Υπερθέαμα η παρέλαση στην Κίνα: Μαχητικά stealth, πύραυλοι και όπλα λέιζερ

Επίδειξη ισχύος από το Πεκίνο - Ξεκάθαρο μήνυμα στη Δύση και τις ΗΠΑ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.09.25 , 16:41 Και διευθυντές Υπουργείων κατηγορούνται για ξέπλυμα μέσω στοιχήματος!
03.09.25 , 16:18 Στεφανίδου για Ευαγγελάτο: «Γίνεται κατά καιρούς ένα restart»
03.09.25 , 15:53 Μιχαήλ Βαρθακούρης: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με την κούκλα σύντροφό του
03.09.25 , 15:40 Φωτιά τώρα σε φυτώριο στο Μενίδι - Επιχειρεί και ελικόπτερο
03.09.25 , 15:33 Άγιος Δημήτριος: Περίπτερο Έγινε Στόχος Ληστών Για 5η Φορά Σε 2 Μήνες
03.09.25 , 15:12 Αμαλία Κωστοπούλου: Ποιος είναι ο αρραβωνιαστικός της, Τζέικ Μέντγουελ
03.09.25 , 15:08 Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα»
03.09.25 , 15:04 Οι βουτιές του "OG" Anunoby και της κούκλας συντρόφου του
03.09.25 , 14:58 Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
03.09.25 , 14:52 Μαφία Κρήτης: Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκόμενων
03.09.25 , 14:41 Νέες τηλεοπτικές σειρές: Πότε, πού και τι θα δούμε
03.09.25 , 14:17 Μύκονος: Άγριο ξύλο μεταξύ αστυνομικών και Ιταλών τουριστών
03.09.25 , 14:08 Τι σημαίνει η 13ωρη εργασία και τι ισχύει σήμερα
03.09.25 , 14:00 Έλον Μάσκ: «Ο θάνατος της Ελλάδας» - Τι έγραψε για το δημογραφικό
03.09.25 , 13:56 Σαμοθράκη: Διαψεύδει η κυβέρνηση ότι οι Τούρκοι ψάρευαν σε ελληνικά νερά
Οι βουτιές του &#34;OG&#34; Anunoby και της κούκλας συντρόφου του
Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
Μιράντα Πατέρα: Η βόλτα στη Μύκονο λίγο πριν τη βάπτιση του εγγονού της
Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο
Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί
Klavdia: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με τον σύντροφό της Oge
Μάρα Ζαχαρέα: Ποζάρει με το μαγιό της - «Τελευταίο μπάνιο για φέτος»
Αλέξης Τσίπρας: Ποια πρόσωπα θέλει να στελεχώσουν το νέο του κόμμα
Ελεονώρα Μελέτη: Η σικάτη εμφάνιση σε nude τόνους που εντυπωσίασε
Άντζελα Γκερέκου: Εντυπωσιακή με μπλε καφτάνι στο Ηρώδειο
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Ng Han Guan)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από έναν αναβαθμισμένο πύραυλο με πυρηνική γόμωση και σχεδόν παγκόσμια εμβέλεια μέχρι τα λέιζερ αντιαεροπορικής άμυνας, τα υπερηχητικά όπλα και τα μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα που θα μπορούσαν να κατακλύσουν τις γύρω θάλασσες, η Κίνα έστειλε σήμερα ένα ευρύ μήνυμα αποτροπής με τη μεγαλύτερη παρέλαση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ, σημειώνει το Ρόιτερς.

Παγιδευμένη σε δωμάτιο σώθηκε χάρη σε μήνυμα που έγραψε με το αίμα της

Στρατιωτικοί αναλυτές και διπλωμάτες λένε πως ο ηγέτης της Κίνας Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε με την παρέλαση ένα μήνυμα με πολλαπλούς παραλήπτες - τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, τους γείτονες της Κίνας, συν τις περιφερειακές δυνάμεις της Ινδίας και της Ρωσίας καθώς και χώρες που θα μπορούσαν να αγοράσουν κινεζική τεχνολογία.

