Μετρό: Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 3 θα κλείνουν στις 21:40 & ποιες μέρες

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.10.26 , 14:53 Δούκισσα Νομικού: «Θύμωσα πολύ» για το τέλος από την εκπομπή του Γ. Λιάγκα
10.10.26 , 14:09 Συνελήφθη 52χρονος γιατρός για πορνογραφία ανηλίκων - Τι βρήκαν στα αρχεία
10.10.26 , 14:08 Διήμερο αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη στις 17 & 18 Οκτωβρίου
10.10.26 , 14:07 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον γιο του Πάρη
10.10.26 , 14:00 Θέλεις να κοιμάσαι καλύτερα; Δες τι πρέπει να περιλαμβάνει η διατροφή σου
10.10.26 , 13:40 RESTART - Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε… στο θέατρο SYGGROU 33
10.10.26 , 13:34 Μετρό: Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 3 θα κλείνουν στις 21:40 & ποιες μέρες
10.10.26 , 13:24 Βασίλης Πορφυράκης: Η κόρη του τραγουδιστή έγινε ενός έτους - Η ανάρτηση
10.10.26 , 13:17 Ζάκυνθος: Βρέθηκε ζωντανή η 44χρονη που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο
10.10.26 , 12:27 Κατερίνα Στικούδη: Επέστρεψε στη σκηνή μετά τον θάνατο του πατέρα της
10.10.26 , 12:14 Euroleague: Κλείνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός - Νέα δεδομένα με Χεζόνια
10.10.26 , 12:00 Μπεζ μπότες: Φόρεσε το απόλυτο παπούτσι του φθινοπώρου!
10.10.26 , 11:53 Ρύθμιση χρεών σε 120 δόσεις – Ποιους αφορά, πώς γίνεται η αίτηση
10.10.26 , 11:29 Δρούτσα σε Αντωνά: «Μη με βγάζεις κουτσομπόλα... ίδια ο Γιώργος γίνεσαι!»
10.10.26 , 11:00 Παγκόσμια ημέρα αστέγων στις 10 Οκτωβρίου. Μία «αόρατη κρίση»
Euroleague: Κλείνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός - Νέα δεδομένα με Χεζόνια
Δρούτσα σε Αντωνά: «Μη με βγάζεις κουτσομπόλα... ίδια ο Γιώργος γίνεσαι!»
Γκλέτσος: Με τη σύντροφό του στην έκθεση φωτογραφίας του Αρναούτογλου
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Οι επώνυμοι που πήγαν στην έκθεση φωτογραφίας του
Μαρία Ηλιάκη: Το περιστατικό σε εστιατόριο - Απίστευτο σκηνικό
Αλλάζει ο καιρός: Έρχεται κακοκαιρία με πτώση θερμοκρασίας και χιόνια
Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής
Φτιάξε αυτή τη συνταγή για εύκολη και γρήγορη γαλατόπιτα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον γιο του Πάρη
Βασίλης Πορφυράκης: Η κόρη του τραγουδιστή έγινε ενός έτους - Η ανάρτηση
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία Eurokinissi
Μετρό: Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 3 θα κλείνουν στις 21:40 & ποιες μέρες
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από 11 έως 15 Οκτωβρίου και 18 έως 22 Οκτωβρίου, οι σταθμοί της Γραμμής 3 θα κλείνουν στις 21:40.
  • Οι κλειστοί σταθμοί περιλαμβάνουν: Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή.
  • Η κίνηση των συρμών θα περιορίζεται μεταξύ Δημοτικού Θεάτρου – Αμπελόκηποι και Χαλάνδρι – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.
  • Δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ20 για την εξυπηρέτηση των επιβατών.
  • Οι τελευταίοι συρμοί προς Αεροδρόμιο θα αναχωρούν στις 21:06 από Δημοτικό Θέατρο.

Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο τμήμα «Αμπελόκηποι – Χαλάνδρι», όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ.

