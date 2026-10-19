Κιβωτός του Κόσμου: Αθώος ο πατέρας Αντώνιος στα Ιωάννινα

Αθώοι για το σύνολο των κατηγοριών που αντιμετώπιζαν στη συγκεκριμένη υπόθεση κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων ο ιδρυτής της «Κιβωτού του Κόσμου», πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, η πρώην διευθύντρια της δομής της οργάνωσης στα Ιωάννινα, Ανδριανή Θεοδωρακοπούλου, και ο παιδαγωγός Πασχάλης Σκορδάς.

Η αθωωτική απόφαση εκδόθηκε έπειτα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία και, σύμφωνα με την ανακοίνωση των συνηγόρων υπεράσπισης, ήταν σύμφωνη με την εισαγγελική πρόταση, καθώς οι πράξεις που τους αποδίδονταν δεν αποδείχθηκαν. Η υπόθεση αφορούσε καταγγελίες για τη μεταχείριση ανηλίκων που φιλοξενούνταν σε δομή της οργάνωσης στα Ιωάννινα.

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