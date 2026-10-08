Θάνατος Σήφη Βαλυράκη: Αθώοι οι δύο ψαράδες - Η απόφαση του δικαστηρίου

Ξέσπασαν σε κλάματα στη δικαστική αίθουσα

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Θάνατος Σήφη Βαλυράκη: Αθώοι Οι Κατηγορούμενοι Ψαράδες
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία 6-1 τους δύο ψαράδες για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.
  • Οι ψαράδες κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αλλά αρνήθηκαν τις κατηγορίες.
  • Ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την ενοχή τους, χαρακτηρίζοντας την συμπεριφορά τους εγκληματική.
  • Ο Βαλυράκης πέθανε μετά από διαπληκτισμό και πτώση στη θάλασσα, χτυπημένος από τις προπέλες του σκάφους.
  • Η απόφαση προκάλεσε έντονα συναισθήματα στους κατηγορούμενους και τους συγγενείς τους.

Αυλαία έπεσε στη δίκη για την υπόθεση του Σήφη Βαλυράκη, έξι χρόνια μετά τον θάνατό του, με το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο να ανακοινώνει την απόφαση.

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Τρεις τακτικοί και τέσσερις ένορκοι δικαστές αποφάσισαν την αθώωση των δύο ψαράδων κατά πλειοψηφία 6-1.

Στο άκουσμα της απόφασης, τα δύο αδέλφια που κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ και οι συγγενείς τους ξέσπασαν σε κλάματα. 

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας είχε ζητήσει να κηρυχθούν ένοχοι, λέγοντας ότι «επέδειξαν εγκληματική συμπεριφορά».

Σήφης Βαλυράκης

Σήφης Βαλυράκης / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi 

Σήφης Βαλυράκη: Το χρονικό του θανάτου του και οι κατηγορίες

Κατά την δικογραφία, τα δύο αδέρφια επέβαιναν στο αλιευτικό τους στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας μεταξύ Πεζονησίου και Αγίας Τριάδας, ενώ ο Βαλυράκης ήταν στο φουσκωτό του σκάφος έτοιμος να βουτήξει για ψαροντούφεκο.  

Ένας διαπληκτισμός που είχαν, ήταν, κατά την κατηγορία, αρκετός: «ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το αλιευτικό σας γύρωθεν του φουσκωτού του σκάφους, διαπληκτιστήκατε μαζί του και στη συνέχεια, με τη χρήση ενός ξύλινου κονταριού, τον πλήξατε στο πάνω μέρος του κορμιού του τουλάχιστον 2-3 φορές, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει χωρίς τη θέληση του στη θάλασσα». Το θύμα χτυπημένο ήδη, λόγω της περιδίνησης πλήττεται από τις προπέλες του σκάφους και τελικά πεθαίνει μέσα στο νερό. 

Στους ψαράδες καταλογίστηκε ότι «θέλοντας να συγκαλύψουν την πράξη τους εγκατέλειψαν το θύμα αβοήθητο και χωρίς να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία, καίτοι καλώς γνώριζαν ότι αναζητείτο το θύμα από τις λιμενικές Αρχές, παρεμποδίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε έγκαιρη σωστική ενέργεια». 

Οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν πλήρως όσα καταγράφονται στο βούλευμα παραπομπής τους και ισχυρίστηκαν απολογούμενοι ότι την επίμαχη μέρα δεν είχαν βγει για ψάρεμα. 

Ο εισαγγελέας της Έδρας με την αγόρευση του αποδέχθηκε την κατηγορία και ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι. «Επέδειξαν εγκληματική συμπεριφορά», είχε πει ο εισαγγελικός λειτουργός, τονίζοντας ότι δεν υποχώρησαν ούτε προ του τέλους: «ακόμη και στο σημείο που επιπλέει ο άνθρωπος στη θάλασσα χτυπημένος, τον εγκατέλειψαν αβοήθητο και έφυγαν και ούτε καν αργότερα δεν βοήθησαν να εντοπιστεί η σορός». 

Στην πολύωρη αγόρευση του, ο εισαγγελικός λειτουργός παραθέτοντας πληθώρα στοιχείων, τόνισε ότι δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι ο Σήφης Βαλυράκης ήταν θύμα εγκληματικής ενέργειας για ένα ασήμαντο γεγονός. 

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ΣΗΦΗΣ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ
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