Κοριτσάκι περπατούσε με μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι στην Κίνα!

Στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα

Η μεγαλοπρεπής στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα / AP (Ng Han Guan)

«Παρ' όλα τα επιχειρησιακά ερωτήματα που περιβάλλουν μερικά απ' αυτά τα νέα στοιχεία, η Κίνα έστειλε ένα μήνυμα τεχνολογικής προόδου και στρατιωτικής ισχύος σε όλα τα μέτωπα - είναι πράγματι πολλά αυτά που θα πρέπει να σκεφτούν οι αντίπαλοι αμυντικοί σχεδιαστές», λέει ο αναλυτής ζητημάτων ασφαλείας Αλεξάντερ Νιλ που έχει την έδρα του στη Σιγκαπούρη.

Ο Τζέιμς Τσαρ, ερευνητής αμυντικών θεμάτων στο εκπαιδευτικό ίδρυμα S. Rajaratnam School of International Studies, λέει πως το βεληνεκές των νέων όπλων που επιδείχθηκαν υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων να μπορούν να ελέγξουν τις γύρω θάλασσες σε οποιαδήποτε σύγκρουση με τις ΗΠΑ.

Νέα αναταραχή στις σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας για τα πυρηνικά όπλα

Πυρηνικός πύραυλος υγρού καυσίμου DF-5C

Ο διηπειρωτικός στρατηγικός πυρηνικός πύραυλος υγρού καυσίμου DF-5C / AP (Andy Wong)

«Ο συνδυασμός των θαλάσσιων μη επανδρωμένων οχημάτων που διαθέτουν και επίσης των πυραύλων θα δημιουργήσει μια περιοχή στην οποία το πολεμικό ναυτικό άλλων χωρών δε θα μπορούσε καν να σκεφτεί να επέμβει σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη», δήλωσε ο Τσαρ.

Πύραυλος κατά πλοίων YJ-17

Πύραυλος κατά πλοίων YJ-17, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης για τον εορτασμό της 80ής επετείου από την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο / AP (Andy Wong)

Συγκεκριμένα τα νέα μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα σε σχήμα τορπίλης και μια σειρά υπερηχητικών όπλων που μπορούν να εκτοξευθούν από την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα θα αποτελούσαν σοβαρή απειλή για τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους - ιδιαίτερα αν συνδυασθούν με τον αυξανόμενο αριθμό των μέσου βεληνεκούς κινεζικών βαλλιστικών πυραύλων DF-26 που μπορούν να πλήξουν πλοία και βάσεις, όπως το Γκουάμ.

Πέραν της επίδειξης ακρίβειας και πειθαρχίας κατά την παρέλαση, παραμένουν ερωτηματικά σχετικά με τις πλήρεις δυνατότητες των νέων όπλων, λέει ο Τσαρ.

Στρατιωτικά τάνκς στην παρέλαση

Τεθωρακισμένα οχήματα συμμετέχουν στη στρατιωτική παρέλαση / AP (Ng Han Guan)

Αναλυτές έχουν επισημάνει πως η Κίνα θα πρέπει να εξασφαλίσει αποτελεσματικό έλεγχο στη Νότια και την Ανατολική Σινική Θάλασσα για να διασφαλίσει την επιτυχία σε οποιαδήποτε σύγκρουση για την Ταϊβάν - κάτι που δεν είναι εύκολο, δεδομένης της παραδοσιακής ναυτικής κυριαρχίας των ΗΠΑ σε όλη την Ανατολική Ασία.

Δείτε περισσότερες εικόνες:

Στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα

AP (Andy Wong)

Μεγαλειώδης η στρατιωτική παρέλαση της Κίνας 

AP (Alexander Kazakov)

Υπερθέαμα η παρέλαση στην Κίνα: Μαχητικά stealth, πύραυλοι και όπλα λέιζερ 

AP (Andy Wong)
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΙΝΑ
 |
ΠΑΡΕΛΑΣΗ
 |
ΣΙ ΤΖΙΝΠΙΝΓΚ
 |
ΚΙΜ ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΝ
 |
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top