Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΑΝΤ1

Λίγα 24ωρα μετά τις σύντομες δηλώσεις της Ελένης Μενεγάκη στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, η παρουσιάστρια αποκάλυψε σε ποιο μέρος του κόσμου «πέταξε».

Έτσι, στιγμές απόλυτης χαλάρωσης και έρωτα ζει αυτές τις ημέρες στη γαλλική Ριβιέρα, έχοντας πάντα στο πλευρό της τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram μια σειρά από «κλικς» από το ταξίδι τους, δίνοντας μια μικρή γεύση από την παραμυθένια καθημερινότητά τους στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο, χαμογελαστό και φανερά ανανεωμένο, ενώ δεν λείπουν οι εικόνες από τα γραφικά τοπία της περιοχής, τα τοπικά γεύματα και το ειδυλλιακό φθινοπωρινό σκηνικό.

«Our days in Provence» («Οι μέρες μας στην Προβηγκία»), έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, αποσπώντας χιλιάδες likes και αποθεωτικά σχόλια.

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Στην εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1 προβλήθηκαν πλάνα από την εμφάνιση της Ελένης Μενεγάκη με τον Μάκη Παντζόπουλο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε αγκαλιασμένο και ευδιάθετο πριν από κάποια απόδραση εκτός Ελλάδας. Όταν ο ρεπόρτερ πλησίασε την παρουσιάστρια, εκείνη χαμογέλασε στην κάμερα και σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ταξιδάκι κι άλλο, αφού μπορώ και έχω χρόνο. Τώρα το χαίρομαι περισσότερο».

Η Προβηγκία παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς και ρομαντικούς προορισμούς της Ευρώπης - ιδανικός για όσους αναζητούν ηρεμία, γραφικά χωριά και στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κι όπως όλα δείχνουν, η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος ξέρουν να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή!