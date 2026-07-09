Οι 12 κατηγορίες προϊόντων που θα έχουν μειώσεις τιμών τουλάχιστον 5%

Όλη η λίστα - Σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου

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Πηγή: Φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τη χρήση ΑΙ
Μειώσεις τιμών: Την Πέμπτη η συνάντηση Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους εφοδιαστικής αλυσίδας / ERT (αρχείου)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Από 31 Αυγούστου, 12 κατηγορίες προϊόντων θα έχουν μειώσεις τιμών τουλάχιστον 5% στα σούπερ μάρκετ.
  • Οι μειώσεις αφορούν είδη καθημερινής κατανάλωσης όπως νωπό κρέας, ζυμαρικά, καθαριστικά και σχολικά είδη.
  • Η διάρκεια των μειώσεων θα είναι από 2 έως 4 μήνες, με στόχο τη μείωση του κόστους για τα νοικοκυριά.
  • Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων.
  • Συνολικά, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τρόφιμα, καθαριστικά και προϊόντα προσωπικής υγιεινής.

Από τις 31 Αυγούστου τίθενται σε ισχύ μειώσεις τιμών σε 12 βασικές κατηγορίες προϊόντων που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ. Οι μειώσεις αφορούν είδη καθημερινής κατανάλωσης, όπως νωπό κρέας, ζυμαρικά, καθαριστικά και σχολικά είδη.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, οι νέες τιμές θα είναι μειωμένες τουλάχιστον κατά 5% και θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα από δύο έως τέσσερις μήνες.

Συμφωνία κυβέρνησης και αγοράς για «παγωμένες» τιμές το καλοκαίρι

Η πρωτοβουλία αφορά προϊόντα που αποτελούν βασικές αγορές για τα ελληνικά νοικοκυριά, με στόχο να περιοριστεί το κόστος των καθημερινών αγορών. Παράλληλα, η εφαρμογή του μέτρου λίγο πριν από το άνοιγμα των σχολείων αναμένεται να διευκολύνει τις οικογένειες και στις αγορές χαρτικών και σχολικών ειδών.

Ειδικότερα, πρόκειται για 12 κατηγορίες συνολικά:

  1. Νωπό κρέας, με προϊόντα όπως το μοσχάρι, το χοιρινό και τα πουλερικά.
  2. Μειώσεις τιμών αναμένονται επίσης σε γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά
  3. Ψωμί και αλεύρι
  4. Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια
  5. Ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες
  6. Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες
  7. Καφές, δημητριακά
  8. Σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή
  9. Αναψυκτικά
  10. Καθαριστικά (Απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής χρήσης)
  11. Προϊόντα προσωπικής υγιεινής
  12. Σχολικά είδη
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