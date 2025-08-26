Παγιδευμένη σε δωμάτιο σώθηκε χάρη σε μήνυμα που έγραψε με το αίμα της

Το απίστευτο περιστατικό στην Κίνα

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου pexels (Gül Işık)
Πώς Παγιδευμένη Σε Δωμάτιο Σώθηκε Χάρις Στο Αίμα Της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια γυναίκα που είχε παγιδευτεί για 30 ώρες σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο στην Κίνα διασώθηκε αφού πέταξε από το παράθυρο ένα μήνυμα που είχε γράψει με αίμα σε ένα μαξιλάρι.

Η γυναίκα, η οποία κατονομάζεται μόνο με το επώνυμό της, Ζου, καθάριζε έναν ξενώνα στην επαρχία Σετσουάν, στη δυτική Κίνα, όταν μπήκε σε ένα δωμάτιο χωρίς το τηλέφωνό της.

Η πόρτα δεν μπορούσε να ανοίξει από μέσα λόγω ελαττωματικής κλειδαριάς. Μόλις μπήκε μέσα, η Ζου παγιδεύτηκε χωρίς φαγητό ή πρόσβαση σε τουαλέτα στον έκτο όροφο του κτιρίου.

Μετά από μιάμιση μέρα και πολλές προσπάθειες διαφυγής, απελπισμένη, δάγκωσε το δάχτυλό της και χρησιμοποίησε το αίμα της για να γράψει «110625» σε ένα μαξιλάρι, το οποίο πέταξε από το παράθυρο», ανέφερε η τοπική κυβέρνηση. Ο αριθμός «625» είναι ο αριθμός του δωματίου στο οποίο είχε παγιδευτεί η Ζου. Ο αριθμός «110» αντιστοιχεί στον αριθμό έκτακτης ανάγκης στην Κίνα.

Ένας διανομέας φαγητού, ο Ζανγκ Κουν, εντόπισε το μήνυμα και κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

«Φοβήθηκα, αλλά όταν είδα τον αριθμό "110" στο μαξιλάρι, συνειδητοποίησα ότι μπορεί να ήταν μια κραυγή για βοήθεια», δήλωσε ο Ζανγκ.
Στη συνέχεια, η αστυνομία παραβίασε την πόρτα, απελευθερώνοντας τη Ζου.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης την εμφανίζουν ατημέλητη να ευχαριστεί τους αστυνομικούς. «Πήγα εκεί χθες το πρωί και έχει περάσει μια μέρα και μια νύχτα», είπε.

Ο Ζανγκ, ο διανομέας, έλαβε 3.000 γιουάν (361 ευρώ) από τις αρχές του Λεσάν για τον ρόλο του στη διάσωση.
 

