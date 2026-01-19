Ευρυδίκη: Η σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα της στο Instagram

Οι ευχές της τραγουδίστριας στη μαμά της

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πλευρό της μητέρας της πόζαρε η Ευρυδίκη, δημοσιεύοντας στη συνέχεια τη σχετική φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ευρυδίκη: Η σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα της στο Instagram

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο τραβήχτηκε με αφορμή τα γενέθλιά της μητέρας της, της κυρίας Ερμούλας. Αφού ανάρτησε την εικόνα στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, η τραγουδίστρια της έστειλε και δημόσια τις ευχές της. 

Ευρυδίκη: Βαρύ πένθος για την Κύπρια τραγουδίστρια

«Μανούλα μου! Να είσαι πάντα γερή, χαμογελαστή και φωτεινή, όπως η αγάπη που μας χαρίζεις κάθε μέρα. Χρόνια πολλά», έγραψε η Ευρυδίκη στη συνοδευτική λεζάντα θέλοντας να της ευχηθεί.

Δείτε την ανάρτηση της Ευρυδίκης

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
