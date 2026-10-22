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First Dates: Της Πήγε Λουλούδια Αλλά... δεν Της Αρέσουν! - Video

Η πρώτη γνωριμία Μαρίας & Αποστόλη

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026
22.10.26, 21:09
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FIRST DATES
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First Dates: Δεν Περίμενε Να Μην Ξέρει Το Τραγούδι Του!
22.10.26, 21:10
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First Dates: Δεν Περίμενε Να Μην Ξέρει Το Τραγούδι Του!
First Dates: «Είμαι πατουσάκιας!» - Η Αδυναμία Του Rjay
22.10.26, 21:10
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First Dates: «Είμαι πατουσάκιας!» - Η Αδυναμία Του Rjay
Λουλούδια, γλυκά και… εκπλήξεις στο First Dates!
22.10.26, 21:10
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First Dates: Της Πήγε Λουλούδια Αλλά... δεν Της Αρέσουν!
Στούντιο 4: Oι πληροφορίες για αλλαγές στην εκπομπή Φερεντίνου- Καραβάτου
22.10.26, 13:10
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Στούντιο 4: Αλλαγές στην Εκπομπή Φερεντίνου - Καραβάτου
Δημήτρης Καμπουράκης
22.10.26, 11:10
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Δημήτρης Καμπουράκης: Έτσι Σχολίασε Το Τηλεοπτικό Τοπίο
First Dates: Θα Βγουν Δεύτερο Ραντεβού Ιωάννα- Σίμος;
21.10.26, 22:10
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First Dates: Θα Βγουν Δεύτερο Ραντεβού Ιωάννα- Σίμος;
First Dates: «Είσαι Καλό παιδί, Αλλά Μιλάς Πολύ!»
21.10.26, 22:10
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First Dates: «Είσαι Καλό παιδί, Αλλά Μιλάς Πολύ!»
First Dates Σίμος: «Είδα μπροστά μου έναν "Άγγελο"»
21.10.26, 22:10
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First Dates Σίμος: «Είδα μπροστά μου έναν "Άγγελο"»
Ζενεβιέβ για Άκη: «Άμυαλος Δεν Είναι»
21.10.26, 21:10
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Ζενεβιέβ για Άκη: «Άμυαλος Δεν Είναι»
First Dates: Όταν Η Ισαβέλλα Τρόλαρε Τον Ηλία
21.10.26, 21:10
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First Dates: Όταν Η Ισαβέλλα Τρόλαρε Τον Ηλία
Cash or Trash: Θα Πωληθούν «Ο Σταμάτης» Και «Ο Γρηγόρης;»
21.10.26, 18:10
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Cash or Trash: Θα Πωληθούν «Ο Σταμάτης» Και «Ο Γρηγόρης;»
GNTM: Η Φωτογραφία Της Καρολίνας Έφερε Τον Διχασμό
20.10.26, 23:10
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GNTM: Η Φωτογραφία Της Καρολίνας Έφερε Τον Διχασμό
GNTM: Χαμός στο σπίτι για τα άπλυτα πιάτα!
20.10.26, 22:10
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GNTM: Χαμός στο σπίτι για τα άπλυτα πιάτα!
GNTM: Η Ανθή Mπλοκάρει Στη Φωτογράφιση!
20.10.26, 22:10
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GNTM: Η Ανθή Mπλοκάρει Στη Φωτογράφιση!
GNTM: «Δεν κάνουμε θέατρο!» – Η Σταυρούλα Χ. Ξεσπά!
20.10.26, 21:10
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GNTM: «Δεν κάνουμε θέατρο!» – Η Σταυρούλα Χ. Ξεσπά!
GNTM: Ο Νικόδημος Eπιμένει Στη Σκάλα - Τι Λένε Οι Κριτές
19.10.26, 22:10
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GNTM: Ο Νικόδημος Eπιμένει Στη Σκάλα - Τι Λένε Οι Κριτές
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19.10.26, 22:10
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Ζενεβιέβ Για Σταυρούλα Χ: «Θα Τρελαθώ Μ' Αυτό Το Τηλέφωνο»
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19.10.26, 22:10
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GNTM 7: Ενθουσίασε Η Anastazja Με Τις Πόζες Της
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19.10.26, 21:10
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GNTM 7: Αποθέωσαν Τον Ζαν Στη Φωτογράφιση
GNTM: Χαμός για μια γούνα! Τα μοντέλα πέφτουν στην άμμο!
19.10.26, 21:10
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GNTM: Χαμός για μια γούνα! Τα μοντέλα πέφτουν στην άμμο!
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