εύκολο, δεδομένης της παραδοσιακής ναυτικής κυριαρχίας των ΗΠΑ σε όλη την Ανατολική Ασία.

