Ράδιο Αρβύλα: Τέλος στη συνεργασία με τον ANT1 - «Μετακομίζουν» αλλού;

«Δε θα ανανεώσουμε, αποχωρούμε για λόγους αρχής», έγραψε ο Αντώνης Κανάκης

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Έτσι έριξε αυλαία η εκπομπή Ράδιο Αρβύλα στον ΑΝΤ1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η συνεργασία του Ράδιο Αρβύλα με τον ΑΝΤ1 ολοκληρώνεται μετά από σχεδόν 30 χρόνια, με απόφαση της ομάδας να μην ανανεώσει τη συνεργασία.
  • Η ανακοίνωση έγινε γνωστή μετά τη λήξη της συνεργασίας στα τέλη Ιουνίου και αναφέρεται σε "λόγους αρχής".
  • Η αποχώρηση σηματοδοτεί το τέλος μιας από τις μακροβιότερες συνεργασίες στην ελληνική τηλεόραση.
  • Υπήρξαν εντάσεις στη σχέση της ομάδας με τον ΑΝΤ1, με αναφορές σε παρεμβάσεις και δυσαρέσκεια.
  • Συζητήσεις έχουν γίνει με το Mega για πιθανή μετακίνηση της ομάδας.

Τίτλοι τέλους μπαίνουν στη συνεργασία του Ράδιο Αρβύλα με τον ΑΝΤ1, καθώς η ομάδα της εκπομπής ανακοίνωσε επίσημα ότι δε θα προχωρήσει σε ανανέωση μετά τη λήξη της συνεργασίας στα τέλη Ιουνίου.

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Η απόφαση αφορά ένα τηλεοπτικό κεφάλαιο που, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, κράτησε σχεδόν 30 χρόνια και συνοδεύεται από σαφή αναφορά σε «λόγους αρχής».

Η αποχώρηση έγινε γνωστή μέσα από ανακοίνωση της ομάδας προς συνεργάτες, με την οποία επιβεβαιώνεται ότι η απόφαση είναι οριστική. Με αυτόν τον τρόπο κλείνει ένας μακρύς κύκλος παρουσίας του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του στον σταθμό.

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Η επίσημη ανακοίνωση του Ράδιο Αρβύλα

Η ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε αυτούσια κι αναφέρει: «Αγαπητοί συνεργάτες, Μετά τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση, να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντέννα. Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ, Η ομάδα του Ράδιο Αρβύλα».

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Πότε λήγει η συνεργασία και τι σημαίνει η απόφαση

Από το περιεχόμενο της ανακοίνωσης προκύπτει ότι η συνεργασία είχε λήξει στα τέλη Ιουνίου και ότι η ομάδα γνωστοποίησε τώρα την τελική απόφασή της να μην την ανανεώσει. Αυτό σημαίνει ότι η σχέση του Ράδιο Αρβύλα με τον ΑΝΤ1 ολοκληρώνεται επισήμως έπειτα από μια κοινή πορεία σχεδόν τριών δεκαετιών.

Στο υλικό που δημοσιεύτηκε για την εξέλιξη αυτή, γίνεται αναφορά στην ομάδα του Αντώνη Κανάκη και στο γεγονός ότι το Ράδιο Αρβύλα κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο στην τηλεοπτική του διαδρομή. Η αποχώρηση αφορά μία από τις μακροβιότερες συνεργασίες στην ελληνική τηλεόραση.

Ράδιο Αρβύλα: Τέλος στη συνεργασία με τον ANT1 - «Μετακομίζουν» αλλού;

Το παρασκήνιο για τη ρήξη με τον ΑΝΤ1

Παράλληλα με την επίσημη ανακοίνωση, δημοσιεύματα περιγράφουν παρασκήνιο έντασης στη σχέση της ομάδας με τον σταθμό κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Συγκεκριμένα, καταγράφεται ότι υπήρξε κρίση στις σχέσεις της ομάδας του Κανάκη με τον ΑΝΤ1, με αναφορές σε παρεμβάσεις του καναλιού για την επιθετική πολιτική που ασκούσαν, αλλά και σε δυσαρέσκεια για την απόφαση να σταματήσουν το Vinylio και οι Boomers από το Μακεδονία TV. 

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Στο ίδιο πλαίσιο δημοσιεύτηκε ότι υπήρξαν συζητήσεις με το Mega. Οι σχετικές αναφορές μιλούν για έντονο ενδιαφέρον κι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ καταγράφεται ότι για ένα διάστημα υπήρχε η αίσθηση πως το ενδεχόμενο μετακίνησης βρισκόταν κοντά. Ωστόσο, από τα ίδια δημοσιεύματα προκύπτει ότι ο ΑΝΤ1 επιχείρησε να ανατρέψει το κλίμα με νέες προτάσεις και δεσμεύσεις προς την ομάδα.

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