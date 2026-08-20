Η Φαίη Σκορδά δεν εγκαταλείπει τη γυμναστική ούτε στις διακοπές της

Τις καλοκαιρινές της διακοπές συνεχίζει ακάθεκτη η Φαίη Σκορδά, η οποία γεμίζει μπαταρίες για τον χειμώνα.

Τις τελευταίες ώρες, η όμορφη παρουσιάστρια βρίσκεται στη Χαλκιδική, όπου απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης λίγο πριν να επιστρέψει και πάλι στη βάση της, την Αθήνα. Όσο μακριά κι αν βρίσκεται από την πρωτεύουσα, δεν ξεχνά συνήθειες που την κρατούν υγιή και σε τέλεια φόρμα!

Η Φαίη Σκορδά απόλαυσε στο έπακρο το φετινό καλοκαίρι!

Έτσι, η Φαίη Σκορδά φόρεσε το μαύρο αθλητικό της σύνολο κι έτρεξε στο γυμναστήριο, εκτελώντας μια σειρά από ασκήσεις ενδυνάμωσης.

Αρχικά τη βλέπουμε να προπονείται με ιμάντες TRX, ενώ στη συνέχεια περνά στο στρώμα, κάνοντας κοιλιακούς, γέφυρες και ασκήσεις για πόδια και γλουτούς. Ακολούθησε αποθεραπεία στη σάουνα.

Η Φαίη Σκορδά αποδεικνύει ότι ακόμα και σε περιόδους χαλάρωσης, η ίδια παραμένει στρατιώτης, τηρώντας με συνέπεια και πειθαρχία το πρόγραμμά της.

Άλλωστε, δε συγκαταλέγεται τυχαία στις πιο γοητευτικές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης, με την ψιλόλιγνη σιλουέτα της να αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού.

Ένα ακόμη καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του και η παρουσιάστρια το έζησε στο έπακρο, πραγματοποιώντας μια σειρά από αποδράσεις σε Κύπρο, Ρόδο, Σύμη, Νάξο και Χαλκιδική.