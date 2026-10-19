Θάνατος Βαλυράκη: Έφεση κατά της αθώωσης των δύο ψαράδων

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη. Η Εισαγγελία Εφετών άσκησε έφεση στην πρωτόδικη απόφαση, με την οποία αθωώθηκαν οι δύο ψαράδες.
Θάνατος Σήφη Βαλυράκη: Αθώοι οι δύο ψαράδες - Η απόφαση του δικαστηρίου
Όπως εξήγησε η δικαστική συντάκτρια του Star, Τασούλα Παπανικολάου, θα γίνει νέα δίκη, αυτή τη φορά στο Εφετείο, με κατηγορούμενους τους δύο ψαράδες, που αθωώθηκαν πρωτόδικα με πλειοψηφία 6-1.
Η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη, μέσω των δικηγόρων της, την περασμένη εβδομάδα κατέθεσε αίτημα να ασκηθεί έφεση. Το αίτημα έγινε δεκτό.
Στηρίχτηκαν σε τρεις άξονες:
- Στην εισαγγελική πρόταση, η οποία ήταν καταπέλτης και ζητούσε την ενοχή των δύο ψαράδων.
- Στον πρόεδρο του δικαστηρίου, που έκρινε ότι οι δύο ψαράδες είναι ένοχοι.
- Στο αποδεικτικό υλικό και, κυρίως, στους αυτόπτες μάρτυρες.
Πεντέμισι χρόνια μετά, η υπόθεση ξαναμπαίνει στο ακροατήριο.
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