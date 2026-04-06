Έλενα Χαραλαμπούδη: Αποκαλύπτει το μέλλον της σειράς «Τότε και Τώρα»

«Δεν έχουν πέσει οι τελικές υπογραφές», ξεκαθαρίζει στο Breakfast@Star

06.04.26 , 12:59 Έλενα Χαραλαμπούδη: Αποκαλύπτει το μέλλον της σειράς «Τότε και Τώρα»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η σειρά «Τότε και Τώρα» έχει πάρει προφορική έγκριση για την επόμενη σεζόν, αλλά δεν έχουν υπογραφεί ακόμη οι τελικές συμφωνίες.
  • Η Έλενα Χαραλαμπούδη επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις με τη διοίκηση του ΣΚΑΪ προχωρούν θετικά.
  • Η σειρά έχει αγαπηθεί από το κοινό και έχει προκαλέσει διαδικτυακή αλληλεπίδραση, όπως memes και ατάκες.
  • Η Χαραλαμπούδη ελπίζει ότι το κανάλι θα επενδύσει περισσότερο στη μυθοπλασία.
  • Τόνισε τη σημασία της ενσωμάτωσης στοιχείων από διαφορετικά μέσα για την επιτυχία στην τηλεόραση.

Το «πράσινο φως» για την επόμενη σεζόν φαίνεται πως έχει πάρει η σειρά αυτοτελών επεισοδίων «Τότε και Τώρα», με πρωταγωνιστές την Έλενα Χαραλαμπούδη και τον Αλέξανδρο Τσουβέλα.

Μιλώντας στο Breakfast@Star και στον Ηλία Σκουλά, η Έλενα Χαραλαμπούδη επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις με τη διοίκηση του ΣΚΑΪ βρίσκονται σε καλό στάδιο. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως η συμφωνία είναι προφορική και δεν έχουν πέσει ακόμη οι υπογραφές.

Έλενα Χαραλαμπούδη για «Τότε και Τώρα»: «Υπάρχει προφορική συμφωνία»

«Δεν έχει ανανεωθεί ακόμη. Δεν έχουν πέσει οι τελικές υπογραφές. Δεν ξέρουμε ακόμη, γιατί μεσολαβεί και το Πάσχα και, καλώς εχόντων των πραγμάτων, όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει προφορική συμφωνία. Εμείς θέλουμε πολύ να το συνεχίσουμε. Εκείνοι θέλουν επίσης πολύ να το συνεχίσουν. Ο κόσμος το αγαπάει, οπότε θέλει να συνεχιστεί. Άρα, όλα καλά».

«Εντάξει, εμείς πάντα κρατάμε τις επιφυλάξεις μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να γίνουν και memes και να κυκλοφορούν τόσο στο διαδίκτυο, ούτε να μας λένε ατάκες από τη σειρά. Πραγματικά, όμως, νομίζω ότι είναι ένα πρότζεκτ που το έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος», δήλωσε για το αν περίμενε την επιτυχία της σειράς.

Απαντώντας στην ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν το «Τότε και Τώρα» μπορεί να αποτελέσει αφορμή ώστε το κανάλι του Φαλήρου να επενδύσει στη μυθοπλασία, είπε:

«Ναι, μακάρι. Γιατί πραγματικά όλα τα κανάλια πρέπει να δοκιμάζονται σε πολλά διαφορετικά πράγματα. Ο κόσμος αλλάζει, όπως και ο τρόπος που βλέπουμε τηλεόραση, θεάματα, εκπομπές και σειρές. Οπότε νομίζω ότι και τα κανάλια προσπαθούν να βρουν τρόπους να ακολουθήσουν την εποχή που τρέχει συνεχώς».

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο στοίχημα και για εμάς και για το ίδιο το κανάλι. Για το κανάλι, γιατί μας άφησε πολύ ελεύθερους να κάνουμε ό,τι θέλουμε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στην κωμωδία, γιατί η κωμωδία πλέον περιλαμβάνει έντονα στοιχεία political correct», πρόσθεσε η ίδια.

Η Έλενα Χαραλαμπούδη στο Breakfast@Star

Σχολιάζοντας, τέλος, τις πρόσφατες δηλώσεις της Ζωής Κρονάκη για τους YouTubers και την όχι τόσο επιτυχημένη πορεία τους στην τηλεόραση, τόνισε:

«Νομίζω ότι η επιτυχημένη συνταγή είναι να παίρνεις στοιχεία και από τα δύο μέσα και να τα ενσωματώνεις. Να σέβεσαι και το ένα και το άλλο μέσο, γιατί το καθένα έχει τους δικούς του κανόνες και το δικό του κοινό. Η αλήθεια είναι ότι λίγα πράγματα έχουν πάει καλά στην τηλεόραση. Ίσως το δικό μας πήγε καλά, γιατί ακόμη και στο YouTube, όπου το έβλεπες, είχε στοιχεία μυθοπλασίας, άρα και στοιχεία τηλεόρασης. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, αρχικά που με επέλεξαν οι άνθρωποι».

