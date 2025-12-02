Οδηγοί ταξί: «Αν δε συναντηθούμε με τον Κυρανάκη, η απεργία θα παραταθεί»

Έστησαν αντίσκηνο έξω από το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών

02.12.25 , 15:54 Οδηγοί ταξί: «Αν δε συναντηθούμε με τον Κυρανάκη, η απεργία θα παραταθεί»
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (2/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χειρόφρενα έχουν τραβήξει οι οδηγοί ταξί, πραγματοποιώντας πορεία με τα οχήματά τους στην Αθήνα, με προορισμό το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η ταλαιπωρία για τους οδηγούς είναι μεγάλη, καθώς έγιναν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ εξελισσόταν η μηχανοκίνητη πορεία. Το ρεπορτάζ είναι του Μάνου Σωτηρόπουλου. 

Οι οδηγοί ταξί επιθυμούν να δουν και να μιλήσουν αυτές τις 48 ώρες (2 και 3/12) με τον υπουργό, κύριο Κυρανάκη. Στην περίπτωση που δεν έρθει, λένε πως η 48η απεργία θα πάρει παράταση. Μάλιστα έχουν στήσει και αντίσκηνο για να μείνουν έξω από το υπουργείο όσο χρειαστεί.

Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο όλη η χώρα

Μεταξύ άλλων ζητούν να επαναδιαπραγματευτεί η είσοδος των ταξί στις λεωφορειολωρίδες και να πάρει παράταση η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση μέχρι το 2035

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί και Αγοραίων (ΠΟΕΙΑΤΑ)

Ο κλάδος των ταξί έχει φτάσει στα όριά του! Εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία και ειδικά με το υπουργείο Μεταφορών, χωρίς να έχουν υπάρξει λύσεις σε κανένα από τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την επιβίωση των συναδέλφων μας. 

Πάγια και βασικά αιτήματά μας που αφορούν θέματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας για τα μέλη μας, εδώ και αρκετό καιρό μένουν χωρίς επίλυση, ενώ έχουν περάσει αρκετά νομοσχέδια και πήραμε μόνο ως απάντηση παράταση χρόνου και υπομονής».

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για αποφάσεις και συνέχεια κινητοποιήσεων διαρκείας. 
Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής: 

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035. 
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές. 
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα ΕΙΧ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια. 
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες. 
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου. 
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου. 
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων. 

Αν δεν υπάρξουν απαντήσεις ο κλάδος ομόφωνα και δυναμικά θα πάρει τις αποφάσεις του».

Διαβάστε περισσότερα:
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑΞΙ
 |
ΑΠΕΡΓΙΑ
 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Back to Top