Καθηγητής στην Πάτρα συνελήφθη μετά από καταγγελία για γενετήσιες πράξεις εις βάρος ανήλικης μαθήτριάς του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η καταγγελία υποβλήθηκε στην Αστυνομία το προηγούμενο διάστημα από μια 18χρονη σήμερα γυναίκα. Όπως κατήγγειλε, την περίοδο από το 2023 έως το 2026, όταν ήταν 14 ετών, ο συγκεκριμένος καθηγητής φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του και το γεγονός ότι της παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής, προχωρώντας σε γενετήσιες πράξεις.

Η Αστυνομία προχώρησε στη διερεύνηση της καταγγελίας, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες τόσο στην κατοικία του καθηγητή όσο και στο εξοχικό του, σε περιοχή έξω από την Πάτρα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκαν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές φωτογραφίες της καταγγέλλουσας, καθώς και άλλων κοριτσιών.

Ο καθηγητής συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε σχέση με την κοπέλα όταν εκείνη ήταν ακόμη ανήλικη.