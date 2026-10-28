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GNTM 7: Ο Γιώργος Διαφωνεί Ανοιχτά Με Τους Κριτές - Video

«Νιώθω αδικημένος!», δήλωσε μετά την κριτική του

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026
28.10.26, 00:15
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GNTM 7 GNTM GNTM ΓΙΩΡΓΟΣ
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GNTM 7
28.10.26, 00:10
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GNTM 7: Ο Γιώργος Διαφωνεί Ανοιχτά Με Τους Κριτές
GNTM 7
27.10.26, 23:10
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GNTM 7: Διαφωνία Της Κριτικής Επιτροπής Για Την Anastazja
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27.10.26, 23:10
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GΝΤΜ: Η Αποστομωτική Φωτογραφία Της Σταυρούλας Μ.
GNTM: Η Anastazja Στο Στόχαστρο Του Ακύλλα
27.10.26, 22:10
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GNTM: Η Anastazja Στο Στόχαστρο Του Ακύλλα
GNTM: Η Αιφνιδιαστική Κίνηση Του Ακύλλα
27.10.26, 21:10
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GNTM: Η Αιφνιδιαστική Κίνηση Του Ακύλλα
GNTM 7
27.10.26, 21:10
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GNTM 7: Αυτά Είναι Τα Προνόμια Του Ακύλλα
GNTM: Η Έκπληξη Των Κριτών Στον Ακύλλα
27.10.26, 21:10
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GNTM: Η Έκπληξη Των Κριτών Στον Ακύλλα
Cash or Trash
27.10.26, 18:10
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26.10.26, 23:10
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GNTM: «Τι είναι αυτή η πόζα;» - Η Κακή Λήψη Του Γιώργου
GNTM: Anastazja Για Σταυρούλα Χ: «Είναι Πονηρή!»
26.10.26, 22:10
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GNTM: Anastazja Για Σταυρούλα Χ: «Είναι Πονηρή!»
GNTM 7
26.10.26, 22:10
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GNTM 7: Ο Jean Διέλυσε Το Σετ Της Φωτογράφισης!
GNTM
26.10.26, 21:10
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GNTM
26.10.26, 21:10
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