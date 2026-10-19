Πρώτη ατομική φωτογράφηση για τα μοντέλα του GNTM 2026

Σνομπισμό, αυταρέσκεια και υπεροψία χρειαζόμαστε στο concept!

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Στην πρώτη τους ατομική φωτογράφηση, τα μοντέλα του GNTM 2026 καλούνται να φέρουν εις πέρας ένα ιδιαίτερο και άκρως απαιτητικό concept. Αρχικά, αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου το styling της εμφάνισής τους, επιλέγοντας οι ίδιοι έναν ανατρεπτικό συνδυασμό από πολυτελείς γούνες και μαγιό.

 

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Στη συνέχεια, έχουν στη διάθεσή τους μόλις ένα λεπτό για να διαμορφώσουν το σετ τους, διαλέγοντας ένα κάθισμα της αρεσκείας τους και από ένα έως τρία διακοσμητικά αντικείμενα. Αμέσως μετά, μπαίνουν στο φωτογραφικό σετ για τέσσερα λεπτά, όπου φωτογραφίζονται πλέον ως οι μοναδικοί πρωταγωνστές. Βασικό ζητούμενο της δοκιμασίας είναι να αποδώσουν με την έκφραση, το βλέμμα και την πόζα τους απόλυτη αυταρέσκεια, υπεροψία, σνομπισμό και δυναμισμό.

Δες το GNTM

Σε ένα παραδεισένιο σκηνικό, τα μοντέλα καλούνται να αποδείξουν ότι διαθέτουν την προσωπικότητα, το στυλ και τον αέρα που απαιτεί o χώρος της μόδας.

nikodhmos gntm

Nικόδημος

«Το θέμα θεωρώ ότι μου ταιριάζει απίστευτα πολύ γιατί μου αρέσει πολύ και γενικά θεωρώ ότι έχω αυτό το βλέμμα. Έχω αυτή την έκφραση την οποία κανείς άλλος δεν την έχει τόσο καλά όπως εγώ. Οπότε λέω εντάξει, εδώ είμαστε» είπε ο Νικόδημος, ενώ η Σταυρούλα Μ. τόνισε: «Είμαι έτοιμη να λάμψω!».

Σταυρούλα Μ.

Σταυρούλα Μ.
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