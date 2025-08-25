Κοριτσάκι περπατούσε με μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι στην Κίνα!

Ένα σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στην Κίνα. Κοριτσάκι έφτασε στο νοσοκομείο με τη μητέρα του έχοντας καρφωμένο στο κεφάλι του ένα μαχαίρι.

Ο Κωστής Βέιμος εξήγησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star τι συνέβη, με τις απίστευτες εικόνες που θυμίζουν ταινία τρόμου αλλά είναι πραγματικές.

Το κοριτσάκι ενώ περπατά με τη μητέρα του με μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του!

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το μόλις τριών ετών κοριτσάκι με το μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του περπατά με τη μητέρα του σα να μη... συμβαίνει τίποτα στους διαδρόμους του νοσοκομείου, όπου την πήγε για να της το αφαιρέσουν! Οι γιατροί πράγματι της το έβγαλαν επιτυχώς και η μικρή νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

«Της το κάρφωσα κατά λάθος» λέει η μητέρα

Η μητέρα της μικρής αρχικά υποστήριξε ότι τραυμάτισε άθελά της την κόρη της, όταν τινάζοντας ένα σεντόνι, ένα μαχαίρι φρούτων μήκους 15 εκατοστών, εκτοξεύτηκε και καρφώθηκε στο κεφάλι της.

Η τρίχρονη με την μητέρα της ενώ πηγαίνουν στο νοσοκομείο

Αργότερα όμως παραδέχθηκε ότι το είχε σηκώσει για να τρομάξει το παιδί της που έκανε φασαρία και το χτύπησε κατά λάθος.



