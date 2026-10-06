Μαζαρί: «Ζευγάρια από το First Dates συζούν, έχουν κάνει σχέσεις και παιδί»

Τι είπε για την Mπέττυ Μαγγίρα & τον γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

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Celebrities & Gossip Νεα
Μαζαρί: Τι είπε για First Dates, Mπέττυ Μαγγίρα, γάμο Ηλιάνας Παπαγεωργίου & τον σύζυγό της Βασίλη Καρύδη/ βίντεο Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί μίλησε για τη νέα κριτή του GNTM, Μπέττυ Μαγγίρα, και τη σχέση της με τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη, με τον οποίο είναι μαζί 20 χρόνια.
  • Αναφέρθηκε στο First Dates, όπου πάνω από 200 ραντεβού έχουν γίνει, με ζευγάρια να προχωρούν σε σχέσεις και συγκατοίκηση, ενώ ένα ζευγάρι έχει αποκτήσει παιδί.
  • Η Μαζαρί τόνισε ότι οι συμμετοχές στο First Dates ελέγχονται για την αλήθεια τους, αποφεύγοντας ψεύτικες πληροφορίες από social media.
  • Εξέφρασε την προτίμησή της για μικρούς και κλειστούς γάμους, όπως τον δικό της, που ήταν απλός και τρυφερός.
  • Για τον γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, δήλωσε ότι δεν έχει λάβει προσκλητήριο, αλλά περιμένει να είναι καλεσμένη στο πάρτι.

Για το First Dates, τη νέα κριτή του GNTM, Μπέττυ Μαγγίρα και τον γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου μίλησε η Ζενεβιέβ Μαζαρί. Ακόμη, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση που έχει με τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη, με τον οποίο είναι ζευγάρι εδώ και 20 χρόνια.

«Η Μπέττυ ήταν σαν να είναι από πάντα στην παρέα μας. Δεν ένιωσε κανένας περίεργα με την έλευσή της», είπε στη Super Κατερίνα. 

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Για τα πώς διαχειρίζεται ή εισπράττει τα σχόλια του κόσμου, η Ζεν ξεκαθάρισε πως: «Με ενδιαφέρει η άποψη πρώτα του άντρα μου και μετά του εργοδότη μου. Αν αυτοί οι δύο είναι ικανοποιημένοι, είμαι ok».

Η παρουσιάστρια του First Dates μίλησε και για τα ραντεβού στο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο, λέγοντας πως «έχουμε κάνει πάνω από 200 ραντεβού και ξεκινάω τώρα και καινούργιο κύκλο, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη από έρωτα και τα ραντεβού εκεί έξω έχουν δυσκολέψει». 

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Σημείωσε μάλιστα, ότι οι παίκτες και το προφίλ που παρουσιάζουν έχει ελεγχθεί προηγουμένως. «Παίζει πολύ ψέμα στα social media και το πιο θετικό στο First Dates είναι ότι δύο ώρες θα περάσεις πανέμορφα, θα γνωρίσεις έναν άνθρωπο, αλλά τουλάχιστον αυτά που έχει πει είναι ψαγμένα. Δεν είναι παντρεμένος, δεν είναι παντρεμένη… γιατί εκεί στα sites είναι όλο μούφα», είπε με το μοναδικό της χιούμορ.

Μαζαρί: «Ζευγάρια από το First Dates συζούν, έχουν κάνει σχέσεις και παιδί»

Αποκάλυψε μάλιστα, πως ζευγάρια που έχουν γνωριστεί στο First Dates έχουν προχωρήσει σε σχέση, σε συγκατοίκηση ενώ υπάρχει και ζευγάρι που έκανε παιδί μαζί. «Ο γάμος μας έχει μείνει», τόνισε.

Με τον σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη, είναι μαζί εδώ και 20 χρόνια. «Ήμασταν ήδη παντρεμένοι από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε με τον Βασίλη. Ο γάμος ήταν απλός για να παντρευτούμε και ήταν και πάρα πολύ τρυφερό έτσι όπως το κάναμε, γιατί η ευχή μέτρησε. Ήμασταν δέκα άτομα και πιστεύω στους μικρούς γάμους και στις τελετές να είναι κλειστοί ρε παιδί μου, να την ακούσεις όλη την ευχή», σημείωσε. 

 

Όσο για το αν βγαίνει ραντεβού με τον σύζυγό της, εξήγησε ότι η κόρη τους είναι στην εφηβεία. «Δίνουμε κουράγιο στον άλλον, τις Παρασκευές το βράδυ που την κοιτάμε να δούμε πού βρίσκεται στον χάρτη, έχει πιο πολύ ζωή η κόρη μας από τη ζωή που έχουμε εμείς πια», είπε. 

Τέλος, για τον γάμο της Ηλιάνας Παπαγεωργίου διαβεβαίωσε πως δεν έχει λάβει προσκλητήριο γιατί δεν τον έχει κανονίσει ακόμα, αλλά «μου έχει πει η Ηλιάνα και προσωπικά ο Γιάννης (σ.σ Καραβασάνης) ότι θα είμαι καλεσμένη στον γάμο. Εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ να πάω στο πάρτι», κατέληξε. 
 

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