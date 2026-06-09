Για τα προσβλητικά σχόλια που έχει ακούσει κατά καιρούς για την εξωτερική της εμφάνιση μίλησε η Έλενα Χαραλαμπούδη, αποκαλύπτοντας ποιο ήταν το πιο ακραίο και άκομψο σχόλιο που έχει δεχτεί.

Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη παράσταση «Πριν και Μετά τα Παιδιά», δεν έκρυψε την ενόχλησή της για την τοξικότητα που επικρατεί συχνά στα social media, τονίζοντας πως ο διαδικτυακός κανιβαλισμός έχει γίνει πλέον σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

«Το χειρότερο που έχω ακούσει είναι ότι έχω δόντια αλόγου. Ότι είμαι σαν άλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας ένα από τα πιο σκληρά σχόλια που έχουν γραφτεί για την ίδια.

Μάλιστα, όπως εξήγησε, δεν ήταν η μοναδική φορά που βρέθηκε στο στόχαστρο κακόβουλων σχολίων, καθώς κατά καιρούς έχει διαβάσει ή ακούσει ιδιαίτερα προσβλητικές αναφορές για την εικόνα και την εμφάνισή της.

«Ή ότι είμαι πολύ άσχημη για να γελάς μαζί μου. Κάτι τέτοια», συμπλήρωσε.

Η Έλενα Χαραλαμπούδη σχολίασε το θέμα με αφορμή ερώτηση που δέχθηκε για τα αρνητικά σχόλια που γράφονται στα social media, εκφράζοντας την άποψη ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις.

«Είναι απαράδεκτο. Είναι κάτι όμως πολύ σύνηθες στην εποχή μας. Υπάρχει ένας φοβερός κανιβαλισμός στα social media», είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η ηθοποιός μίλησε και για τη μεγάλη επιτυχία που σημειώνει η παράσταση «Πριν και Μετά τα Παιδιά», επισημαίνοντας πως το κοινό ταυτίζεται με τις ιστορίες που παρουσιάζονται επί σκηνής.

«Αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Έρχονται άνθρωποι που έχουν παιδιά, άνθρωποι που δεν έχουν παιδιά, ακόμη και άνθρωποι που μπορεί να μη θέλουν να κάνουν παιδιά. Είναι μια παράσταση στην οποία ταυτίζονται πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι», ανέφερε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη σειρά του ΣΚΑΪ στην οποία συμμετέχει, αποκαλύπτοντας πως υπάρχουν συζητήσεις για τη συνέχισή της και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, χωρίς ωστόσο να έχουν πέσει ακόμη οι τελικές υπογραφές.

Η συζήτηση, πάντως, επικεντρώθηκε κυρίως στο θέμα της διαδικτυακής τοξικότητας, με την Έλενα Χαραλαμπούδη να στέλνει το δικό της μήνυμα απέναντι σε όσους επιλέγουν να σχολιάζουν με σκληρό και προσβλητικό τρόπο την εμφάνιση των άλλων, θυμίζοντας πως πίσω από κάθε δημόσιο πρόσωπο βρίσκεται ένας άνθρωπος που δέχεται και επηρεάζεται από τέτοιες συμπεριφορές.

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