Κιβωτός του Κόσμου: Αθώος ο πατέρας Αντώνιος στα Ιωάννινα

Αθώοι κι ακόμη δύο συγκατηγορούμενοί του

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ (αρχείου)
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (αρχείου)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αθώοι κρίθηκαν ο πατέρας Αντώνιος και δύο συνεργάτες του από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων.
  • Η απόφαση αφορά κατηγορίες για κακομεταχείριση ανηλίκων στην «Κιβωτό του Κόσμου».
  • Η αθωωτική απόφαση συμφωνεί με την εισαγγελική πρόταση, καθώς οι κατηγορίες δεν αποδείχθηκαν.
  • Η διαδικασία κράτησε αρκετούς μήνες και περιλάμβανε ακροαματικές διαδικασίες.

Αθώοι για το σύνολο των κατηγοριών που αντιμετώπιζαν στη συγκεκριμένη υπόθεση κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων ο ιδρυτής της «Κιβωτού του Κόσμου», πατέρας Αντώνιος Παπανικολάου, η πρώην διευθύντρια της δομής της οργάνωσης στα Ιωάννινα, Ανδριανή Θεοδωρακοπούλου, και ο παιδαγωγός Πασχάλης Σκορδάς.

Η αθωωτική απόφαση εκδόθηκε έπειτα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία και, σύμφωνα με την ανακοίνωση των συνηγόρων υπεράσπισης, ήταν σύμφωνη με την εισαγγελική πρόταση, καθώς οι πράξεις που τους αποδίδονταν δεν αποδείχθηκαν. Η υπόθεση αφορούσε καταγγελίες για τη μεταχείριση ανηλίκων που φιλοξενούνταν σε δομή της οργάνωσης στα Ιωάννινα.

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