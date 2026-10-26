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Koσιώνη: «Μπερδεύτηκα και πήγα να πω καλωσορίσατε στο ΣΚΑΙ» - Video

Τι είπε για τον νέο της ρόλο ως σχολιάστρια

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026
26.10.26, 15:29
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ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
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ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ

Koσιώνη: «Μπερδεύτηκα και πήγα να πω καλωσορίσατε στο ΣΚΑΙ»
26.10.26, 15:10
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Koσιώνη: «Μπερδεύτηκα και πήγα να πω καλωσορίσατε στο ΣΚΑΙ»
Kωνσταντίνος Αντωνάτος: Πρόχειρη Η Εκπομπή Της Σκορδά
26.10.26, 14:10
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Kωνσταντίνος Αντωνάτος: «Πρόχειρη Η Εκπομπή Της Σκορδά»
ΙQ 160
25.10.26, 23:10
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ΙQ 160: Ο Χωρισμός Της Λιάνας Και Του Γιώργου
Τα Φαντάσματα
25.10.26, 22:10
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Τα Φαντάσματα: Η Ξεκαρδιστική Φάρσα Στον Βαγγέλη
LINGO
25.10.26, 19:10
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LINGO: Αυτά Είναι Τα Νέα Ζευγάρια Που Θέλουν Να Πάνε Τελικό!
Νίκος Μουτσινάς - LINGO
24.10.26, 19:10
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Ο Νίκος Μουτσινάς Yποδέχεται Τα Νέα Ζευγάρια Στο LINGO
Κατάφερε κάποιος φιναλίστ να μπει στο 1% Club;
23.10.26, 23:10
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Κατάφερε κάποιος φιναλίστ να μπει στο 1% Club;
1% Club: Ο Πολυχρονίδης Καλωσόρισε Τουμασάτου Και Δροσάκη
23.10.26, 22:10
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1% Club: Ο Πολυχρονίδης Καλωσόρισε Τουμασάτου Και Δροσάκη
First Dates: Θα Ξαναβγουν Νίκο Και Εφραιμία;
22.10.26, 22:10
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First Dates: Θα Ξαναβγουν Νίκο Και Εφραιμία;
«Είναι λίγο ψώνιο!»- Η Άννα δε θα βγει ραντεβού με τον Rjay
22.10.26, 22:10
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«Είναι λίγο ψώνιο!»- Η Άννα δε θα βγει ραντεβού με τον Rjay
First Dates: Δεν Περίμενε Να Μην Ξέρει Το Τραγούδι Του!
22.10.26, 21:10
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First Dates: Δεν Περίμενε Να Μην Ξέρει Το Τραγούδι Του!
First Dates: «Είμαι πατουσάκιας!» - Η Αδυναμία Του Rjay
22.10.26, 21:10
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First Dates: «Είμαι πατουσάκιας!» - Η Αδυναμία Του Rjay
Λουλούδια, γλυκά και… εκπλήξεις στο First Dates!
22.10.26, 21:10
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First Dates: Της Πήγε Λουλούδια Αλλά... δεν Της Αρέσουν!
Στούντιο 4: Oι πληροφορίες για αλλαγές στην εκπομπή Φερεντίνου- Καραβάτου
22.10.26, 13:10
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Στούντιο 4: Αλλαγές στην Εκπομπή Φερεντίνου - Καραβάτου
Δημήτρης Καμπουράκης
22.10.26, 11:10
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Δημήτρης Καμπουράκης: Έτσι Σχολίασε Το Τηλεοπτικό Τοπίο
First Dates: Θα Βγουν Δεύτερο Ραντεβού Ιωάννα- Σίμος;
21.10.26, 22:10
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First Dates: Θα Βγουν Δεύτερο Ραντεβού Ιωάννα- Σίμος;
First Dates: «Είσαι Καλό παιδί, Αλλά Μιλάς Πολύ!»
21.10.26, 22:10
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First Dates: «Είσαι Καλό παιδί, Αλλά Μιλάς Πολύ!»
First Dates Σίμος: «Είδα μπροστά μου έναν "Άγγελο"»
21.10.26, 22:10
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First Dates Σίμος: «Είδα μπροστά μου έναν "Άγγελο"»
Ζενεβιέβ για Άκη: «Άμυαλος Δεν Είναι»
21.10.26, 21:10
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Ζενεβιέβ για Άκη: «Άμυαλος Δεν Είναι»
First Dates: Όταν Η Ισαβέλλα Τρόλαρε Τον Ηλία
21.10.26, 21:10
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First Dates: Όταν Η Ισαβέλλα Τρόλαρε Τον Ηλία
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