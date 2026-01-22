Έλενα Χαραλαμπούδη: «Πριν από δέκα χρόνια ήμουν εντελώς βαρετή!»

Όσα αποκάλυψε η «5′ minute mum» στο Στούντιο 4

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένη στην εκπομπή Στούντιο 4 ήταν η Έλενα Χαραλαμπούδη, η γνωστή σε όλους 5′ minute mum, το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου.

Έλενα Χαραλαμπούδη: Το «5 minute mum», ο γάμος με τον Λάζαρο & η κόρη τους!

Η viral μαμά των social media έχει καταφέρει να ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια με τα βίντεό της, μεταξύ άλλων, μίλησε για τα πρώτα της βήματα στον χώρο.

Έλενα Χαραλαμπούδη: «Πριν από δέκα χρόνια ήμουν εντελώς βαρετή!»

«Δε μου έλεγε κανένας ότι έχω ταλέντο, εκτός από τη μαμά μου, τον μπαμπά μου και τον άντρα μου. Με τον άντρα μου γνωριστήκαμε πριν από 10 χρόνια. Πριν από 10 χρόνια όμως, εγώ ήμουν εντελώς διαφορετική. Ήμουν εντελώς βαρετή, αν με έβλεπες στο δρόμο δε θα με πρόσεχες. Δε μου έδινε κάποιος σημασία», παραδέχτηκε αρχικά.

«Εγώ σπούδαζα στο Οικονομικό της Νομικής αλλά κάτι μέσα μου μου έλεγε ότι δε μου ταιριάζει και έτσι αποφάσισα να σπουδάσω υποκριτική. Το είπα στους γονείς μου και με στήριξαν. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο οι γονείς σου να είναι στο πλευρό σου σε ότι θέλεις, παρόλα αυτά πιστεύω ότι κάποια πράγματα πρέπει να μας τα πουν και άτομα που είναι έξω από την οικογένεια. Εμένα λοιπόν όταν ήμουνα στο 5 minute mum, με βρήκε η Λίζα Αποστολοπούλου», εξήγησε. 

Έλενα Χαραλαμπούδη: «Δε βλέπω κάποια ομοιότητα με το "Σ' αγαπώ μ' αγαπάς"»

Και συμπλήρωσε: «Πήγα εκεί γιατί ήθελα να συμπληρώσω κάποια ένσημα και αρχικά με πήραν στην παραγωγή. Εκεί δέσαμε η μια με την άλλη κι έτσι φτιάχτηκε το 5 minute mum. Με τον καιρό εγώ άρχισα να πατάω καλύτερα στα πόδια μου και μου έδωσε τεράστια δύναμη μητρότητα, μου έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση».

Έλενα Χαραλαμπούδη: «Πριν από δέκα χρόνια ήμουν εντελώς βαρετή!»

Η Έλενα Χαραλαμπούδη είναι γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός και δημιουργός περιεχομένου στα social media, η οποία έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα από το κανάλι της στο YouTube και τα βίντεο στο TikTok.

Είναι ευρέως γνωστή ως η «5' Minute Mum», καθώς στα βίντεό της σατιρίζει με χιουμοριστικό τρόπο την καθημερινότητα μιας σύγχρονης μητέρας και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