Ειδικότερα, από την Κυριακή 11/10 έως και την Πέμπτη 15/10 και από την Κυριακή 18/10 έως και την Πέμπτη 22/10 θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ (δυόμιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας) οι σταθμοί:

  • Πανόρμου
  • Κατεχάκη
  • Εθνική Άμυνα
  • Χολαργός
  • Νομισματοκοπείο
  • Αγία Παρασκευή

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο – Αμπελόκηποι» και «Χαλάνδρι – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

  • από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:12,
  • από ΠΑΝΟΡΜΟΥ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ  ΣΤΙΣ  21:42
  • από ΚΑΤΕΧΑΚΗ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ  ΣΤΙΣ  21:44
  • από ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ  ΣΤΙΣ   21:47
  • από ΧΟΛΑΡΓΟ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ  ΣΤΙΣ  21:48
  • από ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΣΤΙΣ  21:50
  • από ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ προς ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΣΤΙΣ   21:52
  • από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:30,
  • από ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ 21:33
  • από ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ 21:35
  • από ΧΟΛΑΡΓΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ 21:36
  • από ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ προς  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ  21:38
  • από ΚΑΤΕΧΑΚΗ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ 21:40
  • από ΠΑΝΟΡΜΟΥ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ 21:42

Δρομολόγια από και προς αεροδρόμιο

Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρούν:

  • από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:06 
  • από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10

Μετά την έναρξη των τεχνικών εργασιών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Χαλάνδρι και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Χαλάνδρι.  

Αναλυτικά:

Αναχωρήσεις από Χαλάνδρι προς Αεροδρόμιο στις:

  • 22:20
  • 22:56
  • και 23:32

από Αεροδρόμιο προς Χαλάνδρι στις

  • 21:46
  • 22:22
  • 22:58
  • και 23:34

Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή από τους κλειστούς σταθμούς

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ20 «Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Χαλάνδρι», η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τον σταθμό Αμπελόκηποι με τον σταθμό Χαλάνδρι. Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνσηΣτ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Χαλάνδρι:

 «ΣΤ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινή Αφετηρία επί της οδού Πανόρμου μεταξύ των οδών Αλεξάνδρας και Βατοπεδίου), «ΣΤ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΧΟΛΑΡΓΟΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ» (υπάρχουσα στάση).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Χαλάνδρι – Στ. Μετρό Αμπελόκηποι:

«ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΧΟΛΑΡΓΟΣ» (υπάρχουσα στάση),  «ΣΤ.ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (προσωρινό τέρμα αποβίβασης επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και συγκεκριμένα περίπου 20 μέτρα πριν το φανάρι).

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΤΡΟ
 |
ΓΡΑΜΜΗ 3
 |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
 |
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
 |
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 |
ΣΤΑΘΜΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνελήφθη 52χρονος για πορνογραφία ανηλίκων - Τι βρήκαν στα αρχεία του
Ελλαδα
Συνελήφθη 52χρονος γιατρός για πορνογραφία ανηλίκων - Τι βρήκαν στα αρχεία
Ζάκυνθος: Βρέθηκε ζωντανή η 44χρονη που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο
Ελλαδα
Ζάκυνθος: Βρέθηκε ζωντανή η 44χρονη που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο
Παγκόσμια ημέρα αστέγων
Ελλαδα
Παγκόσμια ημέρα αστέγων στις 10 Οκτωβρίου. Μία «αόρατη κρίση»
Αιγάλεω: Φωτιά σε βαφείο ρούχων - Καταστράφηκε ολοσχερώς η επιχείρηση
Ελλαδα
Αιγάλεω: Φωτιά σε βαφείο & βιοτεχνία ρούχων - Προληπτική απομάκρυνση
Υπόθεση Καμπούρη: Οι «Αχυράνθρωποι» Που Τον «Καίνε»
Ελλαδα
Υπόθεση Καμπούρη: Οι «αχυράνθρωποι» που τον «καίνε»
Πέθανε Ο Συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος Σε Ηλικία 79 Ετών
Ελλαδα
Πέθανε ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος σε ηλικία 79 ετών
Θεσσαλονίκη: Έπεσε Σοβάς Από Οροφή Τάξης Σε 14χρονο Μαθητή
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Έπεσε σοβάς από οροφή τάξης σε 14χρονο μαθητή
Τραγωδία Στο Μαρούσι: Νεκρή Εντοπίστηκε 16χρονη
Ελλαδα
Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή εντοπίστηκε 16χρονη
Halloween 2026: Πότε Πέφτει Φέτος
Ελλαδα
Halloween 2026: Πότε «πέφτει» φέτος
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top