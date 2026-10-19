Θάνατος Βαλυράκη: Έφεση κατά της αθώωσης των δύο ψαράδων

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη. Η Εισαγγελία Εφετών άσκησε έφεση στην πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αθωώθηκαν οι δύο ψαράδες.

Όπως εξήγησε η δικαστική συντάκτρια του Star, Τασούλα Παπανικολάου, θα γίνει νέα δίκη, αυτή τη φορά στο Εφετείο, με κατηγορούμενους τους δύο ψαράδες, που αθωώθηκαν πρωτόδικα με πλειοψηφία 6-1.

Η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη, μέσω των δικηγόρων της, την περασμένη εβδομάδα κατέθεσε αίτημα να ασκηθεί έφεση. Το αίτημα έγινε δεκτό.

Στηρίχτηκαν σε τρεις άξονες:

Στην εισαγγελική πρόταση, η οποία ήταν καταπέλτης και ζητούσε την ενοχή των δύο ψαράδων.

Στον πρόεδρο του δικαστηρίου, που έκρινε ότι οι δύο ψαράδες είναι ένοχοι.

Στο αποδεικτικό υλικό και, κυρίως, στους αυτόπτες μάρτυρες.

Πεντέμισι χρόνια μετά, η υπόθεση ξαναμπαίνει στο ακροατήριο.

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