Ελένη Μενεγάκη: «Je t'aime» στην Προβηγκία με τον Μάκη Παντζόπουλο!

Οι τρυφερές φωτογραφίες του ζευγαριού από τη Γαλλία

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STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΑΝΤ1

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Λίγα 24ωρα μετά τις σύντομες δηλώσεις της Ελένης Μενεγάκη στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, η παρουσιάστρια αποκάλυψε σε ποιο μέρος του κόσμου «πέταξε».

Η Ελένη Μενεγάκη στο αεροδρόμιο: «Κι άλλο ταξίδι, αφού μπορώ κι έχω χρόνο»

Έτσι, στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και έρωτα ζει αυτές τις ημέρες στη γαλλική Ριβιέρα, έχοντας πάντα στο πλευρό της τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.

Ελένη Μενεγάκη: «Je t'aime» στην Προβηγκία με τον Μάκη Παντζόπουλο!

Η αγαπημένη παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram μια σειρά από «κλικς» από το ταξίδι τους, δίνοντας μια μικρή γεύση από την παραμυθένια καθημερινότητά τους στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Ελένη Μενεγάκη: Με τους άντρες της ζωής της στην Άνδρο - Η ανάρτησή της!

Ελένη Μενεγάκη: «Je t'aime» στην Προβηγκία με τον Μάκη Παντζόπουλο!

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο, χαμογελαστό και φανερά ανανεωμένο, ενώ δεν λείπουν οι εικόνες από τα γραφικά τοπία της περιοχής, τα τοπικά γεύματα και το ειδυλλιακό φθινοπωρινό σκηνικό.

Ελένη Μενεγάκη: Φθινοπωρινή εξόρμηση στο Λονδίνο με τις κόρες της

«Our days in Provence» («Οι μέρες μας στην Προβηγκία»), έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, αποσπώντας χιλιάδες likes και αποθεωτικά σχόλια.

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Στην εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1 προβλήθηκαν πλάνα από την εμφάνιση της Ελένης Μενεγάκη με τον Μάκη Παντζόπουλο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Ελένη Μενεγάκη: Οι νέες εικόνες με τον Μάκη από τις διακοπές τους στο Ιόνιο

Το ζευγάρι εντοπίστηκε αγκαλιασμένο και ευδιάθετο πριν από κάποια απόδραση εκτός Ελλάδας. Όταν ο ρεπόρτερ πλησίασε την παρουσιάστρια, εκείνη χαμογέλασε στην κάμερα και σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ταξιδάκι κι άλλο, αφού μπορώ και έχω χρόνο. Τώρα το χαίρομαι περισσότερο». 

Ελένη Μενεγάκη: «Je t'aime» στην Προβηγκία με τον Μάκη Παντζόπουλο!

Η Προβηγκία παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς και ρομαντικούς προορισμούς της Ευρώπης - ιδανικός για όσους αναζητούν ηρεμία, γραφικά χωριά και στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κι όπως όλα δείχνουν, η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος ξέρουν να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή!

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ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
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ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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