Φαίη Σκορδά: Προπονείται με μαύρο αθλητικό σύνολο στις διακοπές της

Απόλυτα συνεπής στο πρόγραμμα γυμναστικής της η παρουσιάστρια

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Η Φαίη Σκορδά δεν εγκαταλείπει τη γυμναστική ούτε στις διακοπές της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Χαλκιδική.
  • Παρά την χαλάρωση, διατηρεί τη φυσική της κατάσταση με προπονήσεις στο γυμναστήριο.
  • Φοράει μαύρο αθλητικό σύνολο και εκτελεί ασκήσεις ενδυνάμωσης με ιμάντες TRX και στο στρώμα.
  • Ακολουθεί αποθεραπεία στη σάουνα μετά την προπόνηση.
  • Έχει πραγματοποιήσει αποδράσεις σε Κύπρο, Ρόδο, Σύμη, Νάξο και Χαλκιδική.

Τις καλοκαιρινές της διακοπές συνεχίζει ακάθεκτη η Φαίη Σκορδά, η οποία γεμίζει μπαταρίες για τον χειμώνα.

Φαίη Σκορδά: Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της στη Νάξο

Τις τελευταίες ώρες, η όμορφη παρουσιάστρια βρίσκεται στη Χαλκιδική, όπου απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης λίγο πριν να επιστρέψει και πάλι στη βάση της, την Αθήνα. Όσο μακριά κι αν βρίσκεται από την πρωτεύουσα, δεν ξεχνά συνήθειες που την κρατούν υγιή και σε τέλεια φόρμα!

Η Φαίη Σκορδά απόλαυσε στο έπακρο το φετινό καλοκαίρι!

Η Φαίη Σκορδά απόλαυσε στο έπακρο το φετινό καλοκαίρι! 

Έτσι, η Φαίη Σκορδά φόρεσε το μαύρο αθλητικό της σύνολο κι έτρεξε στο γυμναστήριο, εκτελώντας μια σειρά από ασκήσεις ενδυνάμωσης.

Αρχικά τη βλέπουμε να προπονείται με ιμάντες TRX, ενώ στη συνέχεια περνά στο στρώμα, κάνοντας κοιλιακούς, γέφυρες και ασκήσεις για πόδια και γλουτούς. Ακολούθησε αποθεραπεία στη σάουνα. 

Από την Κύπρο στη Ρόδο: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της Φαίης Σκορδά!

Η Φαίη Σκορδά αποδεικνύει ότι ακόμα και σε περιόδους χαλάρωσης, η ίδια παραμένει στρατιώτης, τηρώντας με συνέπεια και πειθαρχία το πρόγραμμά της.

Άλλωστε, δε συγκαταλέγεται τυχαία στις πιο γοητευτικές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης, με την ψιλόλιγνη σιλουέτα της να αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού.

Ένα ακόμη καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του και η παρουσιάστρια το έζησε στο έπακρο, πραγματοποιώντας μια σειρά από αποδράσεις σε Κύπρο, Ρόδο, Σύμη, Νάξο και Χαλκιδική.

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ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
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