Ένα 13χρονο αγόρι βρίσκεται ανάμεσα στα κρούσματα του ιού δυτικού Νείλου που νόσησε βαριά στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Σκάι, ο 13χρονος χρειάστηκε να νοσηλευτεί λόγω επιπλοκών, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε σημαντική βελτίωση και πλέον βρίσκεται εκτός νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, πρόκειται για τον πρώτο ανήλικο που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και εμφάνισε συμπτώματα κατά τη φετινή περίοδο.

Το παιδί νοσηλεύτηκε με επιπλοκές από τον ιό, όμως ανταποκρίθηκε στη θεραπεία και πήρε εξιτήριο αργά το βράδυ της Τετάρτης (26/8). Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πλέον είναι καλά στην υγεία του και έχει επιστρέψει στο σπίτι του.

Αυξάνονται τα κρούσματα ιού δυτικού Νείλου - Η έκθεση του ΕΟΔΥ

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει και από τη νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΥ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 75 νέα εγχώρια κρούσματα.

Από την αρχή της περιόδου 2026, μέχρι τις 26/08/2026 (έως τις 11.00πμ), έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 165 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 67 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Συνολικά, κατά την περίοδο 2026, έως τις 26/08/2026, έχουν 19 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 65 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 85 έτη, εύρος: 66 - 92 έτη). Η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων συνεχίζει να γίνεται στους δήμους της ανατολικής Αττικής, αλλά ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι περιστατικά καταγράφονται πλέον έστω και σποραδικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.