Θάνατος Βαλυράκη: Έφεση κατά της αθώωσης των δύο ψαράδων

Την έφεση άσκησε η Εισαγγελία Εφετών

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Εισαγγελία Εφετών άσκησε έφεση κατά της αθώωσης των δύο ψαράδων στην υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη.
  • Θα διεξαχθεί νέα δίκη στο Εφετείο με κατηγορούμενους τους ψαράδες που αθωώθηκαν με πλειοψηφία 6-1.
  • Η οικογένεια του Βαλυράκη κατέθεσε αίτημα για έφεση, το οποίο έγινε δεκτό.
  • Η έφεση στηρίχθηκε σε τρεις άξονες: εισαγγελική πρόταση, απόφαση προεδρεύοντος και αποδεικτικό υλικό.
  • Η υπόθεση επανέρχεται στο ακροατήριο πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Βαλυράκη.

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη. Η Εισαγγελία Εφετών άσκησε έφεση στην πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αθωώθηκαν οι δύο ψαράδες. 

Θάνατος Σήφη Βαλυράκη: Αθώοι οι δύο ψαράδες - Η απόφαση του δικαστηρίου

Όπως εξήγησε η δικαστική συντάκτρια του Star, Τασούλα Παπανικολάου, θα γίνει νέα δίκη, αυτή τη φορά στο Εφετείο, με κατηγορούμενους τους δύο ψαράδες, που αθωώθηκαν πρωτόδικα με πλειοψηφία 6-1.

Θάνατος Βαλυράκη: Έφεση κατά της αθώωσης των δύο ψαράδων

Η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη, μέσω των δικηγόρων της, την περασμένη εβδομάδα κατέθεσε αίτημα να ασκηθεί έφεση. Το αίτημα έγινε δεκτό.

Στηρίχτηκαν σε τρεις άξονες:

  • Στην εισαγγελική πρόταση, η οποία ήταν καταπέλτης και ζητούσε την ενοχή των δύο ψαράδων.
  • Στον πρόεδρο του δικαστηρίου, που έκρινε ότι οι δύο ψαράδες είναι ένοχοι.
  • Στο αποδεικτικό υλικό και, κυρίως, στους αυτόπτες μάρτυρες.

Πεντέμισι χρόνια μετά, η υπόθεση ξαναμπαίνει στο ακροατήριο.

 

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