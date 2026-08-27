Σία Κοσιώνη: Τι είχε πει για την καθημερινότητά της μακριά από την τηλεόραση, πριν την ανακοίνωση του συμβολαίου της με τον Ant1/ Βreakfast@Star 1/7/26

Λίγο πριν την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν, o φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Σία Κοσιώνη σε μία κομψή καθημερινή εμφάνιση, στο κέντρο της Αθήνας.

Σία Κοσιώνη στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Η δημοσιογράφος επέλεξε ένα smart casual ντύσιμο, άνετο και κομψό ταυτόχρονα, κατάλληλο για όλες τις ώρες της ημέρας.

Σία Κοσιώνη στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Ειδικότερα, φόρεσε ένα ψηλόμεσο αέρινο παντελόνι με κορδόνι στη μέση σε off- white απόχρωση κι ένα αμάνικο top με κλειστή λαιμόκοψη σε burgundy χρώμα, ιδανικό για τις μεταβατικές θερμοκρασίες της πόλης.

Σία Κοσιώνη στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Ολοκλήρωσε το σύνολο της με κλασικές γόβες σε μπορντό απόχρωση, κάνοντας ένα κομψό color matching με το top της.

Σία Κοσιώνη στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Για τις ανάγκες της ημέρας επέλεξε μία cross-body μικρή τσάντα σε nude/μπεζ τόνους, ενώ δεν αποχωρίστηκε τα μαύρα κοκάλινα γυαλιά ηλίου της. Στο χέρι κρατούσε τον απαραίτητο φάκελο εργασίας, επιβεβαιώνοντας το busy chic προφίλ της.

Σία Κοσιώνη: Στον Ant1 την ερχόμενη σεζόν

Η επί 20 χρόνια παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με το κανάλι του Φαλήρου, στις αρχές Μαΐου 2026. Η αποχώρησή της συζητήθηκε πολύ εκείνο το διάστημα κι αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές ειδήσεις της χρονιάς.

Στα μέσα Ιουλίου, ο Ant1 ανακοίνωσε επίσημα τη διετή συνεργασία του με τη δημοσιογράφο. «Η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος του ΑΝΤ1 στον χώρο της ενημέρωσης, ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

«Με μεγάλη χαρά και ακόμη μεγαλύτερη προσμονή ανοίγω σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική μου διαδρομή. Από σήμερα ανήκω στην οικογένεια του ΑΝΤ1, σε μια νέα αρχή για μένα, την οποία υποδέχομαι με ενθουσιασμό και ανυπομονησία.

Με την ίδια αφοσίωση στην απαιτητική αποστολή της ενημέρωσης, με πάθος για τη δουλειά που αγαπώ, σκληρή δουλειά και απόλυτο σεβασμό πάντα στους τηλεθεατές και στις ανάγκες τους, ανυπομονώ για το νέο μας τηλεοπτικό ραντεβού.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι με εμπιστεύθηκαν και με υποδέχονται με τόση ζεστασιά. Ανυπομονώ πραγματικά για όλα όσα έρχονται! Καλή μας αρχή!», είχε γράψει σε ανάρτησή της στο instagram η Σία Κοσιώνη, μετά την επίσημη ανακοίνωση του Ant1.