Νατάσσα Μποφίλιου: Ρομαντική απόδραση στη Φολέγανδρο με τον σύζυγό της!

Το ρομάντζο στο νησί και οι... κοιλιακοί!

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νατάσσα Μποφίλιου επέλεξε τη Φολέγανδρο για τις καλοκαιρινές της διακοπές, μοιράζοντας φωτογραφίες στα social media.
  • Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο νησί μετά την καλοκαιρινή της περιοδεία, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης με τον σύζυγό της, Χρήστο Κορτσέλη.
  • Η ανάρτησή της περιλαμβάνει βραδινές εξόδους και το φυσικό τοπίο του νησιού, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για την επιστροφή της.
  • Η Νατάσσα και ο Χρήστος γιορτάζουν οκτώ χρόνια γάμου, με στιγμές από την καθημερινότητά τους να ξεχωρίζουν.
  • Η δημοσίευση αποτυπώνει την πιο χαλαρή πλευρά της, μακριά από το απαιτητικό πρόγραμμα των συναυλιών.

Η Νατάσσα Μποφίλιου επέλεξε και φέτος τη Φολέγανδρο για τις καλοκαιρινές της διακοπές και μοιράστηκε φωτογραφίες από την παραμονή της στο νησί μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media. 

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Στο φωτογραφικό υλικό που ανάρτησε καταγράφονται στιγμές ξεκούρασης, βραδινές έξοδοι, εικόνες από το τοπίο του κυκλαδίτικου προορισμού και κοινές εμφανίσεις με τον σύζυγό της, Χρήστο Κορτσέλη.

Το καλοκαίρι πηγαίνει πολύ στη Νατάσσα Μποφίλιου

Το καλοκαίρι πηγαίνει πολύ στη Νατάσσα Μποφίλιου /Φωτογραφία Instagram

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στη Φολέγανδρο έπειτα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και την καλοκαιρινή της περιοδεία, αξιοποιώντας τον χρόνο για μια ανάπαυλα μακριά από τη σκηνή. Το νησί αποτελεί σταθερή επιλογή για την ίδια τα τελευταία χρόνια, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τη φετινή της ανάρτηση. 

Νατάσσα Μποφίλιου: Με τον πατέρα και τον σύζυγό της στο πλευρό της

Η ανάρτηση της Νατάσσας Μποφίλιου για τη Φολέγανδρο

Την ανάρτησή της συνόδευσε με τη φράση: «Ωραίος και ο Αθηναϊκός ρομαντισμός, δε λέω, αλλά σαν το ρομάντζο στο Νησί δεν έχει... Ευγνωμοσύνη που βρεθήκαμε στο βράχο του άλλη μία χρονιά».

Η ίδια φρόντισε να δώσει έμφαση στην ατμόσφαιρα του νησιού και στην προσωπική σημασία που έχει για εκείνη η επιστροφή της εκεί κάθε καλοκαίρι. Η αναφορά της στην «ευγνωμοσύνη» συνδέθηκε με το γεγονός ότι βρέθηκε ξανά στον τόπο αυτόν.

Η ανάρτηση της Νατάσσας Μποφίλιου

Φωτογραφίες με τον Χρήστο Κορτσέλη και στιγμές από τις διακοπές

Στο φωτογραφικό άλμπουμ που δημοσίευσε, η Νατάσσα Μποφίλιου εμφανίζεται με πολύχρωμα σύνολα και κοσμήματα στις βραδινές της εξόδους, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα καταγράφονται το φυσικό τοπίο και στιγμές στο ηλιοβασίλεμα με τον Χρήστο Κορτσέλη. 

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Σε άλλο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι η τραγουδίστρια μετρά οκτώ χρόνια γάμου με τον Χρήστο Κορτσέλη. Το κοινό τους στιγμιότυπο από τη Φολέγανδρο, αλλά και οι... κοιλιακοί του συζύγου της, ήταν από εκείνα που ξεχώρισαν στην ανάρτηση που έκανε η ερμηνεύτρια.

Six pack για τον σύζυγο της Νατάσσας Μποφίλιου, Χρήστο Κορτσέλη

Six pack για τον σύζυγο της Νατάσσας Μποφίλιου, Χρήστο Κορτσέλη /Φωτογραφία Instagram

Η δημοσίευση αποτυπώνει την πιο χαλαρή πλευρά της καθημερινότητάς της, μακριά από το απαιτητικό πρόγραμμα των συναυλιών. Οι εικόνες επικεντρώνονται σε πρόσωπα του στενού της κύκλου και σε στιγμές που επέλεξε να κρατήσει από το φετινό καλοκαίρι.

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